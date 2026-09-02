Venezuela

Delcy Rodríguez agradeció a Trump por el acuerdo petrolero y dijo que traerá "bienestar" a Venezuela y Estados Unidos

La funcionaria chavista evitó poner fecha a las elecciones y salió en defensa de Alejandro Betancourt, principal accionista de la empresa elegida para explotar 17 campos petroleros

Delcy Rodríguez defendió el acuerdo petrolero con Estados Unidos e Italia como una estrategia para aumentar la producción de crudo en Venezuela. (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)
Delcy Rodríguez defendió el acuerdo petrolero con Estados Unidos e Italia como una estrategia para aumentar la producción de crudo en Venezuela. (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)
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Delcy Rodríguez defendió este miércoles el nuevo esquema de cooperación petrolera con Estados Unidos e Italia y presentó los acuerdos suscritos con Chevron y Eni como parte de una estrategia destinada a aumentar la producción de crudo y generar beneficios económicos para la población. Sus declaraciones se produjeron durante un acto en el Palacio de Miraflores, en Caracas, junto al secretario de Energía estadounidense, Chris Wright.

Rodríguez vinculó los nuevos convenios con el acuerdo energético anunciado por la Casa Blanca, que contempla la explotación de 17 campos petroleros venezolanos con reservas estimadas en unos 65.000 millones de barriles. Según el planteamiento presentado por Caracas y Washington, el desarrollo de esos activos permitirá incrementar el volumen de producción mediante nuevas inversiones.

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Cuando yo hablo de incrementar producción, hablo del bienestar del pueblo venezolano”, afirmó la presidenta encargada.

Rodríguez también expresó su expectativa de que el entendimiento tenga efectos económicos para ambas partes.

Yo espero que el gran acuerdo suscrito el 28 de agosto entre Venezuela y los Estados Unidos para producción de 65.000 millones de barriles que están en reserva en esos campos se traduzca también en beneficio para el pueblo de los Estados Unidos”, declaró.

Rodríguez sostuvo que las nuevas inversiones en petróleo deben traducirse en beneficios económicos para el pueblo venezolano y para Estados Unidos. (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)
Rodríguez sostuvo que las nuevas inversiones en petróleo deben traducirse en beneficios económicos para el pueblo venezolano y para Estados Unidos. (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Durante su intervención, agradeció a Trump y al Gobierno estadounidense por las gestiones realizadas para concretar el acuerdo. También destacó la participación del Departamento de Estado y del Departamento de Energía en las negociaciones.

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La presidenta encargada sostuvo además que los convenios con Chevron, empresa estadounidense, y Eni, compañía italiana, forman parte de una fórmula que Caracas pretende utilizar para ampliar la actividad petrolera y favorecer la estabilidad del mercado internacional. Según Rodríguez, la cooperación energética debería contribuir “al equilibrio energético internacional”.

Wright, por su parte, señaló durante su visita a Caracas que Washington busca promover una mayor llegada de capital estadounidense al sector energético venezolano.

Rodríguez condicionó las elecciones a la preparación del país

Durante una rueda de prensa, Rodríguez aseguró que Venezuela celebrará elecciones, aunque evitó establecer una fecha concreta. Sostuvo que “trabaja” para crear las condiciones que permitan llevar adelante el proceso electoral.

He trabajado sin descanso para que Venezuela esté lista y preparada para cuando corresponda ir a su proceso electoral, que lo habrá, no tengas dudas de eso”, manifestó.

La dirigente agregó que los comicios se realizarán “en las condiciones en que Venezuela esté preparada” y recordó que, a su criterio, el marco institucional para ello está establecido en la Constitución.

Los convenios con Chevron y Eni quedaron ligados al plan energético que prevé explotar 17 campos petroleros venezolanos con reservas de 65.000 millones de barriles. (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)
Los convenios con Chevron y Eni quedaron ligados al plan energético que prevé explotar 17 campos petroleros venezolanos con reservas de 65.000 millones de barriles. (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Yo no fijo fecha”, señaló al ser consultada específicamente sobre el calendario electoral.

Sus declaraciones se produjeron después de que Trump afirmara que Rodríguez quiere elecciones, pero considerara que Venezuela todavía no estaría preparada para celebrarlas. El mandatario estadounidense dijo esperar que los comicios puedan realizarse “pronto”.

Defendió a Alejandro Betancourt

La mandataria interina también fue consultada por la participación del empresario venezolano Alejandro Betancourt en el nuevo esquema petrolero y por los cuestionamientos que han rodeado su trayectoria empresarial.

Rodríguez rechazó que actualmente exista un proceso judicial abierto contra Betancourt en Venezuela o Estados Unidos. “En el caso de Alejandro Betancourt, en Venezuela fue sobreseído hace años. No tiene causa en los Estados Unidos de Norteamérica”, afirmó.

Cuestionó además la difusión pública de acusaciones antes de que sean determinadas por los tribunales. “Muchas veces una persona es juzgada en los medios antes que en los tribunales”, sostuvo.

El nombre de Betancourt quedó asociado a Derwick Associates, compañía que durante el gobierno de Hugo Chávez obtuvo contratos para la instalación de plantas eléctricas en medio de la crisis de generación que atravesaba Venezuela.

Rodríguez defendió a Alejandro Betancourt, negó causas judiciales abiertas en Venezuela y Estados Unidos y su nombre volvió a quedar asociado a Derwick, PDVSA y una causa por presunto blanqueo de dinero en Suiza. (REUTERS/Antonio Heredia/El Mundo)
Rodríguez defendió a Alejandro Betancourt, negó causas judiciales abiertas en Venezuela y Estados Unidos y su nombre volvió a quedar asociado a Derwick, PDVSA y una causa por presunto blanqueo de dinero en Suiza. (REUTERS/Antonio Heredia/El Mundo)

Según Transparencia Venezuela, Derwick suscribió al menos 12 contratos desde 2009 por unos 5.000 millones de dólares. La organización sostuvo que las plantas adquiridas terminaron generando una fracción de la capacidad comprometida y calculó un sobrecosto de 138% respecto del valor estimado inicialmente para los proyectos.

El empresario también fue mencionado en las investigaciones desarrolladas en Venezuela contra una red de contratistas y funcionarios vinculados a irregularidades en PDVSA. En 2017, Betancourt formó parte del grupo de empresarios conocidos como “bolichicos”, una denominación utilizada para identificar a jóvenes empresarios que acumularon grandes fortunas mediante negocios con el Estado durante los gobiernos de Chávez y Maduro.

El entonces fiscal general venezolano, Tarek William Saab, señaló públicamente a Betancourt entre los empresarios investigados por presuntos sobreprecios en contratos con la petrolera estatal. Las investigaciones derivaron en la destitución y procesamiento de más de un centenar de funcionarios, según los antecedentes aportados sobre ese caso.

El historial judicial del empresario también incluye actuaciones fuera de Venezuela. En 2025 fue detenido en Reino Unido, mientras que la Fiscalía del cantón de Zúrich abrió un procedimiento penal por presunto “blanqueo de dinero”. Las autoridades suizas habían solicitado inicialmente su extradición desde territorio británico, pero posteriormente retiraron el pedido debido a cuestiones relacionadas con la legislación británica sobre extradición.

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