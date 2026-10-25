Venezuela

EN VIVO | Marco Rubio atribuyó el regreso de María Corina Machado a Venezuela al diálogo de reconciliación que respalda Washington

El secretario de Estado norteamericano afirmó que estas conversaciones auspicidadas por la Casa Blanca “representan la mejor oportunidad que ha tenido Venezuela en treinta años para lograr unas elecciones libres” y “una democracia duradera”

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La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, llega a una iglesia tras regresar al país después de pasar casi un año en el extranjero, en Lara (Vente Venezuela Press/Imagen cedida a través de REUTERS)
La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, llega a una iglesia tras regresar al país después de pasar casi un año en el extranjero, en Lara (Vente Venezuela Press/Imagen cedida a través de REUTERS)

María Corina Machado regresó a Venezuela este domingo después de haber salido del país en diciembre del año pasado para trasladarse a Oslo para la entrega del Premio Nobel de la Paz.

“Estoy aquí. Con ustedes”, publicó la líder de la oposición venezolana en redes sociales para anunciar su esperado regreso, que logró después de siete intentos fallidos.

“¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida María Corina, está en territorio venezolano. Hoy es un día muy importante para los venezolanos. Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso!”, publicó, por su parte, Edmundo González Urrutia, quien se encuentra exiliado en España.

González también anticipó que “muy pronto estaré con ustedes y con ella para que nuestro país avance verdaderamente hacia la libertad” y remató: “Ustedes lo saben, esto es hasta el final”.

A continuación, la cobertura minuto a minuto de la llegada de Machado a Venezuela:

19:57 hsHoy

El líder de la oposición española pidió elecciones en Venezuela

Alberto Núñez Feijóo celebró este domingo el regreso a Venezuela de la líder opositora María Corina Machado y pidió que ese hecho sea seguido de “unas elecciones libres” en el país para que el pueblo decida en las urnas.

En su cuenta de X, el líder del Partido Popular español calificó de “momento emocionante” la vuelta de Machado a Venezuela, que representa, a su juicio, “la fuerza de quienes no se resignan y la confirmación de que la libertad siempre termina abriéndose paso frente a la tiranía”.

“Deseamos que se garantice plenamente su seguridad y que el pueblo venezolano pueda expresarse en unas elecciones libres. La democracia tiene que vencer siempre”, expresó Feijóo.

19:29 hsHoy

Venezuela reciben a María Corina Machado en Yaracuy

Los venezolanos se movilizan en Yaracuy para recibir a María Corina Machado
18:53 hsHoy

Los venezolanos salen a las calles tras la llegada de María Corina al país

18:43 hsHoy

Comunicado de la Asamblea Nacional

18:43 hsHoy

Marco Rubio atribuyó el regreso de María Corina Machado a Venezuela al diálogo de reconciliación que respalda Washington

La dirigente opositora, que no participa en la mesa de negociación, vuelve tras casi diez meses fuera del país, en un momento en que el Gobierno interino de Delcy Rodríguez aún no fijó fecha para unas presidenciales

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla con miembros de los medios de comunicación en el hotel Taj Mahal Palace en Bombay, India, el 21 de octubre de 2026. REUTERS/Kylie Cooper/Pool
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla con miembros de los medios de comunicación en el hotel Taj Mahal Palace en Bombay, India, el 21 de octubre de 2026. REUTERS/Kylie Cooper/Pool

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, atribuyó este domingo el regreso a Venezuela de la líder opositora María Corina Machado al proceso de reconciliación que Washington respalda en la mesa de diálogo con el Gobierno interino de Delcy Rodríguez. Rubio lo afirmó en la red social X, tras el anuncio de la propia Machado de que ya estaba en el país.

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18:41 hsHoy

Donald Trump deseó que María Corina Machado esté a salvo tras su regreso a Venezuela: “Es una mujer muy agradable”

El presidente de Estados Unidos recordó que la Nobel de la Paz le entregó su medalla y subrayó que a su Administración le va bien en el país caribeño

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla con los periodistas antes de abordar el Air Force One para viajar a Michigan desde la Base Conjunta Andrews, Maryland, EEUU, el 25 de octubre de 2026. REUTERS/Jonathan Ernst
El presidente de EEUU, Donald Trump, habla con los periodistas antes de abordar el Air Force One para viajar a Michigan desde la Base Conjunta Andrews, Maryland, EEUU, el 25 de octubre de 2026. REUTERS/Jonathan Ernst

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este domingo su deseo de que la líder opositora venezolana María Corina Machado esté a salvo, horas después de que ella anunciara su regreso a Venezuela tras casi 10 meses de ausencia.

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18:40 hsHoy

Lo primero que hizo María Corina Machado al volver a Venezuela: agradecer a la Divina Pastora en una iglesia de Lara

La líder opositora y premio Nobel de la Paz reapareció en una misa en Barquisimeto, tras diez meses fuera del país y al menos siete intentos fallidos de regresar

María Corina Machado, en la iglesia de Santa Rosa, en Barquisimeto, estado Lara, adonde fue a agradecer a la Divina Pastora por su regreso a Venezuela tras diez meses fuera del país (Comando ConVzla)
María Corina Machado, en la iglesia de Santa Rosa, en Barquisimeto, estado Lara, adonde fue a agradecer a la Divina Pastora por su regreso a Venezuela tras diez meses fuera del país (Comando ConVzla)

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado volvió este domingo a Venezuela, y lo primero que hizo fue ir a una iglesia para agradecer a la Divina Pastora. Reapareció en la iglesia de Santa Rosa, en Barquisimeto, estado Lara, diez meses después de salir del país y tras al menos siete intentos fallidos de regresar.

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18:30 hsHoy

La oposición venezolana celebró el regreso de María Corina Machado: “Es momento de avanzar hacia una transición democrática”

La Plataforma Unitaria Democrática consideró que la presencia de la Nobel de la Paz debe impulsar las acciones para recuperar “la democracia, la libertad y la soberanía”

María Corina Machado regresó a Venezuela tras un año fuera del país
María Corina Machado regresó a Venezuela tras un año fuera del país

La oposición venezolana celebró este domingo el regreso de María Corina Machado a Venezuela, luego de un año fuera del país y de varios intentos fallidos de retornar. “Estoy aquí. Con ustedes”, escribió la Premio Nobel de la Paz al comunicar su entrada al territorio nacional.

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18:29 hsHoy

María Corina Machado anunció que está en Venezuela: “Estoy aquí; con ustedes”

La líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz finalmente pudo regresar al país tras un año fuera y después de varios intentos de volver

María Corina Machado anunció que está en Venezuela

María Corina Machado regresó a Venezuela después de siete intentos fallidos por aire, mar y tierra, según anunció la propia dirigente opositora en la red social X tras permanecer fuera del país desde diciembre de 2025.

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