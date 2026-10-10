Venezuela

El Foro Penal cifró en 322 los presos políticos en Venezuela que aún aguardan por su excarcelación

Entre los datos aportados por la ONG, hay 182 civiles y 140 militares detenidos. La organización informó además que desconoce el paradero de uno de los encarcelados

Delcy Rodríguez anunció meses atrás que el Helicoide, la cárcel más atroz del régimen venezolano, será reconvertida en un centro social, cultural y comercial (Europa Press)
Delcy Rodríguez anunció meses atrás que el Helicoide, la cárcel más atroz del régimen venezolano, será reconvertida en un centro social, cultural y comercial (Europa Press)
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La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos en Venezuela, registró 322 personas detenidas por motivos políticos, entre ellos 31 extranjeros o personas con doble nacionalidad. Los familiares denuncian esta situación y exigen diariamente la liberación de todos ellos.

Según un boletín difundido este viernes con datos hasta el 5 de octubre, la organización señaló que 308 detenidos son hombres y 14 son mujeres, todos mayores de edad. Del total, 182 son civiles y 140 militares. Foro Penal también informó que desconoce el paradero de uno de los encarcelados.

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Entre otros datos aportados por la ONG, desde 2014, registraron 19.253 detenciones por motivos políticos en el país caribeño. La organización resaltó que logró asistir a más de 14.000 personas excarceladas.

El jueves, familiares y activistas de la Alianza por la Libertad de los Presos Políticos acudieron al Palacio de Justicia de Caracas para entregar una petición al presidente del Circuito Judicial de la capital, John Parody. El documento reclama medidas administrativas y coordinación institucional para reducir el retardo procesal y acelerar las audiencias de los detenidos.

Cabe recordar que el Gobierno chavista de la presidenta encargada Delcy Rodríguez impulsó un proceso de excarcelaciones desde enero, tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro por Estados Unidos. Sin embargo, las excarcelaciones son a cuentagotas desde el pasado 3 de enero.

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De los 322 presos políticos, la organización indicó que 308 son hombres y 14 mujeres, todos mayores de edad (@ForoPenal)
De los 322 presos políticos, la organización indicó que 308 son hombres y 14 mujeres, todos mayores de edad (@ForoPenal)

En febrero, el Parlamento aprobó una Ley de Amnistía que varias organizaciones no gubernamentales consideran excluyente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que la norma mantiene limitaciones para militares y exmilitares privados de libertad por motivos políticos. El Ejecutivo venezolano niega la existencia de presos políticos y sostiene que los detenidos enfrentan causas por delitos comunes, mientras que organizaciones de derechos humanos y partidos opositores rechazan esa versión.

En paralelo al reporte, más de 100 representantes de la sociedad civil de Venezuela se postularon para formar parte del Comité de Postulaciones Judiciales, órgano que evaluará y preseleccionará a los aspirantes a nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El diputado opositor Luis Florido informó el viernes que el número de inscripciones podría extender el plazo para revisar las candidaturas de los 12 representantes de la sociedad civil que integrarán el comité. “Nos tomaremos quizá unos días más de lo que estaba previsto”, afirmó Florido en un audio difundido por el Grupo Parlamentario Libertad en la red social X. El legislador no precisó si se modificará el cronograma establecido.

Tras el cierre de las postulaciones, comenzará la revisión de los candidatos. Los 12 representantes elegidos se sumarán a 11 diputados para conformar el Comité de Postulaciones Judiciales. La instancia elaborará una lista de aspirantes a magistrados del TSJ y la remitirá al Parlamento, que tendrá la decisión final sobre las designaciones.

Fotografía de archivo de la entrada principal a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, en Caracas (EFE/Cristian Hernández)
Fotografía de archivo de la entrada principal a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, en Caracas (EFE/Cristian Hernández)

El 1 de septiembre, el Parlamento aprobó una reforma que elevó de 11 a 12 el número de integrantes de la sociedad civil en el comité. La modificación respondió a un acuerdo con un sector opositor que mantiene un diálogo con el chavismo y buscó incorporar mecanismos para la elección de los nuevos jueces.

La oposición acusa al actual Tribunal Supremo de Justicia de actuar en favor del chavismo y de haber validado la proclamación de Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales de 2024, en medio de denuncias de fraude electoral.

(Con información de EFE)

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