Venezuela reanudó las operaciones en su principal aeropuerto tras los terremotos de junio

Fotografía que muestra el despegue de un avión Global X en el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía durante su reactivación este martes, en La Guaira (EFE/Miguel Gutiérrez)

Guardar

El aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, principal terminal aérea de Venezuela, reanudó este martes sus operaciones mediante terminales temporales y con un cronograma inicial de ocho vuelos internacionales: cuatro arribos y cuatro partidas. Así lo informó el ministro de Transporte, Francisco Garcés.

Desde el aeropuerto, Garcés explicó ante la prensa que esta reapertura permitirá recuperar cerca del 25% de las operaciones que el país mantenía en Maiquetía antes del doble terremoto de junio, episodio que provocó daños en la infraestructura y forzó el cierre de la terminal durante más de dos meses.

PUBLICIDAD

“Vamos a ir generando las condiciones para aumentar estas capacidades para llegar, prontamente, a 40% en un par de meses y posteriormente a finales, principios de año, poder llegar hasta el 60%”, añadió el funcionario.

El ministro también señaló que el tiempo estimado para el check-in o registro será de unos 30 minutos. En ese marco, recomendó a los pasajeros presentarse con al menos dos horas de anticipación para vuelos nacionales y tres horas para los internacionales.

El ministro de Transporte de Venezuela, Francisco Garcés (c), habla junto al viceministro transporte aéreo Silvio Prato (i), el presidente Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, Edwin Reyes (2-d), y el presidente del Instituto Aeropuerto Internacional Maiquetía Aníbal Bellorin en la reactivación del aeropuerto el Simón Bolívar de Maiquetía este martes (EFE/Miguel Gutiérrez)

Según informaron a la agencia de noticias EFE la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela y la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo, al menos 14 aerolíneas retomarán sus operaciones en Maiquetía durante las tres primeras semanas de septiembre.

PUBLICIDAD

Entre ellas figuran las españolas Air Europa, Iberia y Plus Ultra; la estadounidense American Airlines; la panameña Copa Airlines; la colombiana Avianca; LATAM Colombia, filial de LATAM Airlines; y la brasileña GOL.

A ese grupo se suman además las compañías nacionales Láser, Conviasa, Venezolana de Aviación, Estelar, Rutaca y Avior.

Personas permanecen en el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía durante su reactivación este martes (EFE/Miguel Gutiérrez)

El lunes, el Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM) instó a los pasajeros a confirmar directamente con su aerolínea o agencia de viajes si su vuelo despegará desde el Simón Bolívar, ubicado en Maiquetía, en el estado costero de La Guaira, al norte del país y vecino de Caracas, una de las zonas más afectadas por los recientes sismos.

PUBLICIDAD

De acuerdo con una nota difundida el lunes por la Agencia Venezolana de Noticias, los terminales temporales podrán albergar a 2.168 personas. De ese total, 720 corresponden al área de salidas internacionales y 496 al sector de llegadas.

Fotografía que muestra el despegue de un Airbus de Conviasa en el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía durante su reactivación este martes (EFE/Miguel Gutiérrez)

Según el IAIM, estas instalaciones contarán con climatización, wifi, zonas de espera, máquinas expendedoras, baños, servicio médico, estaciones de carga y rampas para pasajeros con movilidad reducida.

Mientras tanto, el esquema de vuelos internacionales de Maiquetía se complementará con operaciones en Valencia, capital del estado Carabobo, y en Barcelona, capital del estado Anzoátegui, precisó el titular de Transporte.