Delcy Rodríguez adelantó las celebraciones de Navidad en Venezuela al 1 de noviembre, 24 días antes de lo previsto

La presidenta encargada anunció la medida para incentivar la actividad económica del país y "activar la felicidad" venezolana.

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que las celebraciones por la Navidad comenzarán el 1 de noviembre, 24 días antes de lo previsto. Una medida que el ex dictador venezolano Nicolás Maduro aplicó en varias ocasiones desde 2013.

“Anuncio que el 1 de noviembre arranca la Navidad, porque yo sé que la Navidad también activa mucha actividad económica, pero principalmente activa la felicidad de los venezolanos y de las venezolanas”, justificó Rodríguez durante la instalación de la 82 asamblea anual de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras). El acto se transmitió a través del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

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En 2025, Maduro comunicó el inicio anticipado de la Navidad durante el despliegue militar de Estados Unidos en aguas del Caribe. Ese operativo concluyó el 3 de enero con su captura y la de su esposa, Cilia Flores, después de un operación militar en Caracas y otras zonas cercanas.

El anuncio de Rodríguez se dio en paralelo a la acusación de la Justicia estadounidense contra Maduro y Flores por conspiración para cometer torturas. La Fiscalía sostuvo que ambos llevaron adelante una estrategia de “represión y torturas” para conservar el poder. La denuncia incluye presuntas torturas contra opositores, militares y otras personas detenidas, entre ellas tres ciudadanos estadounidenses. El nuevo expediente se suma a los cargos por conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión de armas destructoras y conspiración para poseer ese tipo de armamento. Maduro y Flores enfrentan esos procesos ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York.

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Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, bailan durante una celebración navideña en el barrio de San Agustín, en Caracas, Venezuela, en 2025 (Palacio de Miraflores/Imagen cedida vía REUTERS/Archivo)

En contraposición a la felicidad que intenta generar la presidenta encargada con el adelantamiento de la Navidad, las protestas contra los racionamientos eléctricos en Venezuela se extendieron en barrios y carreteras del país. Los manifestantes exigieron el restablecimiento del servicio con cacerolazos, bloqueos y quema de neumáticos. Los cortes, que en algunas zonas duran entre siete y 12 horas diarias, coinciden con un aumento de la demanda de energía.

“¡Queremos luz!, ¡Queremos luz!”, gritan los vecinos durante concentraciones nocturnas en distintos estados. A comienzos de semana, una protesta bloqueó la autopista que conecta el oeste del país con Caracas, donde los manifestantes prendieron fuego a troncos y neumáticos. La medida provocó una fila de vehículos de varios kilómetros. En Táchira, en la región andina, vecinos cerraron el martes una carretera tras cuatro días sin suministro eléctrico.

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La presidenta interina, Delcy Rodríguez, cuestionó las acciones de los manifestantes y afirmó que la quema de neumáticos no aporta soluciones al sistema eléctrico. “Ese no es el camino. Yo no he visto quemar un caucho incorpora ni siquiera 10 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional”, declaró el jueves.

Residentes del Parque Nacional Morrocoy prenden fuego a escombros mientras bloquean una carretera durante una protesta por los cortes de electricidad cerca de Tucacas, en el estado Falcón (Venezuela), el 5 de octubre de 2026 (Maryorin Mendez /AFP)

La capital venezolana no está sometida a racionamientos programados, aunque enfrenta fluctuaciones constantes de voltaje. En Caracas crece el temor a una nueva interrupción nacional del suministro, como la que afectó al país en 2019.

En el oeste venezolano, los cortes de luz de tres o cuatro horas diarias eran habituales desde hacía años. Ahora, residentes y comerciantes denuncian interrupciones más prolongadas, en un contexto marcado por problemas de inversión, corrupción y gestión en el sector eléctrico.

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“Las personas andan malhumoradas, andan molestas, andan estresadas. Se les nota en la cara el descontento que hay”, afirmó Daiwuin Terán, dueño de un comercio de víveres en Maracaibo, capital del estado Zulia, en diálogo con la agencia AFP. El comerciante, de 49 años, advirtió sobre el impacto social de los apagones. “No sé a qué están jugando con la luz porque el problema de la luz puede ser el estallido que ellos no quieren”, agregó.

La situación afecta también a zonas industriales como Guacara, en el estado Carabobo, a 160 kilómetros de Caracas. “Esto es un agotamiento catastrófico”, sostuvo Alexander Montesuma, cocinero de una escuela de la localidad.

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Venezolanos protestan por los reiterados cortes de energía en todo el país, el 5 de octubre de 2026 (Maryorin Mendez/AFP)

Jaqueline Jiménez, vecina de Montesuma, relató que los cortes alteraron la conservación de alimentos. “Aquí la luz no se iba. Y ahora es cada ratico tres y hasta cuatro veces, que ya no podemos comprar carne ni pollo porque todo eso se está dañando”, señaló.

El consumo eléctrico aumentó durante las últimas semanas por las altas temperaturas. Rodríguez indicó que la demanda alcanzó a finales de septiembre 16.400 megavatios, el mayor nivel desde 2017. Expertos citados en el reporte estiman que el país genera en promedio cerca de 12.000 megavatios.

“Estamos cansados, estamos hartos”, gritó una manifestante en Maracaibo. En otras protestas, los carteles mostraron mensajes como “Basta de apagones”, “No a los apagones” y “¿Cómo se educa a un país que no duerme?”.

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Los cortes afectan actividades comerciales y tratamientos médicos. Alexander Ramírez, un panadero de 44 años, pidió respuestas ante la necesidad de trasladar los hornos entre locales con electricidad para poder elaborar pan. Isaac Antonio Bracho, paciente renal de 73 años, contó que los apagones nocturnos dificultan su descanso antes de las sesiones de diálisis. “Estamos mal, estamos mal, mal”, dijo el militar retirado desde Maracaibo.

(Con información de AFP)