EN VIVO | Marco Rubio atribuyó el regreso de María Corina Machado a Venezuela al diálogo de reconciliación que respalda Washington

María Corina Machado regresó a Venezuela este domingo después de haber salido del país en diciembre del año pasado para trasladarse a Oslo para la entrega del Premio Nobel de la Paz.
“Estoy aquí. Con ustedes”, publicó la líder de la oposición venezolana en redes sociales para anunciar su esperado regreso, que logró después de siete intentos fallidos.
“¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida María Corina, está en territorio venezolano. Hoy es un día muy importante para los venezolanos. Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso!”, publicó, por su parte, Edmundo González Urrutia, quien se encuentra exiliado en España.
González también anticipó que “muy pronto estaré con ustedes y con ella para que nuestro país avance verdaderamente hacia la libertad” y remató: “Ustedes lo saben, esto es hasta el final”.
A continuación, la cobertura minuto a minuto de la llegada de Machado a Venezuela:
El líder de la oposición española pidió elecciones en Venezuela
Alberto Núñez Feijóo celebró este domingo el regreso a Venezuela de la líder opositora María Corina Machado y pidió que ese hecho sea seguido de “unas elecciones libres” en el país para que el pueblo decida en las urnas.
En su cuenta de X, el líder del Partido Popular español calificó de “momento emocionante” la vuelta de Machado a Venezuela, que representa, a su juicio, “la fuerza de quienes no se resignan y la confirmación de que la libertad siempre termina abriéndose paso frente a la tiranía”.
“Deseamos que se garantice plenamente su seguridad y que el pueblo venezolano pueda expresarse en unas elecciones libres. La democracia tiene que vencer siempre”, expresó Feijóo.
Venezuela reciben a María Corina Machado en Yaracuy
Los venezolanos salen a las calles tras la llegada de María Corina al país
Comunicado de la Asamblea Nacional
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, atribuyó este domingo el regreso a Venezuela de la líder opositora María Corina Machado al proceso de reconciliación que Washington respalda en la mesa de diálogo con el Gobierno interino de Delcy Rodríguez. Rubio lo afirmó en la red social X, tras el anuncio de la propia Machado de que ya estaba en el país.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este domingo su deseo de que la líder opositora venezolana María Corina Machado esté a salvo, horas después de que ella anunciara su regreso a Venezuela tras casi 10 meses de ausencia.
La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado volvió este domingo a Venezuela, y lo primero que hizo fue ir a una iglesia para agradecer a la Divina Pastora. Reapareció en la iglesia de Santa Rosa, en Barquisimeto, estado Lara, diez meses después de salir del país y tras al menos siete intentos fallidos de regresar.
La oposición venezolana celebró este domingo el regreso de María Corina Machado a Venezuela, luego de un año fuera del país y de varios intentos fallidos de retornar. “Estoy aquí. Con ustedes”, escribió la Premio Nobel de la Paz al comunicar su entrada al territorio nacional.
María Corina Machado regresó a Venezuela después de siete intentos fallidos por aire, mar y tierra, según anunció la propia dirigente opositora en la red social X tras permanecer fuera del país desde diciembre de 2025.