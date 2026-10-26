Venezuela

Delcy Rodríguez habló del regreso de María Corina Machado a Venezuela pero evitó explicar qué ruta usó para ingresar al país

La presidenta encargada respondió un día después de que miles de personas recibieran a la Nobel de la Paz, mientras el Gobierno negocia con un sector de la oposición, con respaldo de Estados Unidos, una transición en la que Machado no participa

FOTO DE ARCHIVO-La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, interviene durante el Foro Mundial de la Alimentación en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Roma, Italia, el 12 de octubre de 2026. REUTERS/Remo Casilli
FOTO DE ARCHIVO-La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, interviene durante el Foro Mundial de la Alimentación en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Roma, Italia, el 12 de octubre de 2026. REUTERS/Remo Casilli
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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este lunes que la líder opositora María Corina Machado pudo evitar hacer un “show” en su regreso al país, donde miles de personas salieron a las calles para recibirla el domingo.

Podía evitarse el show, ahí están los aeropuertos, hay unas estructuras transitorias (de las) que la gente, como dije, tiene muy buenos comentarios, así que alejémonos del show”, dijo Rodríguez a medios de comunicación al concluir un acto en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, transmitido por el canal estatal VTV. Se refería a la infraestructura provisional que funciona tras el terremoto.

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Rodríguez evitó responder qué ruta usó Machado para entrar de nuevo a Venezuela, de donde salió en diciembre de 2024 rumbo a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz. La dirigente y su partido sostienen que el Gobierno le impidió volver en siete intentos anteriores. Las autoridades lo niegan.

La presidenta añadió: “Muchas personas beneficiadas de la ley de amnistía, de este proceso, que busca la convivencia pacífica, han podido entrar por las nuevas estructuras transitorias del aeropuerto”. Hablaba del aeropuerto internacional de Maiquetía, dañado por el doble terremoto de junio.

Consultada sobre si la justicia actuará contra Machado, Rodríguez respondió que ojalá “haya arrepentimiento, rectificación y pueda aportar algo al país”. Agregó: “La justicia es un tema en el cual se está trabajando, para que la justicia en Venezuela sea independiente, sea transparente, pero sobre todo, no haya criminalización de la pobreza”. Se refería a la reforma judicial que propuso hace varios meses. En el primer ciclo del diálogo con la oposición, ambas partes acordaron renovar a todos los jueces del Tribunal Supremo de Justicia.

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La líder opositora venezolana María Corina Machado saluda a sus seguidores a lo largo de una carretera tras regresar a Venezuela después de casi un año en el extranjero, en Maracay, Venezuela, el 25 de octubre de 2026. Jose Altuve/Vente Venezuela Press/Material cedido vía REUTERS
La líder opositora venezolana María Corina Machado saluda a sus seguidores a lo largo de una carretera tras regresar a Venezuela después de casi un año en el extranjero, en Maracay, Venezuela, el 25 de octubre de 2026. Jose Altuve/Vente Venezuela Press/Material cedido vía REUTERS

Sobre una eventual participación de Machado en la negociación que el Gobierno lleva adelante con un sector opositor, encabezado por la ex diputada Dinorah Figuera, Rodríguez dijo que es “algo muy serio”. Sostuvo: “Yo digo que es algo que requiere mucha experiencia, alejado de las manos inexpertas. Venezuela requiere mucho conocimiento para superar los problemas”.

Rodríguez ejerce como presidenta encargada desde la captura de Nicolás Maduro, el 3 de enero, en una operación militar de Estados Unidos. Washington respalda el diálogo, que empezó el 18 de junio, cuando Figuera, médica y ex diputada de Primero Justicia, volvió a Venezuela tras ocho años de exilio. La semana pasada, el Gobierno estadounidense levantó las sanciones financieras contra Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, hermano de la presidenta y jefe negociador del Gobierno.

Machado no fue invitada a esas conversaciones, pero dijo que no las obstaculizaría. El Parlamento aprobó en febrero una ley de amnistía.

El doble terremoto del 24 de junio, con dos sismos de magnitud superior a 7,0, obligó a cerrar Maiquetía, el principal aeropuerto del país y el que sirve a Caracas. La terminal retomó operaciones comerciales el 1° de septiembre con el 25% de la actividad que tenía antes de los sismos, según el Gobierno. El Banco Mundial estima los daños materiales en USD 19.600 millones.

Machado apareció el domingo en Barquisimeto, capital del estado Lara, y recorrió unos 400 kilómetros hasta Caracas al frente de una caravana de vehículos, entre gritos de “libertad” y el reclamo de elecciones presidenciales para el próximo año. Rodríguez ha dicho ante la ONU que habrá comicios, sin indicar fecha.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló que la vuelta de Machado se debe a la labor de mediación de su país. La Unión Europea consideró este lunes que el regreso abre una oportunidad para avanzar hacia elecciones libres y justas.

Antes de abandonar Venezuela, Machado permaneció casi un año en la clandestinidad para evitar ser detenida tras denunciar fraude en las presidenciales de 2024. En esos comicios, el Consejo Nacional Electoral (CNE), afín al chavismo, proclamó ganador a Maduro sin publicar los resultados desglosados de la votación.

La portavoz de Machado, Claudia Macero, dijo este lunes que la dirigente está dispuesta a reunirse con Rodríguez “con total transparencia y con una agenda”.

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