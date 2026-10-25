El partido de María Corina Machado creó un registro para facilitar la inscripción electoral de los venezolanos dentro y fuera del país

Vente Venezuela afirmó que protegerá los datos personales reunidos en la plataforma y sostuvo que sus equipos partidarios no podrán acceder a esa información individual (X- Vente Venezuela)

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El partido Vente Venezuela, de la dirigente opositora María Corina Machado, lanzó el sábado la plataforma digital Constructores, un registro destinado a identificar y actualizar los datos de los venezolanos dentro y fuera del país para facilitar una eventual inscripción electoral ante un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), en un escenario sin convocatoria a elecciones presidenciales.

La iniciativa está abierta a ciudadanos mayores de edad de cualquier posición política y no implica afiliación a Vente Venezuela ni la asunción de responsabilidades partidistas, según precisó la organización en un comunicado. El sistema permitirá reunir información sobre la identificación, la ubicación y los vínculos familiares de los participantes.

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Para completar el registro, los ciudadanos deberán ingresar su nombre y número de cédula, además de cumplir con un mecanismo de verificación biométrica. El partido explicó que la plataforma busca establecer dónde se encuentra la población venezolana y disponer de información actualizada ante la posibilidad de un nuevo proceso electoral.

“Conocer dónde están los venezolanos, tanto dentro como fuera del país, es fundamental para avanzar hacia la actualización de sus datos y facilitar su eventual inscripción en el registro electoral ante un nuevo Consejo Nacional Electoral”, afirmó Vente Venezuela.

La propuesta surge en medio de los reclamos de sectores opositores por las dificultades que enfrentaron durante años miles de venezolanos residentes en el exterior para inscribirse en el registro electoral y participar en las elecciones. Según las denuncias de la oposición, los requisitos y trámites establecidos para los ciudadanos fuera del país limitaron la participación de la diáspora en distintos procesos electorales.

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La herramienta, promovida por el partido Vente Venezuela busca facilitar una futura incorporación al padrón si se integra otra autoridad comicial (EFE)

La primera fase de Constructores incluirá dos relevamientos. El primero, denominado Estudio de Ubicación y Parentescos, apunta a identificar los lugares de residencia de los venezolanos y sus conexiones familiares. El segundo, el Estudio de Venezolanos Fallecidos, busca reunir información actualizada sobre las personas que murieron.

Con esos datos, Vente Venezuela pretende conocer la distribución geográfica de los ciudadanos y determinar en qué lugares podrían ser necesarios puntos de inscripción electoral. La organización aclaró que la implementación de esos mecanismos dependerá de la existencia de las condiciones institucionales para convocar un nuevo proceso electoral.

La plataforma también contempla una segunda etapa con una encuesta sobre las familias venezolanas, consultas relacionadas con el proyecto político Venezuela Tierra de Gracia y un espacio para que los ciudadanos presenten propuestas destinadas a sus comunidades, municipios, estados o al conjunto del país.

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El sistema contará, además, con un canal permanente para recibir opiniones, ideas y consultas de las personas registradas. Los equipos responsables analizarán las propuestas para determinar si pueden incorporarlas al proyecto Venezuela Tierra de Gracia. Una vez concluida esa revisión, los participantes podrán votar por las iniciativas que deseen impulsar.

La organización presentó la iniciativa como una herramienta abierta a ciudadanos de cualquier posición política (Reuters)

“Constructores busca que ningún venezolano quede fuera de los procesos de participación y de una eventual actualización del registro electoral”, expresó el partido.

Vente Venezuela también aseguró que sus estructuras internas no tendrán acceso a los datos personales de los ciudadanos que se incorporen al sistema. De acuerdo con el comunicado, los dirigentes y equipos partidistas solo podrán consultar cifras totales, mientras que la información individual permanecerá protegida.

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El lanzamiento de la plataforma se produjo en un contexto de incertidumbre sobre el calendario electoral venezolano. Pese a los pedidos de distintos sectores de la sociedad civil y de dirigentes opositores para la convocatoria de elecciones presidenciales, hasta el momento no existe una fecha concreta para esos comicios.

Desde la captura del exdictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero pasado, distintas organizaciones y referentes políticos reclamaron la celebración de elecciones presidenciales. Sin embargo, los sectores políticos mantienen diferencias sobre el proceso de transición y las condiciones necesarias para avanzar hacia una nueva convocatoria electoral.

En ese escenario, el chavismo y un sector de la oposición que no integra María Corina Machado iniciaron un proceso de diálogo bajo el auspicio de Estados Unidos, en el marco de su plan de transición posterior a la captura de Maduro.

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Dinorah Figuera, quien encabeza la representación opositora en esas conversaciones, manifestó que esperaba que las elecciones presidenciales se celebraran hacia finales de 2027 o a comienzos de 2028. No obstante, el diálogo no produjo avances sobre una fecha concreta ni sobre las condiciones para convocar los comicios.

(Con información de EFE)