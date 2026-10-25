La oposición venezolana celebró el regreso de María Corina Machado: “Es momento de avanzar hacia una transición democrática”

María Corina Machado regresó a Venezuela tras un año fuera del país

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La oposición venezolana celebró este domingo el regreso de María Corina Machado a Venezuela, luego de un año fuera del país y de varios intentos fallidos de retornar. “Estoy aquí. Con ustedes”, escribió la Premio Nobel de la Paz al comunicar su entrada al territorio nacional.

La Plataforma Unitaria Democrática expresó su “satisfacción” por el retorno de Machado, a quien definió como líder de las fuerzas democráticas. La coalición afirmó que su regreso debe dar un impulso a las acciones para reclamar la recuperación de la democracia, la libertad y la soberanía popular.

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En su mensaje, la plataforma llamó a reforzar la unidad nacional y pidió avanzar hacia una transición “democrática, pacífica y ordenada”. También vinculó esa hoja de ruta con el plan de tres fases de la Administración Trump: “Es momento de unir fuerzas, fortalecer la unidad nacional y avanzar con determinación hacia una transición democrática, pacífica y ordenada que permita a los venezolanos recuperar plenamente sus derechos y decidir libremente su futuro”.

El partido Alianza Bravo Pueblo (ABP), cuyo comunicado fue divulgado por el dirigente opositor Antonio Ledezma, sostuvo que el retorno de Machado confirma “la coherencia y la sinceridad” de su liderazgo ante los venezolanos.

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María Corina Machado estuvo en la Iglesia de Santa Rosa, en Lara

La organización afirmó que la presencia de la dirigente en la primera línea de acción representa una promesa cumplida y la asoció con el objetivo de alcanzar “la libertad, la justicia y la paz” en Venezuela.

“No daremos un paso atrás”, señaló ABP en el documento fechado en Caracas el 25 de octubre de 2026. El partido aseguró que acompañará el proceso con organización y acciones cívicas, y ratificó su compromiso con la lucha opositora.

En tanto, el dirigente de Vente Venezuela Perkins Rocha publicó un mensaje en el que vinculó el retorno con la confianza en el liderazgo de Machado. “La paciencia todo lo alcanza. Ya no es esperanza, es una maravillosa realidad”, escribió.

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La diputada opositora Delsa Solórzano también celebró el regreso y sostuvo que la Premio Nobel de la Paz tiene derecho a permanecer en el país “en libertad y con todas las garantías”. Además, pidió que los venezolanos que salieron del territorio nacional por motivos políticos puedan retornar.

Simpatizantes de la líder opositora María Corina Machado marchan hacia la inauguración de una oficina local del partido opositor Vente Venezuela en Naguanagua (REUTERS/Juan Carlos Hernandez)

“Venezuela es tu tierra y tienes pleno derecho a estar aquí”, manifestó Solórzano en su publicación. La dirigente planteó que la meta debe ser un país donde los ciudadanos puedan reunirse y ejercer sus derechos sin restricciones políticas.

Machado realizó siete intentos fallidos de regresar a Venezuela entre junio y septiembre de 2026. Los planes incluyeron conexiones aéreas, rutas marítimas y desplazamientos terrestres. Esas gestiones enfrentaron revocaciones de autorizaciones, obstáculos en aeropuertos y problemas técnicos. Desde Panamá, varias iniciativas no lograron concretarse.

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El anuncio de su regreso ocurrió después de una jornada de movilizaciones convocada por Vente Venezuela. Entre las demandas figuraban el retorno de Machado, un cronograma de elecciones presidenciales para 2027 y la liberación de los presos políticos.