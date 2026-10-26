El principal asesor de María Corina Machado: “Vamos a organizar la movilización popular espontánea”

María Corina Machado fue recibida por miles de personas en medio de una caravana que marcó su regreso a Venezuela este domingo 25 de octubre. REUTERS/Gaby Oraa

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El economista Carlos Blanco, principal asesor de María Corina Machado, afirma que en su regreso al país la líder de la oposición dará prioridad a cuatro temas clave: movilización popular, organización, fortalecimiento de alianzas e impulso de un gran acuerdo para la reconstrucción nacional.

“No hay que confundir movilización popular con desorden ni con inestabilidad”, aclaró Blanco en una entrevista concedida al comunicador César Miguel Rondón este domingo 25 de septiembre.

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Este es un asunto espinoso. La primera etapa del plan de tres fases diseñado por el Departamento de Estado para Venezuela privilegia la “estabilización”. Se ha dicho que Washington se negaba a aprobar el retorno de Machado, temiendo que su presencia en el terreno generara crispación, atizara las protestas populares y llevara a la desestabilización.

El exministro aseguró que la fundadora de Vente Venezuela llegó a Caracas “con la disposición a contribuir a la salida más pronta y más pacífica que sea posible”.

Blanco enfatizó que la premio Nobel de la Paz 2025 vuelve para “organizar la movilización popular espontánea”, apostando por la recuperación de las debilitadas organizaciones políticas y sociales de Venezuela.

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Amplia base

“En tercer lugar, hay que hacer o fortalecer alianzas políticas y sociales. Hay que hacer un esfuerzo tremendo para que los partidos se reorganicen y se democraticen”, expresó el consejero de Machado.

Blanco indicó que la dirigente encabezará el trabajo para lograr un “gran acuerdo para la reconstrucción nacional”, con el fin de definir una hoja de ruta para la transición democrática en Venezuela.

El asesor de Machado destaca entre las prioridades organizar a la ciudadanía y exigir la convocatoria a elecciones presidenciales. REUTERS/Gaby Oraa

Ratificó que exigen que se convoquen elecciones presidenciales lo antes posible. “Si no hay elecciones presidenciales, lo que quiere decir es que los rezagos del régimen van a seguir mandando en Miraflores (palacio de gobierno) y haciendo los contratos que están haciendo”, argumentó.

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Con respecto a los peligros que enfrenta el proyecto político de Machado, señaló: “En Venezuela hay una estructura mafiosa que ha ido enterrando sus tentáculos profundamente para quedarse”.

Blanco dijo que ese grupo “está constituido por los nuevos ricos del chavismo, por algunos de los anteriores y por algunos extranjeros que se han sumado a la rebatiña. Es la estructura más peligrosa que existe porque quiere permanecer para siempre, buscando que Delcy Rodríguez extienda su mandato o que lo que venga sea algo parecido”.

A la octava

“Estoy aquí. Con ustedes”. Con este mensaje, publicado en X este domingo 25 de octubre a las 11:31 de la mañana (hora de Venezuela), Machado sorprendió a los venezolanos anunciando su retorno.

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Machado dijo haber intentado hasta en siete oportunidades regresar a Venezuela. Este domingo 25 de octubre logró entrar y encabezó una caravana que atravesó cuatro estados del país. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Apareció en la iglesia de la Divina Pastora, ubicada en Barquisimeto, estado Lara, región centro-occidental, a 366 kilómetros de Caracas. Semanas atrás, Machado había declarado que intentó volver al país hasta en siete ocasiones, pero que no le permitían entrar.

“Esta es la coronación de un esfuerzo, del octavo esfuerzo de María Corina por llegar al país. Lo había ofrecido, se había organizado en distintas oportunidades, pero no se pudo realizar por factores que no controlaba ella”, declaró Blanco sin ofrecer mayores detalles sobre un hecho que sacude el tablero político nacional.