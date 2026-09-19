Colombia

La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas reiteró que en Colombia no se realizan cirugías de reafirmación de género a menores de edad

El ente gremial planteó que el debate público debe distinguir entre información verificable, hipótesis, opiniones y afirmaciones sin comprobar

La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas reiteró que en Colombia no se realizan cirugías de reafirmación de género a menores de edad - crédito Europa Press
La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas reiteró que en Colombia no se realizan cirugías de reafirmación de género a menores de edad - crédito Europa Press
Guardar

La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) afirmó que en Colombia no se practican cirugías de reafirmación de género a menores de edad y advirtió que atribuir esos procedimientos al sistema de salud puede alejar a las familias de la orientación médica.

El pronunciamiento respondió a la controversia generada por el documental Colombia, fábrica de niños trans, dirigido por el creador de contenido mexicano Samuel Adrián y producido por Somos Fundamento, y a actuaciones judiciales relacionadas.

PUBLICIDAD

El ente gremial también expresó su respaldo al doctor Mario Ángulo, especialista en endocrinología pediátrica que, según el comunicado, ha recibido señalamientos durante los últimos días. Por lo anterior, pidió que las diferencias se tramiten mediante discusión académica, revisión de pruebas y respeto al debido proceso.

El documento situó la discusión en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que abordó la relación entre salud e identidad de género en las sentencias T-421 de 2020, T-218 de 2022, T-199 de 2023 y T-436 de 2025. También citó la Guía para la Atención integral en salud de personas trans del Ministerio de Salud y Protección Social, publicada ese mismo año.

PUBLICIDAD

El ente gremial planteó que el debate público debe distinguir entre información verificable, hipótesis, opiniones y afirmaciones sin comprobar - crédito Asociación Colombiana de Sociedades Científicas
El ente gremial planteó que el debate público debe distinguir entre información verificable, hipótesis, opiniones y afirmaciones sin comprobar - crédito Asociación Colombiana de Sociedades Científicas

La ACSC sostuvo que la atención de niños y adolescentes que exploran o expresan una identidad de género requiere una evaluación individual, gradual e interdisciplinaria. La organización planteó que el debate público debe distinguir entre información verificable, hipótesis, opiniones y afirmaciones sin comprobar.

Las sociedades científicas cuestionaron afirmaciones sobre procedimientos inexistentes

Las organizaciones suscriptoras rechazaron que se presentara como comprobada la realización de operaciones de reafirmación de género en pacientes menores de edad. En el comunicado señalaron: “En Colombia no se realizan cirugías de reafirmación de género a personas menores de edad”.

Para las sociedades, esa afirmación debe analizarse a partir de la práctica asistencial y de las pruebas clínicas disponibles. “Presentarlo como un hecho comprobado distorsiona la realidad clínica, incrementa la incertidumbre de las familias y puede alejarlas de los servicios de salud cuando requieren orientación y acompañamiento profesional”, indicaron.

El documento situó la discusión en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que abordó la relación entre salud e identidad de género - - crédito Asociación Colombiana de Sociedades Científicas
El documento situó la discusión en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que abordó la relación entre salud e identidad de género - - crédito Asociación Colombiana de Sociedades Científicas

El pronunciamiento sostuvo que las decisiones clínicas deben considerar las necesidades de salud y el entorno familiar de cada paciente. El ente científico fijó como criterios la ética profesional, la bioética, la dignidad humana, la autonomía progresiva, el interés superior de la niñez y la participación informada de familias o cuidadores cuando corresponda.

La Comisión Séptima recibió la petición de crear una mesa técnica nacional

La ACSC solicitó a la Comisión Séptima del Congreso de la República promover e instalar una mesa técnica nacional, plural, interdisciplinaria y transparente. El espacio debería reunir al Gobierno nacional, la Corte Constitucional, el Congreso, sociedades científicas, especialistas en bioética, salud pública, salud mental y desarrollo infantil, además de pacientes, familias, academia, sociedad civil y autoridades competentes.

La propuesta busca construir un marco normativo que recoja los avances de la Corte Constitucional y del Ministerio de Salud y Protección Social. Entre sus tareas, la mesa debería revisar las pruebas disponibles y sus límites, precisar las realidades clínicas del país, examinar el marco ético y legal aplicable y formular recomendaciones de política pública.

Las sociedades científicas cuestionaron afirmaciones sobre procedimientos inexistentes
Las sociedades científicas cuestionaron afirmaciones sobre procedimientos inexistentes- crédito Asociación Colombiana de Sociedades Científicas

Las sociedades también pidieron criterios para una comunicación pública responsable. “La legítima controversia no justifica la difusión de afirmaciones no verificadas, las generalizaciones, la estigmatización ni el descrédito de pacientes, familias o profesionales de la salud”, expresaron.

Sobre los cuestionamientos contra Ángulo, especialista en endocrinología pediátrica, manifestaron que “las discrepancias legítimas deben tramitarse mediante discusión académica seria, revisión de las pruebas y respeto irrestricto por el derecho fundamental al debido proceso de las personas”.

La representación gremial pidió evitar descalificaciones personales y afirmaciones que desconozcan la autonomía, la formación y la responsabilidad ética de los profesionales de la salud. También ratificó su disposición a intervenir en la conversación pública con independencia, rigor y responsabilidad.

Temas Relacionados

Trans colombiaCirugías de cambio de sexoCambio de sexo en ColombiaAsociación Colombiana de Sociedades CientíficasColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Así atraparon al señalado asesino de Cristian Garzón, el guarda del escuadron anticolados de Transmilenio en estación de Terreros: “Me salvó la vida”

La compañera de Cristian David Garzón Castro aseguró que el joven de 27 años se interpuso entre el agresor y ella, por lo que recibió las dos puñaladas que le costaron la vida por defenderla

Así atraparon al señalado asesino de Cristian Garzón, el guarda del escuadron anticolados de Transmilenio en estación de Terreros: “Me salvó la vida”

Precio del oro en Colombia: así quedó la compra y venta este sábado 19 de septiembre

El Banco de la República de Colombia actualiza todos los días el precio de los metales preciosos

Precio del oro en Colombia: así quedó la compra y venta este sábado 19 de septiembre

Concejal de Bogotá hizo advertencia luego de que Iván Cepeda convocó movilizaciones en todo el país: “La misma jugadita de siempre”

El cabildante Andrés Barrios, del Centro Democrático, le pidió al alcalde Carlos Fernando Galán garantizar la “manifestación pacífica”, pero que se coordinen varias acciones con la Policía Metropolitana de Bogotá para que los usuarios no terminen pagando las consecuencias a la hora de devolverse a sus casas

Concejal de Bogotá hizo advertencia luego de que Iván Cepeda convocó movilizaciones en todo el país: “La misma jugadita de siempre”

Familiar de capturado por el homicidio de Ana Lucía González entregará chats con Rusmeiri González a la Fiscalía: “Desquitarse con ella”

El material enviado por WhatsApp entre julio y el 12 de septiembre, incluye mensajes entre Rusmeiri González y una allegada del procesado, y será sometido a contrastación para definir su alcance probatorio por parte de la Fiscalía

Familiar de capturado por el homicidio de Ana Lucía González entregará chats con Rusmeiri González a la Fiscalía: “Desquitarse con ella”

Sindicato del Inpec le pidió a De la Espriella refuerzo de seguridad tras el atentado contra dragoneante en Bucaramanga

La seccional Bucaramanga del Seup solicitó al Gobierno, al Ministerio de Justicia y a las autoridades medidas urgentes, con revisión de accesos, esquemas de protección y atención a alertas de la Defensoría del Pueblo

Sindicato del Inpec le pidió a De la Espriella refuerzo de seguridad tras el atentado contra dragoneante en Bucaramanga
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

ENTRETENIMIENTO

Tensión en ‘MasterChef Celebrity’: Emiro Navarro cuestionó el liderazgo de Robert Farah

Tensión en ‘MasterChef Celebrity’: Emiro Navarro cuestionó el liderazgo de Robert Farah

La dedicatoria de cumpleaños de J Balvin a Valentina Ferrer tras anunciar su ruptura: “Hay personas que merecen todas las flores”

Video | Juanes aceptó participar en un reto de reconocido formato viral para identificar temas de Metallica y sorprendió con su resultado

Abelardo de la Espriella se hizo viral por romper el protocolo para cantar vallenato en La Guajira: quedó en video

Karina García respondió a Juanpis González y lo acusó de esconderse tras un personaje para insultarla: “Me parece de quinta”

Deportes

Luis Suárez y Yáser Asprilla fueron convocados a la selección Colombia y su llamado preocupa en Europa: “Buscamos soluciones”

Luis Suárez y Yáser Asprilla fueron convocados a la selección Colombia y su llamado preocupa en Europa: “Buscamos soluciones”

Yhormar Hurtado sigue como protagonista en el América de Cali: Dimayor desestimó los recursos de Alianza FC y Santa Fe

Dimayor confirma el castigo a Peirano, pero el Atlético Bucaramanga llevará el caso a apelación

Atlético de Madrid vs. Real Madrid: hora y dónde ver en vivo el derbi madrileño en Colombia

Mayra Ramírez, figura de la selección Colombia Femenina, sonó para el PSG, pero no llegaría al club: esto dijo la prensa francesa