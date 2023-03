“Es fiero y asusta”: se durmió en el sillón y despertó con algo horroroso al lado

Se despertó de la siesta y se encontró con un murciélago en el sillón. (Twitter)

Un hombre vivió una experiencia aterradora que compartió en su cuenta de Twitter. Lo cierto es que los usuarios se quedaron sorprendidos con el desenlace de la historia que se volvió viral.

El usuario @nicomaiz compartió en su cuenta lo que le tocó vivir en su casa y pudo documentar lo transcurrido con fotos y videos después de dormir una siesta. Cuando se despertó, vivió un calvario por lo que vio.

Lo cierto es que el hombre posteó dos fotos y un video de un murciélago que se había metido en su casa y estaba agarrado al sillón, donde la misma persona durmió la siesta.

“Pasado el momento de estupor (es mi primer encuentro de este tipo) se fue sano y salvo. Porque lo traté con cuidado a pesar del susto que me dio. Más susto que un oso. Sé que son fieros (no tanto) y asustan, pero no los matemos.”, escribió en el tweet.

En otro mensaje dentro del mismo hilo, compartió el desenlace del episodio y se lo ve intentando sacar al murciélago con un contenedor de plástico sin lastimarlo. “Estaba enganchado con esas uñas. Moviendolo con la tapa se fue desprendiendo”, contó.

“La verdad, te la re bancaste. No sé si hubiera tenido la valentía de hacerlo. Felicitaciones, caza murciélagos!”, escribió una usuaria. “Espero que este quede menos traumado que Bruno Díaz”, comentó un usuario. “Dormías con Batman!!” son algunos de los mensajes de los usuarios.

