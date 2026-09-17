Ejército venezolano se enfrenta a la guerrilla del ELN en zona minera del estado Bolívar

El ELN y otros grupos irregulares tienen presencia en la zona minera del país.- crédito AFP

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Aeronaves militares venezolanas sobrevolaron una zona minera en el estado Bolívar, en el sur del país, donde están presentes células del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, reportaron medios locales.

“Han evacuado a todo el personal del área de mina de bauxita de (la empresa estatal) CVG Bauxilum Los Pijiguaos, al tiempo que se comenzaron a observar aviones de combate sobrevolando el área”, reportó el miércoles 16 de septiembre a través de la red social X el periodista Fritz Sánchez.

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Sánchez relató que los guerrilleros del ELN “mantienen en zozobra a toda esta región del territorio venezolano al sur del municipio Cedeño del estado Bolívar, teniendo la industria paralizada parcialmente, secuestrando jóvenes, generando el desplazamiento forzado de comunidades y asesinando a líderes indígenas”.

El ex diputado opositor Américo De Grazia se hizo eco de la denuncia que realizaron trabajadores de CVG Bauxilum sobre la presencia de este grupo irregular en la región. “Todo ese territorio está bajo el control de los narcoterroristas del ELN”, aseveró De Grazia.

Según la versión de Sánchez, “el Ejército venezolano tomó el control de la industria CVG Bauxilum en Los Pijiguaos, incluyendo el área de minas, en medio de operaciones de seguridad en la región”.

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El comunicador apuntó que pese al despliegue militar, “persiste el temor de que las facciones guerrilleras se replegaran hacia la selva circundante, con lo que su presencia seguiría siendo real en esta región sur del municipio Cedeño”. A principios de agosto, Sánchez había informado que los grupos guerrilleros generaban una “creciente preocupación” entre los trabajadores de la estatal CVG Bauxilum.

En una operación conjunta, fuerzas venezolanas y de Estados Unidos mataron en junio en la zona de Las Claritas, estado Bolívar, a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder de la temible banda criminal Tren de Aragua.

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La eliminación de “Niño Guerrero” se interpretó como parte de una “limpieza” que busca despejar el área para las inversiones mineras; sin embargo, De Grazia afirma que el lugar del jefe del Tren de Aragua ha sido tomado ahora por otros delincuentes supuestamente con la anuencia de autoridades militares.

Ataque

Hace un mes se confirmó la muerte del capitán indígena, Julio Rodríguez, presuntamente a manos de miembros de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la localidad de Mapoyo, al sur de Bolívar.

La ONG Provea expuso que los integrantes de las FARC atacaron con drones y artefactos explosivos a una comisión de líderes y jóvenes indígenas que había salido a buscar a Rodríguez, quien en principio había sido secuestrado.

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La comunidad indígena denunció que había sido víctima de un “acto de guerra”, y señaló que sus familias “se encuentran bajo un régimen de amenaza constante y zozobra permanente”. De acuerdo con este testimonio, los insurgentes “mantienen el control sobre las áreas circundantes y bloquean el acceso a nuestras zonas tradicionales de caza, pesca y recolección, destruyendo la soberanía alimentaria”.