Dos mujeres protagonizaron una feroz batalla en el tradicional “juego de la silla”

Cuando se la música se detuvo las dos finalistas se desesperan por sentarse en la única silla (TikTok @anasoffss)

Nada como un juego para entretener a los invitados en una fiesta. Esos momentos suelen ser divertidos y por eso muchos de los asistentes se alistan para ser parte. Claro que cuando participan personas competitivas, puede terminar de la peor manera. Esto es lo que sucedió en una fiesta cuando dos invitadas disputaban la final del tradicional “juego de la silla”. Ambas lucharon tanto por la última silla que terminaron revolcadas en el pasto peleando hasta el final.

El “juego de la silla”, uno de los elegidos en los cumpleaños, consiste en ubicar las sillas generalmente en círculo- y colocar una menos al número total de participantes. Los jugadores van dando vueltas alrededor mientras suena la música. Cuando se detiene, deben sentarse, una persona en cada silla. Quien no consigue un lugar queda eliminado. En cada ronda se retira una silla y continúa le juego hasta que quedan sólo dos participantes y una sola silla. Gana el juego la persona que se sienta en la última silla.

En el video, publicado por la usuaria de TikTok @anasoffss, se puede ver como cuando se detiene la música, las dos finalistas se desesperan por sentarse en la única silla. Es tanta la fuerza que hacen que la silla se cae y ellas terminan revolcadas en el pasto para intentar ganar el juego ante la mirada de los invitados que no podían creer la batalla que daban por un simple juego.

Terminaron revolcándose en el pasto y peleando por la última silla ante la atónita mirada de los invitados (Captura @anasoffss)

El divertido video, con la descripción “cómo cuando me preguntan si soy competitiva”, rápidamente se hizo viral y en pocas horas sumó 9,8 millones de reproducciones, más de 730 mil ‘me gusta’ y miles de comentarios desopilantes.

“La de la blusa negra había ganado desde el segundo”, “La que se sentara ganaba el terreno o qué”, “Si no se pelearon después de esto necesito ser amigo de estas guerreras”, “Los de atrás ya están acostumbrados”, “¿Qué estaría en juego?”, “Van cinco veces que lo veo y me sigue dando risa”, “El verdadero no importa el rival hay que ir con todo”, son algunos de los mensajes que dejaron en el increíble video.

