“No sabés en la que te metiste”: vio a un joven pidiendo matrimonio a la novia y no pudo contenerse

“No sabés en la que te metiste”, les dijo ni bien vio al hombre de rodillas con el anillo (TikTok @karinabojorquezmu)

Entre los videos más compartidos en las redes sociales se encuentran la declaración y el pedido de matrimonio. Las parejas suelen registrar el momento para compartirlo en sus cuentas con sus seguidores. Esta vez, en Estados Unidos, mientras el novio estaba de rodillas pidiendo la mano de su pareja, un hombre que pasaba por el lugar no pudo evitar desaprobar la situación y el video se hizo viral en TikTok.

Karina Bojorquez Mua, a través de su cuenta @karinabojorquezmu, explicó que cuando vieron la declaración de amor en plena vía pública, su pareja, Israel, no pudo contenerse. El novio había elegido el 14 de febrero para declararle su amor a su pareja frente a la escultura Cloud Gate, en Chicago, Estados Unidos. En el video se lo ve arrodillado, tomando a su novia de la mano, para entregarle, seguramente, el tradicional anillo.

“Estábamos en Chicago y nos tocó presenciar cómo le proponían matrimonio a una muchacha, y pasamos por donde estaba la pareja, y el señor con el que vivo le grita al muchacho: ‘No sabes en la que te metiste’”, escribió Karina en su publicación. Y agregó: “me dieron ganas de agarrarlo de los pocos pelos que le quedan al cabrón ridículo. ¡Qué vergüenza!”.

Cuando vio la declaración de amor en plena vía pública, no pudo contenerse (Captura @karinabojorquezmu)

El video rápidamente se hizo viral y acumuló más de un millón de reproducciones, más de 85 mil ´me gusta’ y miles de mensajes apoyando a Israel. Si bien Karina rio con los comentarios, aclaró que, a pesar de todo, llevan 18 años juntos.

“A mi me hubieran gustado que alguien me diera ese consejo”, “En guerra avisada no matan soldado, y si lo matan es por descuidado”, “Normalicemos alertar ante esta situación”, “Cómo buenos caballeros siempre dando buenos consejos”. “A mi muchos me dijeron eso y no lo entendía hasta ahora”, fueron algunos de los comentarios de la publicación.

Seguir leyendo: