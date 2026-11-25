El vicepresidente de Economía, Calixto Ortega Sánchez, presentó el programa económico titulado Venezuela Renace. REUTERS/Patipat Janthong

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Uno de los secretos mejor guardados ha sido develado. El gobierno interino reveló este martes 24 de junio que la deuda pública de Venezuela supera los 237 mil millones de dólares, equivalente al 242% del Producto Interno Bruto del país para 2025.

Al presentar el programa económico denominado “Plan Venezuela Renace”, el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega Sánchez, reconoció que el país “no había tenido un plan con este nivel de precisión desde hace muchos años”.

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Los expertos destacaron como positivo la publicación de los datos pero advierten que faltan números y especialmente subrayaron la necesidad de revisar con lupa los compromisos de la República, ahora que el gobierno interino de Delcy Rodríguez anunció que se embarcará en el proceso de reestructuración de la deuda.

“Existen varias inconsistencias en el documento que resultan altamente preocupantes”, alertó el economista Francisco Rodríguez, quien recordó que hace cinco meses el Financial Times adelantó la cifra de los 237,5 mil millones de dólares, monto que en su momento superó los cálculos independientes.

Rodríguez observó que “el problema no es que los analistas estuvieran subestimando la deuda de Venezuela. Es que las autoridades decidieron exagerar su nivel al reportarla de una manera que claramente contraviene las directrices internacionales de reporte”.

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El profesor señaló que “de los 237,5 mil millones de dólares publicados por el gobierno, 57,6 mil millones son deudas que el gobierno se adeuda a sí mismo. Incluir la deuda que el gobierno se adeuda a sí mismo no solo viola las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). También viola el principio básico detrás de cualquier intento de entender y cuantificar la deuda de un país”.

Expertos destacan la necesidad de auditar la deuda con los proveedores de Pdvsa.

Resaltó otro detalle: el Ejecutivo contabiliza una deuda con proveedores de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), socios de empresas mixtas y bancos que alcanza los 32,8 mil millones de dólares. “Aquí es precisamente donde debería concentrar sus esfuerzos cualquier auditoría de la deuda. Es muy fácil alegar que se debe dinero a los llamados proveedores. La verdadera pregunta es si estos proveedores en realidad proporcionaron los servicios, o si esto es una forma de crear obligaciones con insiders políticamente conectados”, cuestionó Rodríguez.

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Integral

El economista José Guerra también encendió las alarmas. “El aumento exponencial de la deuda de Pdvsa con sus proveedores es una señal de alerta que exige una investigación exhaustiva. Tales montos no deberían reconocerse ni incorporarse automáticamente como obligaciones legítimas del Estado venezolano sin antes verificar su origen y legitimidad”, indicó el exdiputado opositor.

“En aras de la transparencia y, sobre todo, para salvaguardar la salud financiera de Venezuela, considero esencial realizar una auditoría integral de la deuda no financiera de Pdvsa”, enfatizó Guerra.

El profesor de la Universidad Metropolitana, Hermes Pérez, apuntó que “Venezuela necesita reestructurar su deuda” con la participación del FMI y previa revisión exhaustiva del origen y uso de los recursos. “Sin auditorías desde 2017, imposible reconocer dicha deuda y menos reestructurarla”, aseveró Pérez.

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Bajo la presidencia encargada de Delcy Rodríguez, Venezuela ha restablecido lazos con los entes multilaterales. EFE/Miguel Gutiérrez

“Una reestructuración de la deuda sin una auditoría independiente de las reclamaciones o una evaluación creíble de la capacidad del país para repagar es insostenible. Venezuela no debería reconocer obligaciones antes de que se haya verificado su origen, monto y legitimidad”, insistió Rosana Sosa García, especialista en finanzas internacionales.

Sosa García comentó que “una reestructuración que imponga compromisos impagables limitará los recursos necesarios para la reconstrucción, comprometerá la recuperación económica y el crecimiento sostenido, y prolongará el deterioro social, con mejoras apenas marginales en la calidad de vida”.

Opacidad

Si bien el Plan Venezuela Renace arroja luces sobre las estadísticas del país, la opacidad no ha sido eliminada del todo. Los Consejos de las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales y de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) exigieron la publicación de los “proyectos de ley de Presupuesto, Endeudamiento y Marco Plurianual, además de toda la información necesaria para garantizar su discusión democrática y plural, en vista de la necesidad de avanzar en un proceso de reestructuración de la deuda y la reconstrucción nacional”.

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“Los textos legales relativos a la gestión presupuestaria deben ser conocidos por la ciudadanía para que ella pueda llevar a cabo la contraloría propia del sistema democrático”, argumentó la UCAB, tras recalcar que “la confianza ciudadana es indispensable para la buena marcha de la economía, y ella solo puede construirse a partir del respeto al Estado de Derecho y la puesta en práctica de los principios de transparencia y acceso a la información”.