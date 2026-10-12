Venezuela

Delcy Rodríguez dijo que el diálogo con Estados Unidos y la oposición contribuye a la recuperación económica en Venezuela

La dirigente venezolana sostuvo ante el plenario en Roma que las conversaciones bilaterales y nacionales aportaron estabilidad para producir, tras una crisis que, según afirmó, las sanciones internacionales agravaron desde 2017

Delcy Rodríguez afirmó en el Foro Mundial de la Alimentación que el diálogo diplomático con Estados Unidos favoreció la estabilidad económica de Venezuela. (REUTERS/Remo Casilli)
Delcy Rodríguez afirmó en el Foro Mundial de la Alimentación que el diálogo diplomático con Estados Unidos favoreció la estabilidad económica de Venezuela. (REUTERS/Remo Casilli)
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Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, aseguró este lunes desde Roma que el diálogo con Estados Unidos y con sectores de la oposición venezolana impulsó la recuperación económica del país y anunció el lanzamiento de un plan para erradicar el hambre antes de 2030.

La dirigente venezolana realizó estas declaraciones durante su intervención ante el plenario del Foro Mundial de la Alimentación, organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). En su discurso, Rodríguez vinculó la apertura de canales diplomáticos con la mejora de los indicadores alimentarios nacionales.

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“Hemos comenzado a revertir esa realidad. El diálogo nacional con factores opositores, así como el diálogo diplomático con Estados Unidos, ha sumado a la estabilidad política necesaria para producir y crecer”, destacó Rodríguez ante el plenario de la FAO.

La funcionaria sostuvo que las conversaciones bilaterales y sectoriales tuvieron un “impacto directo” en la “normalización económica” del país. En esa línea, defendió que Venezuela atraviesa “un proceso de transformación ordenado, institucional y verificable” que también repercutirá en una nueva política agroalimentaria.

Según explicó, ese proceso requiere “seguridad jurídica sobre la tierra y la propiedad, para que quien trabaja el campo pueda invertir en él con certeza”. Rodríguez añadió que su país aspira a convertir parte de su renta energética en “capacidad productiva permanente” que respalde la producción agrícola.

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La presidenta encargada reclamó en la FAO el cese de las medidas coercitivas unilaterales y rechazó el uso de los alimentos como presión política. (REUTERS/Remo Casilli)
La presidenta encargada reclamó en la FAO el cese de las medidas coercitivas unilaterales y rechazó el uso de los alimentos como presión política. (REUTERS/Remo Casilli)

La presidenta encargada defendió además que los alimentos no deben utilizarse como instrumento de presión política: “Allí, donde existen diferencias entre estados, el diálogo y la diplomacia deben prevalecer. Y allí, donde existe hambre, nuestra responsabilidad común debe ser encontrar soluciones”. Desde la tribuna de la FAO, llamó a poner fin a la aplicación de medidas que, al margen del derecho internacional, afectan la realización del derecho a la alimentación.

Qué muestran los datos de desnutrición en Venezuela

Según el informe que Rodríguez presentó ante el plenario de la FAO, la subalimentación en Venezuela bajó al 3% en 2025, frente al 5,3% registrado el año anterior. Asimismo, la desnutrición aguda en menores de cinco años cayó del 14,8% en 2019 al 1,3% al cierre de 2025, un retroceso que la funcionaria atribuyó a la estabilización política derivada del diálogo con Washington y la oposición. El mismo informe registró un índice de lactancia materna exclusiva del 73,7%.

El Ejecutivo venezolano busca otorgar seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra para incentivar las inversiones en el sector agrícola. (REUTERS/Remo Casilli)
El Ejecutivo venezolano busca otorgar seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra para incentivar las inversiones en el sector agrícola. (REUTERS/Remo Casilli)

Rodríguez enmarcó esta mejora en una recuperación tras una etapa de crisis que, según relató, se agravó por sanciones internacionales. “Lamentablemente, después vino un período muy difícil. Venezuela enfrentó una profunda confrontación política interna que provocó una fuerte contracción de nuestra economía. Situación que se vio empeorada a partir de 2017, con la imposición progresiva de medidas coercitivas unilaterales”, relató la mandataria.

De acuerdo con su exposición, esas medidas afectaron el acceso a la financiación, la obtención de insumos agrícolas, tecnologías, repuestos, equipos y otros componentes necesarios para sostener las cadenas productivas del país.

El Plan Venezuela Alimenta busca el hambre cero para 2030

Rodríguez anunció que su Gobierno pondrá en marcha el Plan Venezuela Alimenta, una iniciativa que será acompañada de un proyecto de ley que su Ejecutivo tramitará en el Parlamento venezolano. “Anuncio que presentará en los próximos días al parlamento venezolano, una nueva ley para la economía local que permita la economía comunal, la economía comunitaria y la economía del emprendimiento, el engranaje y encadenamiento productivo para la producción de alimentos, con la gran industria agroalimentaria”, explicó.

El plan apunta a unificar las capacidades productivas del país bajo un objetivo común. “Todos, sin excepción, vamos a sumar a este objetivo superior”, subrayó la dirigente, quien fijó una meta temporal concreta: “Nuestra aspiración es clara, que Venezuela vuelva a alcanzar niveles compatibles con el hambre cero antes del año 2030”.

Rodríguez sostuvo ante el foro que “la alimentación es un derecho inalienable, directamente vinculado con la vida, la dignidad y el desarrollo integral de las personas”. Para garantizarlo, dijo, se requieren “políticas públicas inclusivas y sostenidas”, pero también “producción, inversión, ciencia, tecnología, financiamiento y cooperación”, además de “paz” y “un sistema internacional capaz de cooperar incluso por encima de nuestras diferencias”.

La funcionaria también señaló lo que describió como una contradicción global: “Vivimos, además, una paradoja difícil de aceptar: la humanidad dispone hoy de capacidades productivas, científicas, tecnológicas, como nunca antes se había conocido. Sin embargo, de manera simultánea, mientras millones de personas carecen de alimento suficiente, una proporción considerable de los alimentos que producimos se pierde después de la cosecha o termina siendo desperdiciada”. En ese contexto, mencionó la situación en la Franja de Gaza y en Sudán.

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