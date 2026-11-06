Advierten que ritmo de la inflación hace insostenible la política cambiaria de Delcy Rodríguez

Los venezolanos se quejan por los niveles de inflación y los bajos salarios, mezcla que ha debilitado el poder adquisitivo de las mayorías. EFE/ Rayner Peña R.

Guardar

Detrás de la buena noticia que representaría la caída del índice de precios al consumidor en Venezuela, se esconde una bomba de tiempo que amenaza con hacer volar la política cambiaria y que deja en evidencia las debilidades del modelo económico que trata de sostener el gobierno interino de Delcy Rodríguez.

Rodríguez informó que la inflación de octubre fue de 6,2%, destacando que ha sido la cifra más baja en los últimos dos años. En esa misma línea, la tasa anualizada bajó de 465,6% en septiembre a 377% el mes pasado.

PUBLICIDAD

“Venezuela es una economía bimonetaria y los aumentos de los precios están altamente correlacionados con los ajustes del tipo de cambio. Sin embargo, conviene precisar que, en promedio, el ritmo de aumento de los precios excede al del tipo de cambio”, observa la firma Oikos Research.

La empresa consultora dirigida por los economistas José Guerra y Daniel Cadena apunta: “Si se considera el aumento acumulado de los precios entre octubre de 2026 y diciembre de 2025, estos subieron 245,5%, mientras que el tipo de cambio se deslizó 198,3%. Esto sugiere que se está generando un atraso cambiario significativo. En otras palabras, los bienes de Venezuela resultan mucho más caros que los importados”.

PUBLICIDAD

Oikos Research advierte que “de seguir esa dinámica, la política cambiaria se tornará insostenible y los ingresos petroleros que hacen posible la intervención del Banco Central de Venezuela (BCV) en el mercado cambiario, harán que en lugar de que el BCV gane reservas internacionales, las pierda tal como ha sucedido en 2026”.

De acuerdo con sus estimaciones, “hasta octubre de 2026, el BCV desacumuló 608 millones de dólares en medio de precios más elevados del petróleo y mayores volúmenes exportados”.

Inestable

El economista Hermes Pérez señala que “la pérdida de impulso de los precios no se ve tan pronunciada cuando se calcula la inflación promedio que marcó 12% mensual y 514% anual. Los precios han perdido impulso, pero su paso es lento”, explica el profesor de la Universidad Metropolitana.

PUBLICIDAD

En Venezuela opera una especie de dolarización de facto, si bien el gobierno ha ratificado que hará todo lo posible para revivir al devaluado bolívar. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

Pérez sostiene que “una característica perniciosa de nuestra inflación es su enorme volatilidad”, factor que “dificulta cualquier previsión futura para familias y empresas”. El académico indica que aún “persiste la volatilidad de los precios, que han venido cediendo, pero no a la velocidad de 2024”, cuando la inflación anual cerró en 85%.

Oikos Research precisa que “los rubros que por su importancia en el gasto de los consumidores experimentaron los mayores incrementos fueron salud con 10,3% y transporte 7,2%, en tanto que los alimentos acusaron un alza de 5,7%, las comunicaciones de 5% y alquiler de vivienda 4,4%”.

PUBLICIDAD

¿Dónde?

“¿Dónde está el dinero del petróleo?”, se pregunta el economista José Guerra. La interrogante parte de la siguiente premisa: el presupuesto de la Nación para 2026 fijó el precio del petróleo en 55 dólares por barril. Empero, a lo largo de este ejercicio el barril de crudo se ha ubicado en 90 dólares.

“Se han generado ingresos petroleros extraordinarios que para gastarse necesitan la aprobación de la Asamblea Nacional y ello no ha sucedido. Estamos en el reino de la ilegalidad”, cuestiona el profesor de la Universidad Central de Venezuela y exdiputado opositor.

Denuncian que la presidenta encargada Delcy Rodríguez maneja los fondos extraordinarios por la venta del petróleo sin solicitar la autorización del Parlamento. REUTERS/Fausto Torrealba

El artículo 314 de la Constitución establece: “No se hará ningún tipo de gasto que no haya sido previsto en la ley de presupuesto. Sólo podrán decretarse créditos adicionales al presupuesto para gastos necesarios no previstos o cuyas partidas resulten insuficientes, siempre que el tesoro nacional cuente con recursos para atender la respectiva erogación; a este efecto, se requerirá previamente el voto favorable del Consejo de Ministros y la autorización de la Asamblea Nacional o, en su defecto, de la Comisión Delegada”.

PUBLICIDAD

Guerra espera que este año los ingresos fiscales asciendan hasta los 30 mil millones de dólares, el doble de lo que entró en 2025. “La mitad de los ingresos fiscales son de carácter extraordinario”, subrayó el experto, tras aseverar que “el gasto que ha venido realizando el gobierno lo ha hecho de manera ilegal”.