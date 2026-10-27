Colombia

Gobierno propone eliminar concursos de mérito para elegir directores regionales del Sena, ICBF e Invías

El borrador plantea que los representantes legales de cada entidad conformen las ternas y puedan dar por terminados algunos procesos de selección en curso, mientras se mantienen los requisitos de formación y experiencia. La iniciativa estará abierta a comentarios hasta el 6 de noviembre de 2026

El Gobierno plantea cambiar el mecanismo de selección de los directores regionales del Sena, el ICBF y el Invías. - crédito Sergio Acero/Reuters, Sena, ICBF e Invías
El Gobierno plantea cambiar el mecanismo de selección de los directores regionales del Sena, el ICBF y el Invías. - crédito Sergio Acero/Reuters, Sena, ICBF e Invías
Guardar

El Gobierno de Abelardo de la Espriella propone eliminar los concursos públicos de mérito para conformar las ternas de candidatos a las direcciones regionales del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Instituto Nacional de Vías (Invías). La iniciativa está contenida en un borrador de decreto del Departamento Administrativo de la Función Pública, conocido por Cambio.

De acuerdo con el medio, el proyecto plantea que los representantes legales de cada entidad asuman la responsabilidad de conformar las ternas que se presentan a los gobernadores, sin la obligación de realizar convocatorias públicas, pruebas de conocimientos y valoración de antecedentes a través de universidades u organismos especializados.

PUBLICIDAD

La propuesta no elimina los requisitos de formación y experiencia para ocupar esos cargos, pero modifica el procedimiento para seleccionar a los candidatos. Además, contempla la posibilidad de terminar concursos que ya estén en marcha cuando existan razones administrativas, presupuestales o financieras que justifiquen esa decisión.

¿Por qué el Gobierno propone eliminar los concursos de mérito?

Según la memoria justificativa del borrador, el Gobierno considera que la obligación de adelantar concursos para conformar las ternas tiene origen reglamentario y no está establecida expresamente en el artículo 305 de la Constitución ni en el artículo 78 de la Ley 489 de 1998.

El documento sostiene que el requisito fue incorporado mediante disposiciones reglamentarias anteriores, entre ellas el Decreto 1972 de 2002, y que puede modificarse mediante otro decreto.

PUBLICIDAD

Otro de los argumentos se relaciona con la naturaleza de las direcciones regionales, consideradas empleos de libre nombramiento y remoción. Para Función Pública, exigir un concurso obligatorio limita la discrecionalidad de los representantes legales en cargos que requieren funciones directivas y una relación de confianza con la administración.

La memoria justificativa también menciona los costos administrativos, las demoras en los nombramientos y las reclamaciones judiciales que pueden surgir durante los procesos de selección. Según el Gobierno, eliminar la obligatoriedad del concurso permitiría agilizar las designaciones y optimizar los recursos públicos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Función Pública sostiene que los concursos obligatorios generan costos administrativos y demoras en los nombramientos. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué pasará con los concursos que ya están en curso?

El borrador establece que los concursos públicos abiertos que ya comenzaron podrían terminarse si el representante legal de la entidad justifica que existen limitaciones administrativas, presupuestales o financieras que hacen inconveniente continuar con ellos.

La medida, por tanto, no plantea la terminación automática de todos los procesos vigentes, sino que contempla esa posibilidad bajo determinadas condiciones.

Además, los representantes legales podrían solicitar información, conceptos o evaluaciones técnicas para verificar la idoneidad, la formación y la experiencia de los aspirantes.

Sin embargo, al desaparecer la obligación de adelantar un concurso público, las entidades tendrían mayor margen para definir cómo evalúan a los candidatos, sin necesidad de aplicar un procedimiento uniforme de convocatoria, pruebas y valoración de antecedentes.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los procesos de selección en curso podrían terminarse si los representantes legales justifican limitaciones administrativas, presupuestales o financieras. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los gobernadores mantendrían la elección de los directores regionales

La iniciativa no elimina la facultad de los gobernadores de elegir a los directores regionales a partir de las ternas recibidas. El cambio propuesto se concentra en la conformación de esas listas de candidatos.

El borrador mantiene los plazos para efectuar los nombramientos: ocho días calendario cuando la jurisdicción comprenda un solo departamento y quince días hábiles cuando abarque dos o más departamentos.

Si esos plazos vencen sin que se haya tomado una decisión, el representante legal de la entidad podrá elegir directamente a uno de los integrantes de la terna.

Los aspirantes deberán cumplir los requisitos mínimos establecidos en los manuales de funciones y competencias laborales de cada institución. En consecuencia, la propuesta modifica el mecanismo de selección, pero mantiene las exigencias de formación y experiencia para ocupar los cargos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El proyecto de decreto del Gobierno de De la Espriella estará abierto a comentarios hasta el 6 de noviembre de 2026, antes de avanzar en el trámite para su eventual expedición. - crédito Isaac Bechara/Presidencia de Colombia

Borrador estará abierto a comentarios hasta noviembre

De acuerdo con la información publicada por el medio, el proyecto de decreto estará disponible para recibir comentarios hasta el 6 de noviembre de 2026.

Si la propuesta avanza y entra en vigencia, las nuevas disposiciones se aplicarían a establecimientos públicos del orden nacional que cuentan con direcciones o gerencias regionales, como el Sena, el ICBF y el Invías.

Por ahora, se trata de un borrador normativo. La eliminación de los concursos de mérito dependerá de que la iniciativa complete el trámite correspondiente y sea adoptada mediante la disposición definitiva.

Temas Relacionados

concursos de méritodirectores regionalesSenaICBFInvíasFunción PúblicaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gobierno crea línea de crédito para que EPS paguen deudas pendientes con hospitales, clínicas y proveedores

La Resolución 002445 de 2026 permite créditos directos con recursos administrados por la ADRES. El dinero no llegará a las EPS, sino que será girado directamente a prestadores y proveedores por facturas conciliadas

Gobierno crea línea de crédito para que EPS paguen deudas pendientes con hospitales, clínicas y proveedores

Pico y Placa en Bogotá: restricciones vehiculares para evitar multas este 27 de octubre

¿Cuáles son los autos que no tienen permitido circular este día? Revísalo y evita una multa

Pico y Placa en Bogotá: restricciones vehiculares para evitar multas este 27 de octubre

Grupo Aval anunció el archivo definitivo del caso Odebrecht contra Corficolombiana en Estados Unidos

La filial cumplió las obligaciones pactadas en 2023 con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en un proceso relacionado con el esquema de sobornos vinculado al proyecto Ruta del Sol II

Grupo Aval anunció el archivo definitivo del caso Odebrecht contra Corficolombiana en Estados Unidos

MinSalud denunció ante la Fiscalía presuntas irregularidades por $32.500 millones en recursos para hospitales públicos

La revisión identificó cinco resoluciones expedidas entre julio y agosto de 2026 cuyas asignaciones superaban el respaldo presupuestal disponible. La cartera entregó un informe técnico y documentos para que el ente investigador examine las decisiones y determine las eventuales responsabilidades

MinSalud denunció ante la Fiscalía presuntas irregularidades por $32.500 millones en recursos para hospitales públicos

Dólar podría repuntar al cierre de 2026: analistas ven precios entre $3.250 y $3.300 para diciembre

La entrada de divisas mantiene presión a la baja, pero las tasas en Estados Unidos, el déficit comercial y la situación fiscal colombiana podrían impulsar una recuperación de la moneda estadounidense

Dólar podría repuntar al cierre de 2026: analistas ven precios entre $3.250 y $3.300 para diciembre
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

ENTRETENIMIENTO

Mánager de Kbeto Zuleta conmovió al contar cómo se salvó del accidente que tuvo la agrupación: “Que Dios tenga misericordia, nos dé fuerza”

Mánager de Kbeto Zuleta conmovió al contar cómo se salvó del accidente que tuvo la agrupación: “Que Dios tenga misericordia, nos dé fuerza”

Kimberly Reyes se sinceró con sus fans sobre la verdadera razón que la alejó de la actuación: “Decidí seguir con vida”

Halloween en Bogotá 2026: una agenda con ferias geek, concursos de disfraces y noches de terror

Karol G se robó todas las miradas en Miami: así destacaron sus seguidores el paseo de la ‘Bichota’ en un auto clásico

Verónica Orozco reveló cuál es el trastorno que explica sus olvidos y su dificultad para concentrarse

Deportes

Independiente Santa Fe venció 2-1 a Atlético Bucaramanga con agónico gol de Luis Ángel Palacios sobre el final del partido

Independiente Santa Fe venció 2-1 a Atlético Bucaramanga con agónico gol de Luis Ángel Palacios sobre el final del partido

Adolfo ‘Tren’ Valencia analizó la derrota de Yamal y Mbappé en el Balón de Oro 2026: “Deben hacer el mismo trabajo que Messi”

El ‘Tren’ Valencia expuso las razones del puesto 24 de Luis Díaz en el Balón de Oro 2026: “Él sabe que no hizo un buen Mundial”

Harry Kane, compañero de Luis Díaz en el Bayern Múnich, ganó el Balón de Oro 2026, mientras el colombiano terminó entre los mejores 25

Luis Amaranto Perea, entrenador de Independiente Medellín, habló del regreso de Juan Fernando Quintero y el debut de Jackson Martínez: “Diseñamos un plan”