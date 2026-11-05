Venezuela

Venezuela alcanzó un acuerdo para mejorar el suministro eléctrico en medio de cortes y protestas

La presidenta encargada Delcy Rodríguez informó que se contrataron dos barcazas de generación para reforzar la estabilidad del abastecimiento en una región venezolana afectada por interrupciones persistentes, sin precisar costos, plazos ni fecha operativa

Residentes hablan con agentes de policía cerca de un bloqueo en llamas durante una protesta por prolongados cortes de electricidad en Valencia, Venezuela, el 3 de noviembre de 2026 (REUTERS/Juan Carlos Hernandez)
Residentes hablan con agentes de policía cerca de un bloqueo en llamas durante una protesta por prolongados cortes de electricidad en Valencia, Venezuela, el 3 de noviembre de 2026 (REUTERS/Juan Carlos Hernandez)
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La estatal Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) suscribió un acuerdo con la empresa turca Karpowership para incorporar 200 megavatios de generación eléctrica al estado Zulia, una de las regiones de Venezuela afectadas por fallas persistentes en el suministro.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que el convenio prevé la contratación de dos barcazas de generación eléctrica. Sin embargo, la mandataria no difundió detalles sobre los plazos de instalación, el costo del contrato ni el inicio de las operaciones de las embarcaciones.

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“Saludo el acuerdo alcanzado entre CORPOELEC y la empresa turca Karpowership para la contratación de dos barcazas de generación eléctrica, que permitirán incorporar 200 megavatios de potencia al estado Zulia y fortalecer la estabilidad del suministro eléctrico en la región”, escribió Rodríguez en X.

Venezuela atraviesa una crisis eléctrica desde hace más de una década. Durante el último año, los apagones aumentaron y derivaron en protestas en varias regiones del país.

Un manifestante sostiene una bandera venezolana frente a una barricada en llamas durante una protesta por los prolongados cortes de electricidad en Valencia (REUTERS/Juan Carlos Hernandez)
Un manifestante sostiene una bandera venezolana frente a una barricada en llamas durante una protesta por los prolongados cortes de electricidad en Valencia (REUTERS/Juan Carlos Hernandez)

La organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró 1.101 protestas en septiembre de 2026. De ese total, 531 estuvieron vinculadas con interrupciones del servicio eléctrico y otros reclamos sobre el sistema.

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Hace una semana, Rodríguez afirmó que el alivio a la crisis llegará “pronto” y cuestionó la quema de neumáticos durante las manifestaciones. La oposición y especialistas atribuyen las fallas a casos de corrupción y a la falta de mantenimiento del sistema. El Gobierno chavista, por su parte, responsabiliza a las sanciones, factores climáticos y presuntos sabotajes.

El anuncio ocurrió un día después de que la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría chavista, aplazó por segunda vez el debate final sobre la reforma de la ley del servicio eléctrico, una iniciativa que busca abrir espacio a la inversión privada en un sector afectado por apagones tras más de una década de crisis.

El diputado chavista Pedro Carreño solicitó la postergación de la discusión tras argumentar que el Parlamento avanzó de “manera fecunda” en el análisis de parte de los más de 20 artículos previstos para la reforma.

Un manifestante carga un palé cerca de una barricada en llamas durante una protesta por los prolongados cortes de electricidad en Valencia, Venezuela, el 3 de noviembre de 2026 (REUTERS/Juan Carlos Hernandez)
Un manifestante carga un palé cerca de una barricada en llamas durante una protesta por los prolongados cortes de electricidad en Valencia, Venezuela, el 3 de noviembre de 2026 (REUTERS/Juan Carlos Hernandez)

La Asamblea prevé retomar el tratamiento del proyecto en una próxima sesión, aunque no fijó una fecha. La propuesta regula la prestación del servicio eléctrico en todo el territorio venezolano y los “intercambios internacionales de energía a través de las actividades de generación, transmisión, despacho, distribución y comercialización”, de acuerdo con la lectura presentada en una sesión ordinaria.

El texto establece que busca “contribuir a garantizar el acceso y disfrute universal de todas las personas a un servicio eléctrico en condiciones de igualdad, continuidad, regularidad, seguridad y calidad”.

También plantea “asegurar el desarrollo integral de la nación garantizando la energía eléctrica requerida para impulsar las actividades socioecónomicas”. La iniciativa añade entre sus objetivos la construcción de un sistema eléctrico nacional “eficiente, eficaz, efectivo, transparente, sostenible y seguro”, con garantías para los derechos de los usuarios.

(Con información de EFE)

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