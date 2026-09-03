Venezuela

Una ONG denunció el traslado de presos políticos desde la cárcel El Rodeo I a otras prisiones en Venezuela

La organización indicó que varios autobuses entraron al penal de Miranda el 2 de septiembre y que el destino de los detenidos sigue sin confirmarse, mientras los familiares mencionan el Fuerte Guaicaipuro o Yare I como posibles destinos

Ante la falta de respuestas, las familias subieron a la montaña cercana para intentar comunicarse con los detenidos a través del eco, logrando saber que se habrían ejecutado 32 traslados, incluyendo el de tres ciudadanos de nacionalidad colombiana.

Guardar

La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (CLIPP) alertó el miércoles sobre el traslado de un grupo de presos políticos desde la cárcel El Rodeo I, en el estado Miranda, hacia un centro de reclusión que todavía no fue identificado.

La organización informó que varios autobuses ingresaron al penal durante la tarde del 2 de septiembre, aunque no precisó cuántas personas fueron trasladadas. Los familiares consideran que los detenidos podrían estar en el Fuerte Guaicaipuro o en la cárcel de Yare II, ambos ubicados en Miranda.

PUBLICIDAD

“El Comité por la Libertad de los Presos Políticos alerta sobre traslados arbitrarios en el centro de reclusión El Rodeo I, luego de que varios autobuses ingresaran al penal la tarde de este miércoles, 2 de septiembre”, señaló la ONG en la red social X.

Los parientes de los presos permanecieron frente a El Rodeo I y exigieron explicaciones al director de la prisión. Según el CLIPP, el funcionario se negó a recibirlos y el personal del establecimiento los maltrató.

En un video difundido por la organización, María Soto, madre del teniente Luis Manuel Paiva Soto, denunció que las autoridades no le notificaron el traslado de su hijo. Paiva Soto está acusado de participar en un ataque marítimo ocurrido en 2020 que, según el Ejecutivo, buscaba facilitar una invasión militar de Venezuela.

PUBLICIDAD

Una ONG denunció el traslado de presos políticos desde la cárcel El Rodeo I a otras prisiones en Venezuela (@CLIPPVE)
Una ONG denunció el traslado de presos políticos desde la cárcel El Rodeo I a otras prisiones en Venezuela (@CLIPPVE)

El martes, activistas de la ONG Alianza por la Libertad de los Presos Políticos reclamaron al ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, que atienda las irregularidades que denuncian en los centros de reclusión. Entre ellas mencionaron problemas de alimentación y atención médica. El mismo día, la ONG Foro Penal informó que en Venezuela hay 328 presos políticos, de los cuales 317 son hombres y 11 son mujeres, con datos actualizados hasta el 31 de agosto.

Horas antes, el CLIPP pidió que la situación de los detenidos por razones políticas forme parte de la agenda del segundo ciclo de diálogo entre el chavismo y un sector de la oposición, previsto para mediados de septiembre.

La organización sostuvo que las negociaciones deben incluir medidas concretas para las víctimas de arrestos arbitrarios y sus familiares. “Ante el inicio de un segundo ciclo, es necesario que los acuerdos produzcan resultados concretos. Recuperar la confianza requiere compromisos que se cumplan y garantías para que ninguna persona vuelva a ser perseguida o encarcelada por ejercer sus derechos”, expresó en un comunicado.

El primer ciclo de conversaciones concluyó el 12 de agosto con dos acuerdos. Uno que impulsa la renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia, cuyos magistrados son cuestionados por la oposición; y el otro apunta a recuperar activos de las reservas internacionales depositadas en el Banco de Inglaterra para asistir a los damnificados por el doble terremoto de junio.

El CLIPP señaló que el tema de los presos políticos quedó fuera de esos entendimientos. Por ese motivo, reclamó que los compromisos acordados incluyan respuestas para quienes fueron detenidos por motivos políticos y para sus familias. La ONG contabiliza al menos 400 presos políticos en Venezuela. De ese total, 37 “presentan patologías graves que requieren atención médica sostenida y que, en la mayoría de los casos, no reciben adecuadamente”.

Entrada de Fuerte Guaicaipuro, Venezuela. Mural político con figuras, una garita de control y una barrera de tráfico amarilla y negra
El Fuerte Guaicaipuro (Archivo)

“A esto se suman las condiciones inhumanas de reclusión denunciadas por familiares en centros como Yare I, el Fuerte Guaicaipuro, El Rodeo I y distintos comandos policiales”, añadió la entidad, en referencia a establecimientos ubicados en el estado Miranda, cerca de Caracas.

La organización solicitó una reunión con ambas delegaciones, familiares y víctimas para exponer la situación de los detenidos con enfermedades graves y presentar propuestas orientadas a la “restitución de sus derechos”.

El Gobierno chavista, liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, niega que existan presos políticos en Venezuela y sostiene que se trata de personas procesadas por delitos. Partidos opositores y organizaciones de derechos humanos rechazan esa posición.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Últimas noticias AméricaVenezuelapresos políticosCLIPPEl Rodeo I

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Venezuela firmó acuerdos con Chevron y ENI para impulsar su producción petrolera con el respaldo de Estados Unidos

El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, calificó la jornada como un “día histórico” y aseguró que la estrategia impulsada por Donald Trump busca generar inversiones, empleos y nuevas oportunidades para los venezolanos

Venezuela firmó acuerdos con Chevron y ENI para impulsar su producción petrolera con el respaldo de Estados Unidos

Reforma aprobada por el chavismo abre el camino hacia la renovación del Poder Judicial en Venezuela

En el marco de la negociación que llevan adelante el oficialismo y la oposición, bajo el auspicio de Estados Unidos, tienen pendiente avanzar con la creación de un consejo de revisión de credenciales y requisitos para los magistrados

Reforma aprobada por el chavismo abre el camino hacia la renovación del Poder Judicial en Venezuela

Venezuela reanudó las operaciones en su principal aeropuerto tras los terremotos de junio

El regreso de la conectividad en Maiquetía comenzó con terminales temporales, ocho servicios al exterior y capacidad limitada

Venezuela reanudó las operaciones en su principal aeropuerto tras los terremotos de junio

Estados Unidos vaticinó gran aumento de la producción petrolera venezolana

Chris Wright se encuentra en Caracas para cerrar este miércoles un acuerdo con el gobierno interino de Delcy Rodríguez que cede la explotación de una quinta parte de las reservas de crudo de Venezuela

Estados Unidos vaticinó gran aumento de la producción petrolera venezolana

“Él no tenía el ánimo de tomarse la foto”: el hijo de Maduro dio detalles sobre la polémica imagen de su padre

El diputado chavista Nicolás Maduro Guerra confirma que la gráfica fue captada 24 horas después del doblete sísmico que sacudió a Venezuela, dejando hasta la fecha más de 6 mil muertos

“Él no tenía el ánimo de tomarse la foto”: el hijo de Maduro dio detalles sobre la polémica imagen de su padre
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

ANMAT prohibió una serie de productos estéticos, medicamentos y artículos de limpieza

ANMAT prohibió una serie de productos estéticos, medicamentos y artículos de limpieza

George Clooney: “Las historias siempre son peligrosas para la gente que trafica con el miedo”

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita del miércoles 2 de septiembre

Chiapas registra sismo de 4.3 de intensidad en Mapastepec

Camilo Séptimo: quiénes son los integrantes y cómo se formó el grupo

DEPORTES

Al detalle: las mejoras que tendrá el Alpine de Franco Colapinto en el GP de Italia de F1 y cómo impactará en su rendimiento

Al detalle: las mejoras que tendrá el Alpine de Franco Colapinto en el GP de Italia de F1 y cómo impactará en su rendimiento

Debutó en la selección de su país natal a los 17 años, pero decidió jugar para Argentina: “No le tiene miedo a los retos”

Arruabarrena, tras el triunfo de Boca por la Copa Argentina: qué tiene Paredes, la seguidilla y un pedido de cara al duelo con Racing

Los dos penales que atajó Álvaro Montero y lo convirtieron en el héroe de Boca ante Vélez por la Copa Argentina

La polémica en el último penal del triunfo de Boca ante Vélez: el debate sobre la posición del arquero Álvaro Montero

ENTRETENIMIENTO

Infobae

George Clooney: “Las historias siempre son peligrosas para la gente que trafica con el miedo”

Los hermanos Russo aseguran que no tenían un guion cerrado cuando comenzaron a rodar ‘Vengadores: Doomsday’: “Nos dejamos llevar por la improvisación”

Anya Taylor-Joy revela el inesperado costo de la fama: “Me llevó tiempo no sentirme perseguida”

Julia Louis-Dreyfus aseguró que “fue aterrador” recibir el diagnóstico de cáncer de mama: “Te hace mirar la vida desde una lente distinta”

George Clooney se sorprendió por la falta de películas en los festivales: “Se producen cada vez menos”