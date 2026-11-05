Venezuela

María Corina Machado y Edmundo González respaldaron la propuesta de Estados Unidos para la transición política en Venezuela

La Declaración de Madrid propone renovar el Tribunal Supremo y el organismo electoral antes de declarar la falta absoluta presidencial y convocar comicios en seis meses, según la hoja de ruta difundida durante la Cumbre Iberoamericana

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia respaldaron la propuesta de Estados Unidos para la transición política en Venezuela. (EFE/ Ronald Peña R)
María Corina Machado y Edmundo González Urrutia respaldaron la propuesta de Estados Unidos para la transición política en Venezuela. (EFE/ Ronald Peña R)
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La dirigente opositora venezolana María Corina Machado expresó, junto con Edmundo González Urrutia, su respaldo al plan planteado por Estados Unidos para encauzar la transición política en Venezuela, de acuerdo con la Declaración de Madrid difundida con motivo de la XXX Cumbre Iberoamericana.

El documento sostiene que la Secretaría de Estado estadounidense planteó que, tras la designación de nuevas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral, se declare la falta absoluta de la Presidencia y se convoquen elecciones en un plazo de seis meses. Machado y González consideran esa hoja de ruta una vía para recuperar el orden constitucional.

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La oposición avala una fecha electoral tras la renovación institucional

La declaración señala que las nuevas autoridades del máximo tribunal y del organismo electoral deberían ser designadas a finales de 2026. Según el texto, ese paso abriría el período para convocar comicios presidenciales, cuya fecha podría coincidir con el 24 de julio, natalicio de Simón Bolívar.

El documento opositor cuestionó la ausencia de representación ciudadana de Venezuela, Cuba y Nicaragua en los foros iberoamericanos. (REUTERS/Gaby Oraa)
El documento opositor cuestionó la ausencia de representación ciudadana de Venezuela, Cuba y Nicaragua en los foros iberoamericanos. (REUTERS/Gaby Oraa)

Avalamos este plan como vía razonable para avanzar hacia la plena recuperación del orden constitucional en Venezuela”, sostuvieron Machado y González Urrutia. Los firmantes afirmaron que fijar una fecha electoral daría certidumbre al proceso de transición y permitiría canalizar la cohesión social que, según su planteamiento, existe en el país.

La dirigente opositora añadió que la estabilidad futura dependerá de consensos internos. “Seguiremos trabajando con la gente para alcanzar los grandes acuerdos nacionales que orientarán la reconstrucción institucional de la Venezuela por venir”, indicó el comunicado.

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Machado pidió que la libertad y los derechos humanos sean una condición para la cooperación regional

La Declaración de Madrid fue emitida en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana, cuya realización fue valorada por los firmantes como una oportunidad para reforzar la cooperación entre los países de la región.

Machado y González destacaron los avances anunciados en áreas como cooperación digital, gestión de riesgos, atención de desastres y movilidad académica. Sin embargo, sostuvieron que esos objetivos deben estar vinculados al respeto de las libertades públicas y las garantías fundamentales.

El plan estadounidense contempla la renovación de los poderes judicial y electoral para declarar la falta absoluta de la Presidencia. (EFE/ Henry Chirinos)
El plan estadounidense contempla la renovación de los poderes judicial y electoral para declarar la falta absoluta de la Presidencia. (EFE/ Henry Chirinos)

El documento cuestiona que ciudadanos de Venezuela, Cuba y Nicaragua no estén representados en espacios regionales de diálogo. En ese contexto, los opositores venezolanos pidieron que la Cumbre Iberoamericana adopte una posición de defensa de la democracia y los derechos humanos en los 22 países que integran la comunidad.

El texto incluyó un mensaje de solidaridad con España

Antes de exponer su posición sobre Venezuela, Machado y González transmitieron sus condolencias por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Urda, Toledo. El mensaje estuvo dirigido al pueblo español, al rey Felipe VI, a las autoridades y a los familiares de las personas afectadas.

Los firmantes también agradecieron a España por la acogida ofrecida a venezolanos que dejaron el país durante los últimos años. Finalmente, propusieron que Caracas sea sede de la XXXII Cumbre Iberoamericana de 2030, bajo la premisa de una Venezuela libre, soberana y democrática.

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