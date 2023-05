Mostró un vestido sexy para ir a una comunión y en las redes la destrozaron

La primera comunión es la celebración de la Iglesia católica en la que un fiel, generalmente menor de edad, participa por primera vez del sacramento de la Eucaristía. Para tomar la primera comunión, es un requisito obligatorio haber recibido antes el sacramento del bautismo y el de la confesión.

Esta celebración, por lo general, inicia en la iglesia y luego cada niño hace una fiesta privada para sus amigos y familiares más cercanos. Tal como sucede con los bautismos o casamientos. Más allá de la fiesta posterior, algunas personas respetan mucho este tipo de celebraciones religiosas, por eso optan por lucir atuendos discretos a la hora de ingresar a una iglesia. A raíz de esto, una usuaria subió a sus redes el outfit elegido para asistir a la comunión y los usuarios la criticaron duramente.

El vestido blanco tiene recortes en su tela. Además, tiene algunos brillos en color plateado (@mimoda)

La mujer no era una invitada más, si no que se trataba de la madrina de la joven que tomaba la comunión. Para la celebración eligió un vestido blanco, corto y al cuerpo. Además, tenía algunos recortes que dejaban ver parte de la piel. Si bien cada uno es libre de elegir los atuendos con los que mejor se siente y ya pasa por su gusto personal, a sus seguidores no les gustó en lo absoluto lo que la joven había seleccionado para ese día especial. Según argumentaron, “no era el indicado”, para entrar a una iglesia.

“El vestido que mostramos es para fiesta, pero... pero ten en cuenta para qué tipo de fiesta lo quieres usar. En mi opinión es más para discoteca”, “Mi humilde opinión es que no es necesario enseñar todo para verte sexy, ella es hermosa”, “‘¿A qué fiesta vas con eso? ¿despedida de soltero?”, fueron algunos de los comentarios en las redes.

Si bien la joven borró de sus redes el video, aún se encuentra en un canal de YouTube. “Lindo vestido de fiesta para chicas que adoran vestir con vestidos cortos y atrevidos. Seguramente no todas las mujeres tenemos un bello cuerpo para vestir estas prendas, pero para la mujer que tiene la oportunidad, adelante”, asegura su descripción.

