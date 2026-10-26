Militares retirados denuncian persecución en los cuarteles y una Fuerza Armada fracturada

Militares puño alto en una actovodad militar gritan consignas ideológicas

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El Frente Institucional Militar (FIM), integrado por 252 oficiales profesionales retirados, denuncia que las expresiones de descontento dentro de los cuarteles son respondidas con persecución y amenazas de detención y tortura. Además, advirtió sobre lo que considera una severa desarticulación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y llamó a recuperar su carácter profesional, democrático y subordinado a la Constitución.

La organización de militares en la reserva activa la presiden la preside el General de Brigada (EJ) Juan Antonio Herrera Betancourt; vicepresidente General de División (EJ) Rafael Ángel Montero Revette y secretario de Organización GB (GN) Rafael Vera Ruiz. Los cuatro componentes están representados por: GB (EJ) Juan Ferrer Barazarte, Ejército; Contralmirante Elías Buchszer Cabriles, Armada; GB (AV) Eduardo Arturo Caldera Gómez, Aviación; y GB (GN) Simón Figuera Pérez, Guardia Nacional.

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En el pronunciamiento, la organización contrastó la situación actual con el papel que, a su juicio, desempeñó la antigua Fuerza Armada Nacional durante buena parte de la historia republicana: la defensa de la soberanía, la protección de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos.

Según el FIM, ese modelo institucional se ha debilitado. El grupo denuncia fallas de disciplina, preparación operativa y logística, así como el abandono de la meritocracia en la asignación de cargos y ascensos.

El señalamiento remite a un largo proceso de institucionalización militar. Sus antecedentes se remontan a la Independencia y a los primeros intentos de formación castrense del siglo XIX. Durante el siglo XX se consolidaron academias, escuelas y componentes especializados, mientras la etapa democrática iniciada en 1958 reforzó formalmente la subordinación del poder militar al orden civil.

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El ministro de la Defensa, GJ Gustavo González López en una visita institucional

Brecha cúpula y rangos medios

La Constitución venezolana establece que la Fuerza Armada debe ser una institución esencialmente profesional, sin militancia política y al servicio exclusivo de la nación. También fijó la disciplina, la obediencia y la subordinación como pilares fundamentales, y dispuso que los ascensos respondieran al mérito, el escalafón y las plazas vacantes.

La situación de apresto operacional y seguridad social es de los elementos que requieren atención urgente en la institución

Debido a eso el Frente Institucional Militar señala una profunda brecha dentro de la estructura militar. Por un lado, describe una cúpula integrada por generales, almirantes, capitanes de navío y coroneles con privilegios; por otro, asegura que oficiales de rangos medios y bajos, junto con la tropa profesional y alistada, enfrentan precariedad económica, deficiencias de adiestramiento y desmoralización.

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El comunicado atribuye parte de la crisis a la politización del servicio militar, que a su juicio, habría desvirtuado la misión constitucional de la institución. A ello suma bajos salarios, ausencia de servicios adecuados de asistencia social y deterioro de la infraestructura de bienestar para los efectivos y sus familias.

Llaman a la reconstrucción

Frente a este panorama, los oficiales retirados pidieron rescatar el honor, el profesionalismo y el sentido de servicio público. Plantearon reconstruir una Fuerza Armada regida por la meritocracia, dedicada al adiestramiento y a la defensa nacional, apartada de ideologías partidistas y sometida a la Constitución y las leyes.

La directiva del FIM y representantes de componentes

El pronunciamiento también aludió a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. El FIM afirmó que esa fecha “está viva” en la memoria ciudadana y relacionó esa valoración con manifestaciones realizadas en distintas zonas del país. Según la organización, la población mantiene su reclamo de que sea reconocido el presidente que, sostiene, resultó elegido.

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Con este mensaje, el FIM vinculó la recuperación de la institucionalidad militar con una reconstrucción democrática más amplia y reiteró que la Fuerza Armada debe servir a la nación, no a una persona ni a una parcialidad política.

Los oficiales retirados, agrupados en el Frente Institucional Militar, plantean rescatar el honor, el adiestramiento y la defensa nacional como bases de una nueva institucionalidad militar. Para el FIM, esa recuperación forma parte de una reconstrucción democrática en la que la Fuerza Armada sirva a la nación y no a una parcialidad política.