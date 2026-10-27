La CIDH recordó al Gobierno venezolano su obligación de proteger a María Corina Machado tras su regreso al país (REUTERS)

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recordó al Gobierno venezolano su obligación de garantizar la seguridad, la integridad personal y los derechos políticos de la líder opositora María Corina Machado, quien regresó el domingo a Venezuela tras permanecer varios meses fuera del país. El organismo también insistió en que el respeto de los derechos humanos, el pluralismo político y las libertades fundamentales son condiciones esenciales para fortalecer la democracia y expresó su disposición a realizar una visita al país, tal como lo solicitó el propio Estado venezolano.

En un comunicado, la CIDH señaló que continúa con el seguimiento de la situación de Machado y recordó las responsabilidades de las autoridades venezolanas respecto de la protección de la dirigente. “La CIDH continúa dando seguimiento a su situación y recuerda al Estado su obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar sus derechos a la vida y a la integridad personal, así como el pleno ejercicio de sus derechos políticos, libre de amenazas, hostigamiento o actos de violencia”, planteó la organización.

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El pronunciamiento se produjo después del regreso de Machado, quien permaneció fuera de Venezuela desde su salida hacia Oslo, en diciembre de 2025, para recibir el Premio Nobel de la Paz. El galardón fue recogido finalmente por su hija, Ana Corina Sosa.

La CIDH también reiteró su posición sobre las condiciones necesarias para el fortalecimiento de las instituciones democráticas en Venezuela. “El respeto de los derechos humanos, el pluralismo político y las libertades fundamentales son condiciones esenciales para el fortalecimiento de la democracia en el país”, sostuvo el organismo, que insistió en la necesidad de preservar el ejercicio de los derechos políticos de la dirigente opositora.

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En el mismo comunicado, la comisión manifestó su disposición a visitar Venezuela, de acuerdo con la solicitud presentada por el propio Estado. La declaración incluyó así tanto el seguimiento de la situación particular de Machado como la posibilidad de una visita del organismo internacional al país.

El pronunciamiento se produjo después del regreso de Machado, quien permaneció fuera de Venezuela desde su salida hacia Oslo, en diciembre de 2025, para recibir el Premio Nobel de la Paz (REUTERS)

Tras su llegada, la dirigente opositora publicó un mensaje en las redes sociales para anunciar su regreso. “Estoy aquí. Con ustedes”, escribió. Su partido, Vente Venezuela, convocó una “caravana nacional” para celebrar su vuelta, que reunió a miles de personas en las calles.

Machado apareció el domingo en Barquisimeto, capital del estado Lara, y encabezó una caravana de vehículos durante un recorrido de unos 400 kilómetros hasta Caracas. Durante el trayecto, sus seguidores corearon consignas de libertad y reclamaron la celebración de elecciones presidenciales el próximo año.

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Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, cuestionó el lunes el regreso de Machado y afirmó que la dirigente podría haber evitado el “show”. “Podía evitarse el show, ahí están los aeropuertos, hay unas estructuras transitorias (de las) que la gente, como dije, tiene muy buenos comentarios, así que alejémonos del show”, declaró ante los medios al concluir un acto en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, en declaraciones transmitidas por el canal estatal VTV.

Rodríguez también se refirió a la posibilidad de que la justicia venezolana actúe contra Machado. Consultada sobre ese asunto, manifestó que esperaba que la dirigente mostrara “arrepentimiento, rectificación y pueda aportar algo al país”.

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La mandataria encargada agregó: “La justicia es un tema en el cual se está trabajando, para que la justicia en Venezuela sea independiente, sea transparente, pero sobre todo, no haya criminalización de la pobreza”. Sus declaraciones se produjeron en el marco de una reforma judicial que propuso meses atrás.

La presidenta también fue consultada sobre una eventual participación de Machado en las negociaciones que el Gobierno mantiene con un sector de la oposición, encabezado por la exdiputada Dinorah Figuera. Rodríguez calificó esa posibilidad como un asunto que requiere experiencia y afirmó: “Venezuela requiere mucho conocimiento para superar los problemas”.

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, cuestionó el lunes el regreso de Machado y afirmó que la dirigente podría haber evitado el “show” (REUTERS)

Machado no fue invitada a esas conversaciones, aunque manifestó que no las obstaculizaría. La portavoz de la dirigente, Claudia Macero, declaró el lunes que la opositora está dispuesta a reunirse con Rodríguez “con total transparencia y con una agenda”.