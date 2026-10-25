Venezuela

Miles de venezolanos se movilizaron para recibir a María Corina Machado en varias partes del país

Las concentraciones y caravanas marcan su trayecto desde Lara hasta Caracas

Los venezolanos se movilizan en Yaracuy para recibir a María Corina Machado
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Seguidores de la líder opositora venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, se movilizan este domingo en distintos puntos del país para recibirla, después de que regresara a Venezuela tras más de 10 meses fuera. Las concentraciones acompañan su viaje por carretera desde el estado Lara hasta Caracas.

El primer acto público fue en el santuario de la Divina Pastora, en la localidad de Santa Rosa, estado Lara, a unos 400 kilómetros de Caracas. Decenas de simpatizantes ovacionaron a Machado y varios intentaron abrazarla. La dirigente había confirmado su presencia en la red social X con un mensaje breve: “Estoy aquí. Con ustedes”. El ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia anunció que estaba “en territorio venezolano”.

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Desde Lara, su equipo anunció un recorrido con paradas en el peaje de Guacara, en Carabobo; el peaje de Palo Negro, en Maracay; y la autopista Valle-Coche, en Caracas, donde su partido, Vente Venezuela, convocó a recibirla a las 15:30, hora local.

La líder opositora venezolana María Corina Machado saluda a sus seguidores tras regresar al país, en Chivacoa, Venezuela, el 25 de octubre de 2026. Vente Venezuela Press/Material distribuido vía REUTERS
La líder opositora venezolana María Corina Machado saluda a sus seguidores tras regresar al país, en Chivacoa, Venezuela, el 25 de octubre de 2026. Vente Venezuela Press/Material distribuido vía REUTERS

En Chivacoa, estado Yaracuy, un grupo de seguidores con banderas la saludó mientras ella se asomaba por la ventanilla de su vehículo. En Maracaibo, la filial regional del partido convocó una caravana para las 16:00.

Las concentraciones de este domingo siguen a otras protestas de las últimas semanas. El 24 de septiembre, cientos de personas marcharon en Caracas al grito de “María Corina, vente, te estamos esperando”. Antes de las últimas manifestaciones en Caracas, las autoridades detuvieron brevemente al menos a siete personas y bloquearon una vía, según informó Bloomberg, agencia de noticias estadounidense.

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Machado no ha explicado cómo ingresó al país ni dónde permanecerá. Su partido contabiliza siete intentos fallidos de volver por aire, mar y tierra, y activistas opositores acusan al Gobierno de haberlos impedido, algo que las autoridades niegan.

La líder opositora venezolana María Corina Machado saluda a sus seguidores tras regresar al país, en Chivacoa, Venezuela, el 25 de octubre de 2026. Vente Venezuela Press/Material distribuido vía REUTERS
La líder opositora venezolana María Corina Machado saluda a sus seguidores tras regresar al país, en Chivacoa, Venezuela, el 25 de octubre de 2026. Vente Venezuela Press/Material distribuido vía REUTERS

Rodríguez no había reaccionado públicamente al cierre de esta edición. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a periodistas: “No sé nada al respecto, pero creo que es una mujer muy agradable”.

Machado ganó en octubre de 2023 las primarias de la oposición, pero el régimen de Nicolás Maduro le impidió competir en las presidenciales de 2024. Edmundo González ocupó su lugar en la boleta y, según las pruebas que presentó la oposición, derrotó a Maduro por más de dos a uno. El Consejo Nacional Electoral, integrado por personas leales al oficialismo, proclamó ganador a Maduro.

Machado salió del país de forma clandestina para recibir el Nobel en Oslo, en diciembre de 2025. En enero de 2026, el ejército de Estados Unidos capturó a Maduro en Caracas y lo trasladó a Nueva York, donde enfrenta cargos de narcotráfico que él niega. Washington decidió entonces trabajar con Rodríguez, una aliada de largo plazo de Maduro, y no con Machado.

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, llega a una iglesia tras regresar al país después de pasar casi un año en el extranjero, en Lara (Venezuela), el 25 de octubre de 2026. Vente Venezuela Press/Imagen cedida a través de REUTERS
La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, llega a una iglesia tras regresar al país después de pasar casi un año en el extranjero, en Lara (Venezuela), el 25 de octubre de 2026. Vente Venezuela Press/Imagen cedida a través de REUTERS

El proceso político avanzó sin Machado. No hay elecciones programadas, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostiene que antes deben estabilizarse la economía y reconstruirse el Poder Judicial y el Consejo Nacional Electoral. Desde agosto, el Gobierno dialoga, con apoyo de Washington, con un grupo opositor encabezado por Dinorah Figuera, quien presidió la Asamblea Nacional elegida en 2015. La última ronda terminó esta semana con acuerdos para revisar las leyes sobre inhabilitaciones políticas, partidos y manifestaciones.

El peso político de Machado se mide en las encuestas. La última de AtlasIntel, consultora de datos, para Bloomberg le dio 61% de valoración positiva y una ventaja de 52% a 19% sobre Rodríguez en una hipotética elección presidencial.

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