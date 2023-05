Amigas inseparables: descubrió quién era la amante de su esposo y decidió formar un gran vínculo con ella

Los tres jóvenes son de Venezuela y su historia se viralizó a través de Facebook

La historia de Sofía Gutiérrez, la novia engañada, y Sarahy Gil, la amante, se volvió viral en las redes sociales. Allí fue donde la primera compartió su historia a través de un posteo.

“¿Quien es ella? Ella es la mosa (amante) de mi novio y mi amiga. ¿QUEEEEE! pero Sofia tu estas loca? No, no estoy loca, esta mujer se ganó todo mi cariño desde que aceptó a mi novio como suyo, desde que comprendió cual es su lugar y no se pasea con él en público, desde que lo ama incondicionalmente”, así comenzó Sofía su relato.

Los tres jóvenes son de Venezuela

En lugar de enojarse o vengarse de ella, decidió encariñarse y entablar una gran relación de amistad

El novio de la joven la engañaba con Sarahy, ella lo descubrió a través de mensajes de WhatsApp, pero en lugar de enojarse o vengarse de ella, decidió encariñarse y entablar una gran relación de amistad. En el posteo detalló el amor que sintió que le tenía su amante cuando leyó cada uno de los mensajes que intercambiaban.

“Siempre le manda mensajes al WhatsApp haciéndolo sentir amado y eso para mi vale más que cualquier cosa porque cuando yo no pueda estar, ahí estará ella, cuidándolo y dándole todo el cariño que se merece. Sé que es raro que la novia y la mosa se quieran; pero mi novio tendrá más amor del que había imaginado. Gracias por ser lo suficientemente madura y prometo que nunca minimizaré el rol que cumples en la vida de mi novio.”, escribió en su posteo que tiene más de dos mil likes.

El posteo de Sofía se volvió viral en Facebook (@ofía Victoria Gutiérrez Sousa)

Si bien algunos se tomaron con gracia la situación, mucha gente cuestionó esta nueva amistad. “Que suerte tienen algunos”, “Mis respetos para él. ¿Dónde se consigues más así?”, “Tiene que ser sarcasmo por favor”, “Inclúyame en esa relación, invito a comer, tengo pasaporte italiano y soy bonito”, “Dios tiene a sus favoritos”, “Esto pasa cuando dos mujeres se quieren tan poquito”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en Facebook.

