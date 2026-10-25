Venezuela

Donald Trump deseó que María Corina Machado esté a salvo tras su regreso a Venezuela: “Es una mujer muy agradable”

El presidente de Estados Unidos recordó que la Nobel de la Paz le entregó su medalla y subrayó que a su Administración le va bien en el país caribeño

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla con los periodistas antes de abordar el Air Force One para viajar a Michigan desde la Base Conjunta Andrews, Maryland, EEUU, el 25 de octubre de 2026. REUTERS/Jonathan Ernst
El presidente de EEUU, Donald Trump, habla con los periodistas antes de abordar el Air Force One para viajar a Michigan desde la Base Conjunta Andrews, Maryland, EEUU, el 25 de octubre de 2026. REUTERS/Jonathan Ernst
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este domingo su deseo de que la líder opositora venezolana María Corina Machado esté a salvo, horas después de que ella anunciara su regreso a Venezuela tras casi 10 meses de ausencia.

Es una mujer muy agradable. Me entregó su Premio Nobel, así que ¿qué otra cosa puedo decir? Espero que esté a salvo. Es una mujer muy agradable”, dijo tras salir de la Casa Blanca. Y agregó: “Pero nos está yendo realmente bien en Venezuela”.

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Machado, premio Nobel de la Paz 2025, anunció su vuelta con un mensaje en la red social X: “Estoy aquí. Con ustedes”. Edmundo González Urrutia, candidato opositor en las presidenciales de 2024 y exiliado en Madrid desde septiembre de ese año, confirmó que la dirigente pisaba suelo venezolano. Su primera aparición conocida fue en una iglesia de Santa Rosa, en el estado Lara.

Su equipo no detalló cómo ingresó al país. Indicó que lo hará en las próximas horas y habló de 7 intentos frustrados de regreso desde Centroamérica y el Caribe. La oposición acusó al Gobierno de impedirle la entrada; las autoridades venezolanas lo negaron.

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Machado salió de Venezuela en diciembre de 2025 para recibir el Nobel en Oslo. Desde entonces desarrolló buena parte de su actividad política en Estados Unidos y Panamá. Ganó las primarias opositoras de 2023, pero el chavismo le impidió competir en las elecciones del año siguiente, y González ocupó su lugar en la boleta.

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, llega a una iglesia tras regresar al país después de pasar casi un año en el extranjero, en Lara (Venezuela), el 25 de octubre de 2026. Vente Venezuela Press/Imagen cedida a través de REUTERS
La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, llega a una iglesia tras regresar al país después de pasar casi un año en el extranjero, en Lara (Venezuela), el 25 de octubre de 2026. Vente Venezuela Press/Imagen cedida a través de REUTERS

El escenario cambió el 3 de enero de 2026, cuando fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro. Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro, asumió la presidencia encargada el 5 de enero con el visto bueno de la Administración Trump. Horas después de la captura, Trump dijo que sería muy difícil que Machado liderara el país.

El 15 de enero, Machado entregó la medalla del Nobel al presidente en la Casa Blanca, como muestra de gratitud por la operación que depuso a Maduro. Trump calificó el gesto de “maravilloso gesto de respeto mutuo”. El Centro Nobel recordó ese día que una medalla puede cambiar de dueño, pero el título de laureado no. La entonces portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aclaró que la reunión no modificaba la opinión de Trump sobre ella, que describió como una evaluación realista.

Nueve meses después, la prioridad de Machado es el calendario electoral. Sostiene que las presidenciales deben celebrarse antes de julio de 2027. El jueves 22 de octubre, miles de personas marcharon en Caracas y otras ciudades para reclamar una fecha de votación y el regreso de la dirigente, en la mayor movilización opositora desde la caída de Maduro.

Rodríguez prometió elecciones, pero no anunció cuándo, y no hay comicios programados. Esta semana recibió por primera vez a la jefa de la delegación opositora en la mesa de negociación sobre la transición, un espacio del que Machado se ha quejado de estar excluida.

María Corina Machado le entregó el Premio Nobel de la Paz a Donald Trump, en la Casa Blanca (EFE/ Rastreo de Redes)
María Corina Machado le entregó el Premio Nobel de la Paz a Donald Trump, en la Casa Blanca (EFE/ Rastreo de Redes)

Antes de volver, Machado publicó una columna en el New York Post titulada “Por qué debo regresar a Venezuela y el pueblo debe votar”, en la que calificó su retorno de urgente. El lunes 5 de octubre, consultado al respecto, Trump había dicho que “todo saldrá bien”. Al día siguiente, la dirigente respondió en redes sociales que la tarea por delante es construir una Venezuela libre y democrática, “el más confiable aliado de los Estados Unidos en nuestro hemisferio”.

Hasta ahora no se han concretado sus próximos actos públicos ni cómo desarrollará su actividad política tras el regreso. Su exigencia sigue siendo una fecha de elecciones antes de julio de 2027, un reclamo que desde este domingo ya no formula desde el exterior.

Con el cambio, la nota ya no usa la frase de Trump sobre Venezuela en ningún análisis. Sigue en la cita del segundo párrafo, que te propuse sacar si no querés depender de ella.

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