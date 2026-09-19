Colombia

Karol G sumó a Peso Pluma a su Tropitour y sorprendió a los más de 80 mil asistentes en su fecha de Nueva York

La presentación se produjo una noche después de que Tainy, Judeline y Rusowsky acompañaran a la artista en el mismo escenario

La presentación se produjo una noche después de que Tainy, Judeline y rusowsky acompañaran a la artista en el mismo escenario - crédito @ChicShion/ X
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Karol G cerró sus dos presentaciones en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, con un invitado que elevó la reacción del público: Peso Pluma apareció en el escenario para interpretar junto a la cantante colombiana “Qlona”, la colaboración que ambos lanzaron en 2023.

La presencia del mexicano ocurrió durante el segundo concierto de la parada neoyorquina de la gira Viajando Por El Mundo Tropitour.

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El cantante mexicano apareció vestido completamente de negro y se sumó a Karol G para cantar el tema frente a miles de espectadores. Qlona forma parte de Mañana Será Bonito (Bichota Season), álbum con el que la intérprete colombiana consolidó una etapa de expansión internacional y que también incluyó colaboraciones con otros artistas de la música urbana.

Peso Pluma sorprendió al público en el segundo concierto de Karol G en Nueva Jersey - crédito tomada de redes sociales @ChicShion/ X
Peso Pluma sorprendió al público en el segundo concierto de Karol G en Nueva Jersey - crédito tomada de redes sociales @ChicShion/ X

La aparición de Peso Pluma se convirtió en una de las sorpresas de la segunda noche en el estadio, ubicado en Nueva Jersey, cerca de Nueva York. El recinto fue escenario de dos fechas consecutivas de la gira, que reúne canciones de distintas etapas de la carrera de Karol G y material de sus lanzamientos más recientes.

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La artista ya había recurrido a invitados especiales durante la primera presentación en el MetLife Stadium, el jueves 17 de septiembre. En esa ocasión, subieron al escenario el productor puertorriqueño Tainy y los artistas españoles Judeline y rusowsky para interpretar por primera vez en vivo Bby Wow.

La colaboración reunió a los cuatro artistas en una actuación que incluyó una mesa de mezclas para Tainy, efectos de luces y pirotecnia. El tema forma parte del álbum No Me Arrepiento de Sentir Tanto y, según reportes de la industria musical, lideraba el listado Billboard Global 200 por segunda semana consecutiva durante las fechas de Nueva Jersey.

El cantante de corridos tumbados aparecerá en el nuevo álbum de Karol G. | Archivo Infobae/Billboard.
Karol G y Peso Pluma interpretaron “Qlona” ante miles de asistentes en East Rutherford | Archivo Infobae/Billboard.

El contraste entre las dos noches dejó dos momentos distintos para la gira. En la primera fecha, Karol G apostó por una presentación conjunta de Bby Wow, una canción asociada a una nueva etapa de su repertorio. En la segunda, convocó a Peso Pluma para recuperar Qlona, uno de los temas que conectó el sonido urbano colombiano con la música mexicana.

El repertorio de la gira incluye éxitos como Latina Foreva, Un Gatito Me Llamó, Oki Doki, S91, Tropicoqueta, Tusa, 200 Copas y Provenza. También incorpora un segmento con músicos de mariachi y versiones con arreglos de salsa, una apuesta que amplía los géneros presentes en el concierto.

La primera vez que Karol G y Peso Pluma interpretaron “Qlona” juntos sobre un escenario ocurrió el 2 de diciembre de 2023, durante la segunda fecha del Mañana Será Bonito Fest en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. El encuentro llegó meses después del lanzamiento de la canción, incluida en Mañana Será Bonito (Bichota Season), y convirtió una de las colaboraciones más escuchadas de ese álbum en uno de los momentos centrales del concierto.

La cantante colombiana y el mexicano tienen un tema juntos llamado Qlona - crédito Cortesía
Karol G y Peso Pluma cantaron “Qlona” juntos por primera vez el 2 de diciembre de 2023 en Medellín - crédito Cortesía

Peso Pluma apareció como una de las figuras sorpresa de la segunda jornada del festival, que reunió también a Feid, DJ Tiësto, Ryan Castro y otros invitados. El mexicano se unió a Karol G para interpretar Qlona ante un estadio lleno, en una actuación que marcó el debut en vivo del tema con sus dos voces.

La gira Tropitour comenzó el 24 de julio del 2026 en Chicago y contempla más de 60 presentaciones en Norteamérica, América Latina y Europa. Tras los conciertos en Nueva Jersey, Karol G continuará con fechas en otras ciudades de Estados Unidos antes de llevar el espectáculo a México y, posteriormente, a Europa en 2027.

Karol G / Peso Pluma
Karol G y Peso Pluma mantienen una cercanía desde que la colombiana lanzó Mañana será bonito (Bichota Season) (Instagram @pesopluma/@karolg)

La aparición de Peso Pluma en el MetLife Stadium reactivó la conversación entre los seguidores de ambos artistas, quienes compartieron videos del dueto en redes sociales.

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