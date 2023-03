“Casi me muero”: vio como un ratón salía corriendo de su lavarropas y su reacción se hizo viral

El ratón asomó la cabeza y luego salió corriendo de la máquina mientras la mujer comenzaba a gritar con todas sus fuerzas (TikTok @ tami.arguello19)

Las mascotas suelen no equivocarse cuando se concentran en algún sector de la casa sin moverse del lugar. Esto es lo que le sucedió a una joven cuando vio que su perro le indicaba que había algo en el lavadero. Claro que la mujer no sospechaba que lo que saldría del lavarropas era nada más y nada menos que un ratón. Ni bien la mujer lo vio correr desde la máquina, no pudo contener un grito de horror que quedó registrado y rápidamente se hizo viral.

En el vídeo, compartido en su cuenta de TikTok @tami.arguello19, se puede ver como su perro huele algo debajo del lavarropas lo que llama la atención de Tami, la protagonista del clip viral. Mientras su mascota olfatea y da vueltas por la zona, la mujer comenzó a inspeccionar la zona con un secador de piso. Sin embargo, pese a sus golpes, nada parecía esconderse allí.

Mientras Tami seguía preguntándose qué habría ahí, empezó a sentir un ruido que la mantuvo alerta. Segundos más tarde un ratón hacía su presentación desde la boca del lavarropas. El roedor asomó su cabeza y luego salió corriendo de la máquina provocando pánico en la mujer.

Sus gritos desesperados fueron tan intensos que incluso lograron asustar al perro, algo que no pasó desapercibido en las redes. Muchos usuarios de TikTok se refirieron al grito como “cine” y coincidieron en que el video es una pieza fílmica “increíble”.

“El grito sonó como un misil”, “El grito de la mujer es cine”, “Grité con ella y no vi nada”, “Me muero si me llega a pasar”, “Cuándo ellos avisan que hay algo tienes que creerles”, “Nadie habla de que casi le tumba los dientes al pobre perro”, “Pensé que la ambulancia estaba pasando”, “Yo me pregunto por qué esos animales son tan aterradores, juro por Dios que yo grito igual”, “Ni George Lucas se atrevió a tanto con esos efectos especiales ...Oscar al mejor grito!!!”, fueron algunos de los comentarios de la publicación.

