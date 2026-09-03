Familiares de presos políticos en Venezuela denuncian “traslados arbitrarios” y “desaparición forzada”

Una ONG denunció el traslado de presos políticos desde la cárcel El Rodeo I a otras prisiones en Venezuela (@CLIPPVE)

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Familiares de presos políticos denunciaron este miércoles 2 de septiembre el traslado de reclusos que estaban en la cárcel de El Rodeo I al Fuerte Guaicaipuro, ambos en el estado Miranda, sin notificación previa.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) se refirió a “traslados arbitrarios”, destacando el sufrimiento y la incertidumbre que afectan a los parientes de los detenidos por la ausencia de información oficial.

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“Ante la falta de respuestas, las familias subieron a la montaña cercana para intentar comunicarse con los detenidos a través del eco, logrando saber que se habrían ejecutado 32 traslados, incluyendo el de tres ciudadanos de nacionalidad colombiana”, relató Clippve la escena que se vivió la noche del miércoles.

Indicaron que “el intento de comunicación fue interrumpido cuando los funcionarios encendieron una corneta desde el interior del penal para impedir que continuaran hablando”.

Familiares de presos políticos han protagonizado vigilias y protestas exigiendo la liberación de sus seres queridos. (EFE/ Miguel Gutiérrez)

Recuerdan que estas familias llevan adelante una vigilia a las afueras de El Rodeo I desde el 8 de enero, y hoy “exigen a las autoridades la publicación inmediata de un listado oficial y transparente que detalle los nombres y los lugares exactos de reclusión de los trasladados”.

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La ONG Realidad Helicoide apuntó que este procedimiento “se ejecutó sin que los familiares ni los abogados defensores fueran notificados, vulnerando de forma absoluta sus derechos y garantías fundamentales”.

“Al no haber confirmación de su paradero ni acceso a sus defensas o familias, se encuentran bajo una situación de desaparición forzada, bajo alto riesgo para su integridad física y sus vidas”, sentenció.

“Tras más de 200 días pernoctando a las afueras del penal para exigir la libertad de quienes nunca debieron estar tras las rejas, las familias continúan enfrentando una situación profundamente revictimizante”, señaló Clippve.

Atención

Dinorah Figuera, jefe de la delegación opositora que participa en el proceso de negociación con el régimen chavista, acusó recibo de la carta pública de Clippve, donde solicitan una reunión con los representantes de ambas partes, y expresó su inquietud por los traslados de los presos políticos.

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Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora que participa en el proceso de negociación con el régimen chavista. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

“Manifiesto con preocupación la denuncia acerca de los traslados de algunos presos políticos del centro penitenciario Rodeo I sin el conocimiento de sus familiares y abogados, causando gran incertidumbre”, declaró Figuera, ratificando su disposición a conversar con los defensores de los detenidos por razones políticas.

Clippve pidió abrir un “espacio de encuentro” con los voceros del chavismo y la oposición para ofrecerles información sobre “al menos 400 casos de personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos”, de las cuales “37 presentan patologías graves que requieren atención médica sostenida”.