EN VIVO | Marco Rubio atribuyó el regreso de María Corina Machado a Venezuela al diálogo de reconciliación que respalda Washington

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, llega a una iglesia tras regresar al país después de pasar casi un año en el extranjero, en Lara (Vente Venezuela Press/Imagen cedida a través de REUTERS)

María Corina Machado regresó a Venezuela este domingo después de haber salido del país en diciembre del año pasado para trasladarse a Oslo para la entrega del Premio Nobel de la Paz.

“Estoy aquí. Con ustedes”, publicó la líder de la oposición venezolana en redes sociales para anunciar su esperado regreso, que logró después de siete intentos fallidos.

“¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida María Corina, está en territorio venezolano. Hoy es un día muy importante para los venezolanos. Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso!”, publicó, por su parte, Edmundo González Urrutia, quien se encuentra exiliado en España.

González también anticipó que “muy pronto estaré con ustedes y con ella para que nuestro país avance verdaderamente hacia la libertad” y remató: “Ustedes lo saben, esto es hasta el final”.