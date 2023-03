“Los arquitectos que dejó la pandemia”: mostró el baño diminuto de su habitación del hotel y estallaron en TikTok

Finalmente, después de reírse de la situación, decidió buscar otro lugar para hospedarse (TikTok @r4bindranat)

A la hora de viajar es importante encontrar un hotel cómodo para descansar bien, sobre todo cuando se trata de disfrutar de unas merecidas vacaciones. Esto no fue lo que le sucedió a un hombre que se hospedó en un hotel de Concepción, Chile y compartió el interior del baño de su habitación sin poder creer las dimensiones del mismo.

A través de su cuenta de TikTok, el usuario @r4bindranat contó que si bien en un principio parecía que todo estaba bien, cuando fue al baño de la habitación se dio cuenta de que era muy difícil entrar allí. Finalmente, después de reírse de la situación y contar que no se había podido bañar, decidió buscar otro lugar para hospedarse.

En la grabación que se hizo viral, el hombre se sienta en el inodoro con dificultad mientras se puede observar que no tenía espacio para moverse y por eso le costó ponerse de pie para mostrar la ducha que, luego de hacer un poco de fuerza, al fin pudo ingresar.

muchos también expresaron que estas construcciones suceden cuando se estudia de manera online

El video se hizo viral y acumulo 1,3 millones de reproducciones, más de 70 mil me gusta y miles de comentarios, muchos de ellos atacaron a los arquitectos y constructores, a quienes acusaron de estudiar durante la pandemia de forma virtual. “Estas son las consecuencias de no estudiar de manera presencial. Estos son los arquitectos que dejó la pandemia”.

“Eso es una casa de muñecas”, “Tenés que enjabonar las paredes antes de entrar”, “No entienden el concepto, es un baño de bajo riesgo porque no tiene oportunidad de caerse para ningún lado”, “¿Y si se le cae el jabón?”, “Cuando tomás clases de construcción online”, “De solo verlo me da claustrofobia”, “O se encogió el baño o el tipo subió un par de kilitos”, “No me río porque tiene un aire a mi baño”, “Cuando un arquitecto de pandemia se gradúa”, fueron algunos de los comentarios de la publicación.

