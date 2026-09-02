Estados Unidos

Tras el acuerdo petrolero con Venezuela, Trump dijo que el país aún no está listo para elecciones, pero espera que sean “pronto”

El presidente estadounidense destacó el acercamiento con Caracas tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro y aseguró que su administración busca impulsar una transformación económica en Venezuela. “Los sacamos de una dictadura y nos llevamos muy bien con el Gobierno”, afirmó

Donald Trump afirmó que Venezuela todavía no reúne las condiciones para celebrar elecciones tras la captura de Nicolás Maduro. (REUTERS/Evelyn Hockstein)
Donald Trump afirmó que Venezuela todavía no reúne las condiciones para celebrar elecciones tras la captura de Nicolás Maduro. (REUTERS/Evelyn Hockstein)
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que Venezuela aún no reúne las condiciones para celebrar elecciones, varios meses después de la captura del ex dictador Nicolás Maduro y la imposición de un gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez.

No creo que estén preparados todavía”, declaró Trump ante periodistas en la Casa Blanca, aunque inmediatamente dejó abierta la posibilidad de que los comicios se realicen en un plazo cercano: “Pero pronto. Esperamos poder hacerlo pronto”.

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El mandatario estadounidense sostuvo que la transición es todavía reciente y que el país necesita atravesar una etapa previa antes de acudir nuevamente a las urnas.

Según su descripción, Estados Unidos considera que primero debe consolidarse el nuevo escenario político surgido después de la caída del régimen de Maduro.

Trump aseguró además que Rodríguez comparte el objetivo de realizar elecciones, pese a que todavía no existe una fecha anunciada para los comicios.

Trump señaló que las elecciones en Venezuela podrían realizarse pronto, aunque dijo que la transición política aún es reciente. (REUTERS/Evelyn Hockstein)
Trump señaló que las elecciones en Venezuela podrían realizarse pronto, aunque dijo que la transición política aún es reciente. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Delcy lo quiere, pero todavía no están preparados”, afirmó. El presidente estadounidense también elogió a la dirigente chavista al señalar que está haciendo “un trabajo muy, muy bueno” y que “es muy respetada”.

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La relación entre Washington y Caracas cambió sustancialmente desde enero, cuando Estados Unidos capturó y depuso a Maduro. Desde entonces, la Administración Trump restableció los vínculos diplomáticos con Venezuela y comenzó a trabajar directamente con Rodríguez.

El mandatario estadounidense vinculó esa nueva relación con una estrategia más amplia para transformar las condiciones económicas venezolanas. “Los sacamos de una dictadura y nos llevamos muy bien con el Gobierno”, sostuvo Trump.

El líder republicano también utilizó sus declaraciones para referirse a la evolución política de América Latina. Aseguró que el continente atraviesa un desplazamiento hacia gobiernos más próximos a Washington. “Nuestro continente realmente está resultando muy distinto de lo que era. Han pasado de la izquierda a la derecha. Todos están yendo hacia la derecha”, dijo.

Estados Unidos sostuvo que primero debe consolidarse el nuevo escenario político en Venezuela antes de convocar comicios. (REUTERS/Evelyn Hockstein)
Estados Unidos sostuvo que primero debe consolidarse el nuevo escenario político en Venezuela antes de convocar comicios. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Sostuvo que su influencia también ha tenido efectos electorales en la región y afirmó que ayudó a candidatos que posteriormente llegaron al poder. “Ayudé a ganar elecciones a muchas personas”, aseguró al referirse a su relación con distintos dirigentes latinoamericanos.

Sus declaraciones se produjeron el mismo día en que Estados Unidos y Venezuela profundizaron su cooperación energética. Empresas internacionales formalizaron nuevos acuerdos para ampliar la extracción de crudo y recuperar infraestructura vinculada al sistema eléctrico. El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, participó en Caracas de la ceremonia junto a Delcy Rodríguez.

Chevron anunció que proyecta invertir más de 7.000 millones de dólares durante los próximos cinco años y que pretende duplicar su producción venezolana hasta aproximadamente 600.000 barriles diarios. La italiana Eni también suscribió acuerdos con Caracas para ampliar su participación en el sector petrolero.

Wright calificó la jornada como “un día histórico en la transformación de Venezuela” y aseguró que la política de Trump hacia el país busca “traer la paz, la libertad, la oportunidad y la prosperidad al pueblo venezolano”. El funcionario agregó que Washington pretende avanzar rápidamente: “Estamos tratando de ir a la velocidad de la luz”.

Chevron proyectó invertir más de 7.000 millones de dólares en Venezuela y duplicar su producción hasta cerca de 600.000 barriles diarios. (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)
Chevron proyectó invertir más de 7.000 millones de dólares en Venezuela y duplicar su producción hasta cerca de 600.000 barriles diarios. (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

El secretario de Energía presentó además al sector energético como una herramienta para modificar la situación económica del país. “El catalizador para transformar Venezuela es la energía”, afirmó.

Ofensiva contra Irán

En paralelo, Trump se refirió a la situación militar con Irán y aseguró que Estados Unidos conserva la capacidad de volver a atacar en cualquier momento. Sus declaraciones se produjeron después de una nueva serie de bombardeos estadounidenses sobre territorio iraní, que dejaron al menos 19 muertos.

Anoche destruimos mucho más que su radar. Fue un ataque muy contundente”, afirmó Trump ante periodistas en la Oficina Oval. El presidente agregó una advertencia directa:

“Estamos preparados para lanzar otro en cualquier momento que queramos”.

Trump insistió en que su objetivo principal es que Irán no pueda desarrollar un arma nuclear “en cuanto esto termine”, en referencia a la guerra. “Lo cual no creo que tarde mucho más. No sé cuánto más podrán aguantar, pero, sea lo que sea, no importa”, añadió sobre el plazo que maneja sobre su ofensiva en Irán.

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