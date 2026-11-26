La líder opositora venezolana María Corina Machado (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

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La líder opositora María Corina Machado aseguró este miércoles que el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, quien se encuentra exiliado en España desde 2024, “pronto” estará de vuelta en Venezuela.

“Pronto lo tendremos aquí en Venezuela”, aseguró Machado ante los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV), en un mensaje que su formación, Vente Venezuela, consideró el primero a la nación, justo cuando se cumple un mes del regreso de la opositora a su país.

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Machado recordó que el 28 de julio de 2024, cuando se celebraron elecciones presidenciales en Venezuela, González Urrutia “recibió el mandato” de la oposición para enfrentarse a Nicolás Maduro.

Ese año, ella encabezó la campaña política de la mayor coalición opositora, Plataforma Unitaria Democrática (PUD), para apoyar a González Urrutia, dado que estaba inhabilitada y no pudo postularse para las presidenciales de ese año, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó como mandatario reelecto al ahora depuesto Nicolás Maduro.

La visita de María Corina Machado a la Universidad Central de Venezuela

Desde entonces, la líder opositora denuncia fraude en esos comicios porque el CNE no publicó los resultados desglosados, como exigía la ley electoral, mientras que la PUD divulgó en un portal actas reunidas por sus testigos y que exhibe como la prueba de la victoria de González Urrutia, exiliado en España desde 2024 por falta de garantías de seguridad.

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Este año, Machado y su equipo se han reagrupado para presionar por la celebración de nuevas elecciones presidenciales.

Aunque la dirigente cuenta con el respaldo de la PUD para una eventual candidatura, primero deberá lograr que la Contraloría General levante la inhabilitación que pesa en su contra.

Machado habló ante los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

María Corina Machado prometió “justicia sin venganza”

María Corina Machado presentó este miércoles su plan de gobierno para una eventual transición política en Venezuela, con el que prometió “justicia sin venganza” y la liberación de todos los presos políticos.

El anuncio se produjo durante un discurso ante unos 3.000 estudiantes en la Universidad Central de Venezuela (UCV), en Caracas, el primer evento masivo de Machado desde su regreso sorpresivo del exilio en octubre.

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Desde el Aula Magna de la UCV, recinto declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y del que estuvo excluida durante años por su condición de figura pública, Machado planteó una “refundación histórica” orientada hacia un “estado federal”.

La dirigente opositora propuso que Venezuela recupere su “vocación natural de entendimiento” con otros países democráticos, en particular con Estados Unidos, a través de un acuerdo de largo plazo en materia de seguridad, energía, minería, comercio y migración.

Estudiantes universitarios escuchan el discurso de Machado (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

“Esta relación se sostendrá sobre la base más firme posible, los valores compartidos entre dos pueblos soberanos. Enfrentamos un desafío monumental y tenemos el derecho y la obligación de ser muy ambiciosos”, declaró ante el público.

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También reclamó una Fuerza Armada “despolitizada”, en referencia al respaldo militar que ha sostenido al movimiento chavista desde 1999, y que esta cumpla con el “deber que le otorga la Constitución” formando a “oficiales y soldados íntegros”. Prometió además que jueces, policías y militares dejen de ser figuras a las que temer y que los tribunales garanticen los derechos de todos los ciudadanos.

Por último, en el plano económico, Machado criticó el “estado de bienestar” como una “forma asfixiante de control” y defendió en cambio un sistema que “proteja y aliente a la sociedad” mediante una cooperación más eficaz entre los sectores público y privado.

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