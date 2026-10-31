El ejército venezolano atacó un campamento del ELN cerca de la frontera con Colombia: hay una veintena de muertos

Guerrilleros del ELN cuentan con bases en territorio venezolano, cerca de la frontera con Colombia (Daniel Muñoz / AFP)

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Un ataque de la Fuerza Armada venezolana contra un presunto centro de acopio de drogas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en el estado Apure, habría dejado al menos una veintena de muertos, entre ellos una mujer y un piloto, según fuentes le confirmaron a Infobae. El Ministerio de la Defensa no ha ofrecido una versión oficial sobre la operación ni sobre el número de víctimas. Algunos de los guerrilleros caídos tenían cédulas de identidad venezolana, Carné de la Patria y licencia de conducir.

La operación se ha ejecutado, desde el jueves 29 de octubre 2026, entre Buena Vista del Meta y Guafilla, una localidad rural de la parroquia Codazzi, municipio Pedro Camejo, al sur de Apure y en la zona fronteriza con Colombia.

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Según fuentes, en conversación con Infobae, el ataque contra la instalación guerrillera, comenzó con drones que destruyeron aeronaves atribuidas al ELN, camufladas entre la vegetación.

En la zona del Meta se encuentra la Base de Protección Fronteriza Buena Vista del Meta de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), utilizada para el control fluvial y fronterizo.

El ataque con drones se llevó a cabo con un centro de acopio de drogas, cerca de la frontera con Colombia (IMÁGENES SENSIBLES)

Víctimas identificadas

Entre los fallecidos por el ataque hay una mujer de 62 años, quien se presume era esposa de uno de los elenos; ella respondía al nombre de Olinda Moraima Camacho de Solórzano. También fueron mencionados, Juan Carlos Guerrero Márquez, Nelson Magallanes, Wilden Luis Solorzano Camacho y Gabriel Carlos Bruzual.

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La lista incluye a Luis Alexander Solórzano Camacho de 40 años y quien tenía un antecedente judicial por violencia contra la mujer; y a Jesús Javier Bruzual Carrero, del municipio Guaicaipuro de Los Teques y que en diciembre hubiese cumplido 53 años.

Uno de los hombres que murió en el ataque al campamento del ELN en Buena Vista del Meta, Apure

Buena Vista del Meta es un lugar cercano al río Meta, afluente del río Orinoco y forma parte de las Sabanas del Meta, un punto estratégico hacia el Vichada y el Guainía; desde ahí en embarcación por el río se llega a Puerto Carreño en pocos minutos.

Los cuerpos de nueve de las personas fallecidas en la operación fueron trasladados a la morgue del cementerio “Luis Herrera”, en San Fernando de Apure, según fuentes de la zona le confirmaron a Infobae. Este sábado 31 de octubre, los funcionarios recibieron órdenes de sepultarlos en el municipio Esteros de Camaguán, al sur del estado Guárico.

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La Base de Buena Vista del Meta es un Puesto de Protección Fronteriza de la Guardia Nacional

Frontera militarizada

El ataque ocurre en un contexto de fuerte presencia militar en distintas zonas de Apure. Además de poblaciones del municipio Pedro Camejo, el despliegue se ha mantenido desde hace varios días en el municipio Páez, cuya capital es Guasdualito, con efectivos, motos y vehículos de alta cilindrada en puntos de control fijos e itinerantes.

En Guasdualito se registraron recientemente dos ataques armados. El 20 de octubre de 2026, el comerciante araucano Joel Vargas fue baleado en la avenida Santa Rita. Tenía un negocio en la avenida Miranda de esa localidad venezolana y una empresa en Arauca, Colombia.

Una semana después, varios hombres interceptaron y dispararon contra Cleiver Carvajal, de 26 años, en la calle Cedeño con Arismendi. El joven era oriundo de El Nula, parroquia San Camilo, municipio Páez.

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Joel Vargas fue baleado en la avenida Santa Rita de Guasdualito

EEUU y la guerrilla

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) estaría respondiendo al interés que la administración de Estados Unidos ha manifestado sobre enfrentar a los grupos irregulares de Colombia, como lo manifestó Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU, en septiembre 2026 durante su visita a Colombia.

Rubio sostuvo que el gobierno de Donald Trump le había dicho al gobierno interino de Delcy Eloína Rodríguez Gómez sobre los campamentos que el ELN y otros grupos irregulares tenían en territorio venezolano. “Eso hay que solucionarlo. Se le ha dicho claro a las autoridades interinas en Venezuela y creo que eso va a ser clave en el mejoramiento de la relación entre los dos países”, dijo Rubio.

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La presencia de la guerrilla colombiana en territorio venezolano se acentuó con la llegada de Hugo Rafael Chávez Frías al poder, especialmente con las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Bajo el gobierno de Nicolás Maduro Moros, las FARC disminuyó su presencia luego del Acuerdo de Paz, aunque las disidencias y la Segunda Marquetalia retomaron sus acciones, pero con menos fuerza.

El Alto Mando Militar ni el Comando Esxtratégico Operacional han dado una versión oficial de lo ocurrido

La guerrilla que sí se consolidó con mayor poder de hombres, control de territorio, armas y recursos económicos, fue el Ejército de Liberación Nacional (ELN) a quien el régimen de Maduro, incluyendo parte de la Fuerza Armada y el alto mando político del partido de gobierno la potenciaron.

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Ese eje fronterizo al sur de Venezuela, incluyendo todas las poblaciones en la franja fronteriza de Apure con Colombia ha tenido presencia e influencia del ELN desde hace años. Después de la guerra del Ejército con las disidencias de las FARC en el 2021, el ELN tomó mayor fuerza en el estado Apure.

Aeronaves del Sebin

Hace dos semanas, sistemas de rastreo como Flightradar24, evidenciaron que dos aviones militares de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos sobrevolaron, entre el 16 y 18 de octubre, la zona fronteriza al sur de Venezuela, específicamente entre Táchira y Amazonas, estados vecinos de Apure. Aunque los aviones modelo C-146A Wolfhound, no son para operaciones ofensivas sino para logística y reconocimiento, tienen capacidad para discretamente transportar y extraer a comandos de élite.

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Durante la semana en curso hubo movilizaciones militares a la zona fronteriza venezolana y el 28 de octubre 2026, según fuentes confirmaron a Infobae, salieron para el estado Apure dos aeronaves Cessna 208 Grand Caravan siglas YV-1188 y YV-2355 a la orden del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). También dos helicópteros que han sobrevolado el cajón del Arauca.

Parte del despliegue militar en Guasdualito, capital del estado Apure

Durante tres días no se sabe de ninguna operación del SEBIN en la zona, por lo que se espera que el traslado de detenidos, pero también de heridos o de apoyo a organizaciones en la región. No hay ningún reporte de que el Ssebin haya participado en la operación llevada a cabo por la Fuerza Armada en Buena Vista del Meta.

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Un hacendado en la zona le confirma a Infobae que hay un avión instalado en una finca de la frontera. Además, hay dos helicópteros recién adquiridos por el SEBIN, que están haciendo operaciones de sobrevuelo en la zona.

El avión que está en resguardo en la finca se trata de la aeronave que el régimen venezolano le incautó al empresario Franklin Durán, quien fue detenido en mayo 2020 y acusado de financiar la Operación Gedeón. Anteriormente Durán pagó tres años de prisión en Estados Unidos por el caso de los 800 mil dólares de Guido Antonini Wilson, que llegó a Argentina en el 2007 con el maletín de dólares en efectivo. Luego declaró que el dinero la colaboración para la campaña electoral de Cristina de Kirchner.