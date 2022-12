Abrió la puerta de su casa para ver la lluvia y se encontró con un cocodrilo

El hecho ocurrió en México y el video se viralizó. (Twitter: @MagRosalia)

En una casa de Tabasco, México, las lluvias se tornaron incesantes y eso llevó a que una sorpresa aparezca en la puerta. Una mujer escuchó que golpearon la puerta y al abrir se encontró con un cocodrilo.

A raíz de las lluvias, algunas calles terminaron inundadas, por lo que los cuidados se extremaron a fin de que el agua no invada las casas. Ante esa situación, una mujer quiso revisar la parte exterior de su entrada y apareció un cocodrilo ante ella.

Estos animales son muy comunes en la región de Tabasco, pero la mujer nunca se imaginó que aparecería en su puerta. En primer lugar, se puso a resguardo del reptil para luego grabar el episodio y compartirlo en las redes sociales, donde pidió ayuda.

Un cocodrilo entró en una casa en Tabasco, México. (@MagRosalia)

“Necesito que alguien me ayude. Resulta que está lloviendo muchísimo y abrí la puerta para ver cómo iba avanzando el agua y cuando yo la abrí, enseguida se metió un lagarto”, comenzó en Facebook.

Y agregó: “No sé si empujarlo con una escoba para afuera o que. ¿Y si le aviento la escoba y me la muerde y me come también? ¡Ay Dios mío! ¿Qué hago?”.

A pesar del mal trago, no hubo ningún herido y el hecho no pasó a mayores. Es que la mujer informó a Protección Civil sobre la situación y pudieron auxiliarla.

