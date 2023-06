Dos estadounidenses probaron fernet por primera vez y el resultado no fue el esperado

La reacción de la familia estadounidense al probar el fernet argentino generó risas y sorpresas en las redes sociales (@belumt)

Las redes sociales sorprenden una vez más con historias divertidas con momentos cotidianos que suelen despertar una sonrisa. En esta ocasión, una joven argentina, quien se mudó a Estados Unidos para trabajar, decidió compartir en TikTok el momento en que hizo probar fernet a la familia que la aloja, y las reacciones de los extranjeros se hicieron virales.

Belén Méndez, quien emigró hace algunos meses al país estadounidense, utiliza TikTok para compartir su día a día y acercar un poco de la cultura argentina a sus seguidores. En las últimas horas, uno de sus videos se volvió viral, mostrando el momento en que preparaba la tradicional bebida argentina para los integrantes de la casa donde se hospeda. Las expresiones en sus caras dejaron en claro que el resultado no fue el esperado.

El divertido video, compartido por Belén en TikTok, muestra cómo comienza a preparar el fernet junto a su amiga polaca, Aga. Entre risas y comentarios, Belén comentó que puede haber calculado mal las medidas y que el fernet podría estar un poco “fuertecito”. Aga, siendo la primera valiente, decidió probarlo y aprobó el sabor. “Me encanta porque viene de Argentina”, comentó divertida.

Luego, le llegó el turno a Amy, la madre de la casa. Al probar el fernet, su rostro se contorsionó en una expresión de disgusto y aseguró que era horrible. “No me gustó”, exclamó mientras hacía gestos de desagrado. A pesar de su amor por Argentina, Amy no pudo disfrutar del sabor de la bebida y afirmó que estaba muy feo.

El siguiente en probar el fernet fue el novio de Amy, George, que decidió tomarlo de un solo trago. También opinó que no estaba del todo bueno. En el fondo, Belén se reía sin poder creer que a ninguno de ellos les hubiera gustado. “No esperaba a alguien haciendo un shot de fernet a las tres de la tarde”, escribió en la descripción del video.

Incluso se sumó una polaca que también quiso probar la popular bebida y sus reacciones se hicieron virales (captura video)

La reacción de la familia estadounidense al probar el fernet argentino generó risas y sorpresas en las redes sociales. El video generó numerosos comentarios entre los usuarios. A pesar de que el resultado no fue el esperado, o quizás por eso, el video se viralizó y llovieron los comentarios de quienes están a favor y en contra de la popular bebida.

“Yo también soy de Polonia y vivo en Argentina. El fernet es lo más pero la primera vez sabe como jarabe hasta que uno se enamora”, “El hombre lo tomó como originalmente se tomaba 10/10″, “El yanki más tranquilo lo toma puro”, fueron algunos de los comentarios de la publicación viral.

