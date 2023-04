“Dejé de vivir estresado y mejoré mis hábitos”: renunció a su trabajo y hoy es empleado en una estación de servicio

Heriberto Abarca Hernández actualmente se desempeña como empleado en una estación de servicio de Monterrey (TikTok @soychicomeme)

Correr todos los días para alcanzar un buen puesto en el trabajo suele ser codiciado por muchos. Sin embargo, otros priorizan otras cosas y renuncian al dinero para vivir la vida de una manera diferente. Un hombre de Monterrey, México publicó un video en el que relató que había abandonado un empleo en el que ganaba mucho dinero para trabajar como playero en una estación de servicio y mejorar así su calidad de vida y el video se hizo viral.

La cuenta de TikTok @soychicomeme publicó el video con la historia de Heriberto Abarca Hernández, que actualmente se desempeña como empleado en una estación de servicio de Monterrey. Comenzó explicando que, aunque tenía un sueldo inmejorable, entendió que ese trabajo lo llevó a un estrés extremo y que de a poco se dio cuenta de que utilizaba su dinero en cosas que él consideraba innecesarias.

“Cuando llegas a tener de pronto esas cantidades de dinero no sabes cómo administrarlas. Al menos en mi trabajo era si ganas 20, 30, 60 mil pesos al mes no puedes andar en camión ni en metro, por el status”, dijo y agregó que en su nuevo trabajo toma dos subtes y que disfruta mucho de ese viaje.

Además, agregó que el alto nivel de presión al que era sometido fue clave para decidir renunciar. “Un día exploté y dije: ‘¿saben qué?, ya no puedo más. Necesito un tiempo para mí'”. Luego agregó que una vez que abandonó ese empleo, dejó de gastar en muchas cosas como en trajes, camisas o zapatos para ir bien vestido, ya que se desempeñaba como comisionista.

El hombre contó que desde que renunció sus hábitos mejoraron y ya no tiene estrés

En otro fragmento del video, Abarca relató que la renuncia a su antiguo trabajo le trajo beneficios en sus hábitos. ”Ahora tengo tiempo para ir al gimnasio, dejé de lado el estrés; dejé de fumar porque fumaba un montón; dejé de hacer muchas cosas que estaban jodiendo mi organismo. Básicamente desde que dejé de vivir estresado hasta se me quitaron ciertos granitos de la cara”, concluyó.

“Renuncié porque no tengo tiempo para mi hijo”, “La clave es vivir con menos de lo que ganás y no subirte al tren de guerra de egos en donde vale más el que aparenta más”, “Es cierto, entre más ganás, más gastás, pero es de inteligente saber invertir. Si quieres impresionar, perderás mucho”, “Yo dejé mi trabajo tóxico y me puse a emprender. Ha sido muy duro económicamente pero me siento feliz con mi nueva vida”, fueron algunos de los comentarios de la publicación.

