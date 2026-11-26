La abogada Linda Loaiza aún espero justicia, 25 años después de haber sido víctima de secuestro, tortura y abuso sexual.

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La fase de impugnación de los candidatos al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) está dejando escenas memorables: desde las objeciones presentadas por los familiares de presos políticos contra figuras que forman parte de la estructura represiva del régimen chavista, hasta un abogado que llegó a las oficinas de la Asamblea Nacional, en el centro de Caracas, empujando una carretilla con las pruebas para rebatir la inscripción de un juez supuestamente implicado en graves faltas a la Constitución.

Mientras el Comité de Postulaciones Judiciales, encargado de conducir el proceso de renovación del TSJ, sigue recibiendo reclamos hasta el 5 de diciembre, la víctima de una agresión sexual que conmocionó al país hace 25 años y que aún hoy sigue impune, reveló que 26 aspirantes a ingresar al máximo juzgado están relacionados con su proceso judicial.

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“Tras 25 años, sigo exigiendo justicia y rendición de cuentas. La Constitución exige reconocida honorabilidad. ¿Quién la verifica?”, cuestionó la abogada Linda Loaiza, quien publicó en sus redes sociales la lista con los nombres de los 26 juristas vinculados con su caso.

El medio feminista Redsonadoras recordó que “en su sentencia del 26 de septiembre de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad del Estado venezolano por las omisiones, irregularidades, retardos injustificados y revictimización en el manejo del caso (de Loaiza), y ordenó investigar y sancionar a los funcionarios responsables de esas fallas, además de avanzar en la justicia y las medidas de reparación”.

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Honorabilidad

Luego de citar el artículo 263 de la Carta Magna, que incluye entre los requisitos para alcanzar un puesto en el TSJ ser un ciudadano de “reconocida honorabilidad”, Redsonadoras advierte que “postularse al máximo tribunal sin haber rendido cuentas por violaciones a Derechos Humanos contradice ese principio”.

En 2001, a sus 18 años de edad, Loaiza fue secuestrada, tortutrada y abusada sexualmente por Luis Carrera Almoina. Este proceso judicial, plagado de irregularidades desde su origen, comenzó un nuevo capítulo cuando el 9 de julio de 2026 se conoció que había sido librada una orden de captura contra Carrera Almoina, como parte de un nuevo juicio que hace una década ordenó la Sala Constitucional del TSJ.

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ONG y activistas sociales exigen que se designe a los magistrados según lo establece la Constitución. EFE/Cristian Hernández

“Años después de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en López Soto vs Venezuela, ninguna de las medidas ordenadas ha sido cumplida”, señala Loaiza, quien mantiene su lucha ahora como defensora de Derechos Humanos.

En total, 1.066 abogados se postularon para los 32 cargos de magistrados principales del TSJ. La reforma de la cúpula del Poder Judicial es producto de un acuerdo de la mesa de negociación entre el régimen chavista y la oposición, bajo el auspicio de Estados Unidos.

Activistas sociales y organizaciones no gubernamentales se han abocado a revisar las hojas de vida de quienes buscan ingresar al máximo juzgado. “Ninguna persona señalada por violaciones de derechos humanos o persecución política puede sentarse en el nuevo TSJ”, ha expresado la ONG Provea.

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