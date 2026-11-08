Vinculan a “Coporo”, fallecido en el ataque en el campamento de Apure, con el reclutamiento de 16 jóvenes para el ELN

En la zona de influencia de la Base de Buena Vista del Meta es un Puesto de Protección Fronteriza de la Guardia Nacional se encontraba el campamento del ELN.

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Luis Alexander Solórzano Camacho, conocido como “Coporo” y señalado por fuentes locales como operador logístico del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el sur de Apure, figura entre los fallecidos en el ataque del 29 de octubre de 2026 contra un campamento del ELN entre Buena Vista del Meta y La Guafilla, en la frontera venezolana con Colombia. Habitantes de San Fernando de Apure aseguran que, unas seis semanas antes, había reclutado a 16 jóvenes y los había trasladado a ese lugar.

Uno de los jóvenes contactados por Solórzano, que finalmente desistió de viajar, relató que ofreció dinero para las familias y advirtió que la ausencia podía prolongarse varios meses. “Coporo le entregó a cada joven entre 2 mil a 3 mil dólares para que ellos les dejaran a sus familias antes de irse. Advirtió que no sabía en cuánto tiempo regresarían, pero que estimara tres o cuatro meses”, contó el testigo.

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Solórzano, de 40 años, era oriundo de Apurito, municipio Achaguas. Una fuente, en conversación con Infobae, lo vinculó con el oficialista Partido Socialista de Venezuela (PSUV) y con grupos de seguridad que operaron durante la gestión del gobernador Eduardo Piñate. “Coporo trabajó en el grupo de seguridad con los colectivos en el gobierno del gobernador Eduardo Piñate”, afirmó.

Según los testimonios recogidos, compraba vehículos y los trasladaba a distintas zonas del sur de Apure. “Coporo tenía para su uso una camioneta nueva Toyota Land Cruiser doble cabina de esas que cuestan hasta 120 mil dólares”, dice el joven en alusión a los vehículos todo terreno de gama alta muy comunes entre los funcionarios del régimen venezolano en la frontera.

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Luis Alexander Solórzano Camacho, era conocido como Coporo.

Las fuentes describen el campamento atacado como un centro de acopio de drogas, aunque no lo sitúan entre las principales instalaciones del ELN en la frontera. El relato ubica el fortalecimiento del control de esa organización en el municipio Páez después de 2021, tras la destrucción de un campamento clave de las disidencias de las FARC.

Dinero y familia

El campamento atacado se encontraba entre Buena Vista del Meta y el sector Guafilla, zona rural de la parroquia Codazzi, municipio Pedro Camejo del estado Apure cuya capital es San Juan de Payara.

Fuentes consultadas por Infobae atribuyen el ataque a una operación con drones estadounidenses y señalan la participación de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), bajo el mando del mayor general Federico Guillermo Guzmán Bornia, segundo al frente de ese organismo, y de tres pilotos de la Aviación Militar venezolana.

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Mayor General Federico Guillermo Guzmán Bornia al frente de la operación en Apure.

Los testimonios coinciden en atribuir a Solórzano un papel relevante en la logística del ELN, pero no permiten confirmar que hubiera un jefe de la organización en el campamento al momento del ataque.

“En algún momento, cuando fue a llevarse a los 16 jóvenes para el campamento, Coporo dijo que había un mando importante del ELN en la zona, pero no aportó mayores detalles”, relató el hombre que decidió no viajar.

Luis Solórzano es descrito como un individuo importante para la logística del Ejército de Liberación Nacional en el sur de Apure y quien manejaba dinero y era proveedor de su familia. “Sé que les regaló carros, a algunos les montó algún negocio, a otro le regalo una casa. Luis llevaba dinero a San Fernando y financiaba a comerciantes”.

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Su padre vive en Guayabal, municipio San Jerónimo de Guayabal, estado Guárico, cerca del límite con Apure. De acuerdo con el relato recogido, la familia viajó a San Fernando para reclamar el cuerpo.

Antecedente en La Guafilla

En mayo de 2026, un medio oficialista difundió un reporte oficial sobre una supuesta incursión táctica en un campamento dedicado al tráfico de drogas a gran escala en el sector La Guafilla, parroquia Codazzi, municipio Pedro Camejo.

La identificación de algunas de las personas que estaban en el campamento.

Según ese reporte, participaron el Servicio de Espacios Acuáticos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y el Comando Nacional Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

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La versión oficial indicó que hubo un intercambio de disparos sin muertos ni heridos y que una persona fue detenida. No se divulgó su identidad ni el nombre de la organización a la que pertenecía el campamento. El reporte solo se refirió a la incautación de 2 mil 442 kilos de cocaína y mil 120 kilos de marihuana.

En ese momento, la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) de Apure estaba al mando del general de división Daniel Alfonso Galarraga Torres, quien fue sustituido en agosto 2026 por el General de División Luis Enrique Pinto Rosales.

Reuniones oficiales

Lo ocurrido con el campamento más recientemente colocó en alerta al régimen venezolano. Ha habido reuniones entre el gobernador, Wilmer Arcangel Rodríguez Véliz; el jefe de la ZODI, Pinto Rosales y otros funcionarios para evaluar lo que ocurre. La operación sobre el ataque al campamento del ELN la maneja el general Federico Guzmán.

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La información recogida describe este episodio como el único ataque contra un campamento del ELN en territorio venezolano y denuncia la falta de explicaciones públicas del Ejecutivo nacional, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los cuerpos policiales. Según ese relato, tampoco las familias que reclamaron los cadáveres recibieron respuestas.

Entre los fallecidos se mencionan Juan Carlos Guerrero Márquez, Jesús Javier Bruzual Carrero, Luis Alexander Solórzano Camacho, Olinda Moraima Camacho de Solórzano, Nelson Magallanes, Wilden Luis Solorzano Camacho y Gabriel Carlos Bruzual. Varios portaban cédula venezolana, Carné de la Patria y licencia de conducir.

De acuerdo con las versiones, varios cuerpos quedaron en Puerto Páez. Algunos heridos cruzaron a Colombia y otros recibieron atención en centros de salud venezolanos cercanos al campamento.

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El papel del SEBIN

Según las fuentes de Infobae, el ministro de Defensa, general en jefe Gustavo Enrique González López, ordenó a la Aviación Militar disponer de tres helicópteros con pilotos y artilleros para una operación bajo las órdenes del SEBIN.

Delcy Rodríguez con militares del Alto Mando en una reunión en Miraflores.

Venezuela tiene Eurocopter AS532 Cougar y variantes Super Puma adscritos principalmente al Grupo Aéreo de Operaciones Especiales Nº 10 y al Grupo Aéreo Presidencial Nº 4.

Los testimonios señalan que las aeronaves llegaron al lugar con funcionarios del SEBIN para realizar labores de limpieza e incautar la droga almacenada en el campamento atribuido al ELN.

Las fuentes sitúan al mayor general de la GNB Federico Guillermo Guzmán Bornia al frente de las operaciones que desembocaron en el ataque del 29 de octubre. El relato recuerda que comandó la ZODI de Apure en 2018 y que posteriormente ocupó la Dirección Conjunta de Operaciones del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB).

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La disputa por Apure tiene antecedentes. En declaraciones a Infobae publicadas el 26 de julio de 2022, los comandantes Misael y MOM, de las disidencias de las FARC, aseguraron que el enfrentamiento con el ELN “solo se desarrolla por el control del estado Apure”.

Fuentes de la zona revelaron a Infobae la estrecha relación del general Guzmán Bornia, siendo comandante de la ZODI, con los jefes del ELN en el campamento que la organización guerrillera tiene en El Guayabo.

La presión internacional

El ataque en Apure se encuentra en un contexto de presión de Colombia y Estados Unidos sobre la presencia de grupos armados en Venezuela. El presidente colombiano, Abelardo de La Espriella, ha impulsado una ofensiva contra organizaciones guerrilleras y paramilitares; es un mandatario aliado a la administración de Donald Trump.

El presidente de Colombia Abelardo de la Espriella y Marco Rubio sostuvieron un encuentro en septiembre 2026 en Colombia.

Durante una visita a Colombia en septiembre 2026, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que Washington había advertido a las autoridades encabezadas por Delcy Eloína Rodríguez Gómez sobre la presencia de campamentos del ELN y otros grupos irregulares en territorio venezolano.

“Eso hay que solucionarlo. Se le ha dicho claro a las autoridades interinas en Venezuela y creo que eso va a ser clave en el mejoramiento de la relación entre los dos países”, advirtió Rubio ante la prensa colombiana.

Posteriormente, sistemas de rastreo como Flightradar24, evidenciaron que dos aviones militares de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos sobrevolaron, entre el 16 y 18 de octubre, la zona fronteriza al sur de Venezuela, específicamente entre Táchira y Amazonas, estados vecinos de Apure. Esos aviones tienen funciones de logística y reconocimiento.