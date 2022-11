Le hizo una broma pesada a los clientes y lo despidieron

Un joven le realizó una broma a los clientes en su trabajo y su jefe optó por despedirlo ante las quejas. El video se volvió viral en TikTok y el protagonista Nickolas Cruise dejó un mensaje en la publicación.

El hecho ocurrió en Estados Unidos. El hombre se encontraba en la tienda en la que trabaja, momento en el que se le ocurrió hacerle un chiste a los clientes que estaban en el local.

En el video, se puede ver al protagonista hablando por los altoparlantes a modo de broma para generar un impacto positivo en sus clientes. “Me despidieron por este clip”, escribió el usuario @nickolascruiser.

El protagonista compartió el video en TikTok y se volvió viral. (@nickolascruiser)

“Había 12 personas en el local. Yo anuncié en tres oportunidades que estábamos por cerrar, entre las 20:30 y 21 horas. Pero aún así no se iban”, explicó.

Luego, el joven fue por más al dar un ultimátum: “La tienda ahora está cerrada. Ya pasaron 15 minutos de nuestro horario de cierre. Si todavía permanecen aquí, significa que están invadiendo un terreno privado, un delito federal. Déjenme aclararles algo: a sus madres no les gustaría que aún siguieran aquí”.

“Váyanse, ahora mismo. Si no lo hacen, los voy a buscar y localizar... porque soy la seguridad de este negocio y me vuelvo loco con las personas que no tienen permiso para estar aquí. Me voy a volver loco con ustedes”.

Le quiso hacer una broma a los clientes y fue despedido. (@nickolascruiser)

¿El resultado? La broma le salio mal: tres clientes se quejaron con el supervisor y el joven estadounidense fue despedido. En la publicación, se arrepintió y dejó un descargo: “Tienes que llevarme de vuelta, estoy muy triste porque me dejaste ir. ¡Haré un buen trabajo si me contratas de nuevo, por favor! Prometo no gritarle a los clientes”

El vídeo se viralizó en TikTok, donde tuvo más de dos millones de reproducciones y superó los 400.000 “me gusta”.

