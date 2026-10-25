María Corina Machado anunció que está en Venezuela: “Estoy aquí; con ustedes”

María Corina Machado anunció que está en Venezuela

Guardar

María Corina Machado regresó a Venezuela después de siete intentos fallidos por aire, mar y tierra, según anunció la propia dirigente opositora en la red social X tras permanecer fuera del país desde diciembre de 2025.

“Estoy aquí. Con ustedes”, escribió Machado al comunicar su entrada al territorio venezolano. El mensaje llegó después de una serie de gestiones frustradas desde Panamá y de una jornada de movilizaciones que su partido, Vente Venezuela, había convocado para reclamar su retorno, un cronograma de elecciones presidenciales para 2027 y la liberación de presos políticos.

PUBLICIDAD

Por su parte, Edmundo González Urrutia, ganador de las elecciones presidenciales de 2024 que fueron añadas por el entonces dictador, Nicolás Maduro, confirmó la noticia también en X. “¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida María Corina, está en territorio venezolano”, afirmó. González Urrutia añadió que espera reunirse próximamente con ella para impulsar lo que describió como un proceso hacia la libertad del país.

El mensaje publicado por Maria Corina Machado en la red social X.

La Plataforma Unitaria Democrática celebró en X el regreso de María Corina Machado a Venezuela con una fotografía de la dirigente en la iglesia de Santa Rosa, en Barquisimeto, estado Lara. La coalición afirmó que su llegada debe dar un nuevo impulso a la oposición y llamó a reforzar la unidad nacional para avanzar hacia una transición democrática, pacífica y ordenada, en línea con su hoja de ruta y el plan de tres fases de la Administración Trump.

PUBLICIDAD

María Corina Machado durante su regreso a Venezuela, en la iglesia de Santa Rosa de Barquisimeto, estado Lara.

Durante las últimas semanas, simpatizantes de la oposición realizaron movilizaciones en respaldo al regreso de María Corina Machado a Venezuela. La jornada más reciente se llevó a cabo el jueves 22 de octubre en Plaza Venezuela, en Caracas, donde los asistentes reclamaron su retorno, la liberación de presos políticos y la convocatoria de elecciones presidenciales.

Siete planes de retorno

Machado realizó siete intentos fallidos de regresar a Venezuela entre junio y septiembre de 2026. Los planes contemplaron conexiones aéreas, rutas marítimas y desplazamientos terrestres, pero enfrentaron revocaciones de autorizaciones, trabas en aeropuertos y problemas técnicos.

El primer intento documentado ocurrió el 26 de junio. La dirigente salió de Virginia, en Estados Unidos, con la intención de aterrizar en Curazao y continuar hacia Venezuela por mar. La autorización para que el avión llegara a la isla fue revocada cuando la aeronave ya estaba en vuelo.

PUBLICIDAD

Dos días después, el 28 de junio, trató de abordar un vuelo comercial de Copa Airlines en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Ciudad de Panamá. No pudo embarcar. Durante julio y agosto se registraron nuevas negativas de permisos de despegue y bloqueos administrativos para vuelos que buscaban aproximarse a las costas venezolanas mediante escalas en Aruba y Curazao.

La Plataforma Unitaria Democrática y el Comando con Venezuela difundieron imágenes de María Corina Machado en la iglesia de Santa Rosa. @ConVzlaComando

A finales de septiembre, además, tres salidas desde Panamá no prosperaron después de que Curazao, Bonaire y Aruba rechazaran permitir el aterrizaje del avión privado previsto para el traslado.

La Operación Ítaca

El sexto intento, fechado el 21 de septiembre, fue una operación marítima organizada desde Panamá que recibió el nombre de Operación Ítaca. El plan era atravesar el Canal de Panamá y navegar durante dos días por el Caribe hasta Venezuela.

PUBLICIDAD

La embarcación presentó una falla de motor poco antes de la partida y el operativo fue cancelado. El séptimo intento, también en septiembre, contempló una nueva aproximación aérea a través de islas caribeñas, pero fue interrumpido o no recibió autorización para volar.

María Corina Machado fue recibida por simpatizantes durante su llegada a Barquisimeto, en el estado Lara. @ConVzlaComando

Los obstáculos se vincularon con negativas de sobrevuelo y aterrizaje en territorios caribeños, restricciones en aeropuertos de tránsito y desperfectos en medios de transporte privados. Ante la falta de renovación de su pasaporte por parte de las autoridades venezolanas, Panamá le otorgó a la dirigente un documento especial de viaje para acreditar su identidad y facilitar el retorno.

PUBLICIDAD

La salida clandestina de Venezuela

Machado había salido de Venezuela en diciembre de 2025 para viajar a Noruega, donde debía recibir el Premio Nobel de la Paz. La ceremonia oficial tuvo lugar el 10 de diciembre, pero ella llegó a Oslo después de esa fecha y su hija, Ana Corina Sosa, recibió el galardón en su nombre.

Según los reportes sobre esa travesía, la fundadora de Vente Venezuela abandonó un suburbio de Caracas con una peluca y acompañada por dos personas. El grupo recorrió cerca de 10 horas por carretera y evitó alrededor de 10 puestos de control militares y policiales.

Seguidores de María Corina Machado acompañaron su regreso a Venezuela desde Barquisimeto.

Desde la costa del estado Falcón, Machado subió a una lancha de madera con destino a Curazao. La navegación estuvo marcada por vientos fuertes, olas de más de dos metros y la pérdida de las señales de GPS y teléfono satelital, circunstancias que hicieron que la embarcación perdiera temporalmente su rumbo.

PUBLICIDAD

Durante ese trayecto marítimo, Machado sufrió una fractura en una vértebra de la espalda, según la información recopilada sobre la salida. Aeronaves militares de Estados Unidos, incluidos aviones F-18, sobrevolaron el Golfo de Venezuela mientras la lancha avanzaba hacia Curazao, en tareas de monitoreo y protección.

Desde la isla, Machado tomó un avión privado que viajó vía Estados Unidos hacia Noruega. Tras esa salida, reiteró en distintas ocasiones su intención de regresar a Venezuela, objetivo que finalmente comunicó este domingo mediante su mensaje en X.