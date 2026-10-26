Rubio reveló que Estados Unidos instó a Delcy Rodríguez a permitir el regreso de María Corina Machado a Venezuela

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, observa mientras habla con miembros de los medios de comunicación en el hotel Taj Mahal Palace en Mumbai, India, el 21 de octubre de 2026. REUTERS/Kylie Cooper/Pool

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Estados Unidos advirtió hace semanas a las autoridades interinas de Venezuela de que la líder opositora María Corina Machado debía poder regresar al país sin ser perturbada, afirmó este lunes el secretario de Estado, Marco Rubio. Según Rubio, Caracas respondió que podía aterrizar en el aeropuerto si quería, y Washington transmitió ese mensaje a su equipo.

Rubio dijo que solo la desaconsejó viajar justo después de los terremotos de junio, cuando Estados Unidos concentraba sus esfuerzos en hacer llegar ayuda al país. Un día antes había negado que los impedimentos para el regreso tuvieran relación con Washington.

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La versión del equipo de Machado es distinta. Desde diciembre, la opositora intentó volver al menos 7 veces sin lograrlo, según fuentes de su partido. En septiembre, la misma semana en que la presidenta interina, Delcy Rodríguez, se reunió con Donald Trump en Nueva York, su equipo denunció 3 intentos frustrados de volar a Venezuela desde Panamá.

Machado regresó el domingo 25 de octubre, casi un año después de salir de forma clandestina del país para recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo. Una caravana la llevó por los estados de Lara, Yaracuy, Carabobo y Aragua hasta Caracas, entre miles de simpatizantes. Rodríguez calificó el regreso de “show”.

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Rubio atribuyó el retorno a las negociaciones entre el chavismo y una parte de la oposición, y pidió que todos los sectores apoyen ese proceso. Las describió como la mejor oportunidad en 30 años para lograr una elección libre y justa y una democracia duradera. La Embajada de Estados Unidos informó de que todo su personal trabaja ya desde Caracas.

La líder opositora venezolana María Corina Machado saluda a sus seguidores a lo largo de una carretera tras regresar a Venezuela después de casi un año en el extranjero, en Maracay, Venezuela, el 25 de octubre de 2026. REUTERS/Gaby Oraa

Este lunes, Rubio sostuvo además que la infraestructura electoral venezolana fue diseñada por el régimen de Nicolás Maduro para amañar elecciones y que debe sustituirse con rapidez antes de que pueda haber una votación válida. Dijo que ve avances en las conversaciones entre el Gobierno interino y la oposición, y advirtió: “Si alguien intenta descarrilar el proceso, estará causando un gran daño a Venezuela”.

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Un alto funcionario del Departamento de Estado, cuyo nombre no se difundió, explicó que el objetivo es contar con un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a fines de este año y con un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) poco después. Sin esos dos cambios, dijo, Venezuela tendrá dificultades para celebrar elecciones creíbles. El TSJ valida los resultados electorales. La designación del CNE corresponde a la Asamblea Nacional, que preside Jorge Rodríguez.

Maduro fue capturado el 3 de enero en una operación militar estadounidense y llevado a Nueva York para ser juzgado. Su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió la presidencia interina con el aval de Washington. Desde agosto, el Gobierno y una delegación opositora encabezada por Dinorah Figuera celebraron 3 rondas de diálogo con apoyo de Estados Unidos. Rubio recibió a Figuera en el Departamento de Estado el 9 de octubre. Machado y su partido, Vente Venezuela, no han sido incluidos en esas conversaciones.

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Rodríguez había advertido en febrero, en una entrevista con NBC News, que Machado “tendrá que responder ante Venezuela” si volvía, por haber pedido una intervención militar y sanciones contra el país. El 29 de enero ya había dicho en la Academia Militar, sin nombrarla, que habría ley y justicia para quienes dañan al país desde el exterior.

Rubio ha evitado fijar plazos para las elecciones. Su plan tiene 3 etapas: estabilización, recuperación económica y reconciliación política. El 25 de febrero descartó un calendario “artificial” y dijo que las autoridades venezolanas necesitaban legitimarse en las urnas. El 3 de junio, ante el comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, pidió crear una comisión electoral independiente “lo antes posible”.

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Rodríguez prometió el 23 de septiembre, ante la Asamblea General de la ONU, que habrá elecciones. No dio fecha.