Una joven se graduó de la universidad vestida como Drag Queen: “En una cabeza llena de miedos no hay lugar para los sueños”

La joven se recibió de abogada y compartió las fotos en su cuenta de Instagram (@shulaska)

Shirley Méndez Alderete, una estudiante originaria de Xicotepec, un municipio en el estado de Puebla, México, se convirtió en el centro de atención el día de su graduación universitaria debido a su apariencia única. Fue a recibir su diploma maquillada como Drag Queen y tuvo una fuerte repercusión en su cuenta de Instagram que se llenó de elogios y mensajes de apoyo.

Shirley estudió leyes en la Universidad Autónoma de Puebla. Después de años de dedicación y esfuerzo, finalmente obtuvo su flamante título de abogada. En una publicación en su cuenta de Instagram compartió fotografías que se volvieron virales, mostrando su atuendo y maquillaje en compañía de sus seres queridos en el auditorio de la institución. Allí se la ve sonriendo mientras lleva su rostro pintado de blanco y azul haciendo juego con su túnica.

“En una cabeza llena de miedos no hay lugar para los sueños. licenciada, abogada, notaria y actuaria Shulaska”, escribió Shirley en la descripción de su publicación en Instagram, expresando su profundo agradecimiento a aquellos que la apoyaron durante su trayectoria académica: “Abrazo mucho a las personas que nos acompañamos a lo largo de estos cinco años, y también a aquellas que me apoyaron directa o indirectamente, desde lo más profundo de mi corazón, muchas gracias”, concluyó la joven.

La valentía de Shirley al presentarse como Drag Queen en el día de su graduación generó una gran cantidad de comentarios positivos por ser auténtica un día tan especial que recordará durante toda su vida.

Su publicación superó los 1300 ´me gusta´ en la red social (@shulaska)

“La más icónica”, “Muchas felicidades, gracias por enaltecer este arte en una ocasión tan especial para ti”, “Contagias energía para ser quienes somos con orgullo, ¡Felicidades!”, “Te amo. Eres hermosa, valiente e inteligente”, “Abogade, notarie y actuarie, ya me dieron ganas de graduarme como drag”, “Pensé que ser de la comunidad LGBT y estudiar derecho no se relacionaban, ahora me siento orgullosa de estudiar derecho”, “Felicidades amo, Siempre tan orgullosa de ti”, “Eres un mujeron que siempre defiende sus ideales, estoy orgullosa”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron los usuarios en su cuenta de Instagram.

