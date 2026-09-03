Video captó el momento en que un hombre realizaba extraños movimientos con una mujer en una embarcación en Guatapé: “Se está comiendo un bagre”

Una grabación desde Guatapé abrió interrogantes sobre un presunto auxilio en una embarcación - crédito @ColombiaOscura/X

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Un video grabado en el embalse de Guatapé, en Antioquia, generó reacciones en redes sociales por una escena registrada dentro de una embarcación pequeña. Las imágenes muestran a un hombre sobre una mujer, con las piernas elevadas, mientras realiza movimientos que algunos usuarios interpretaron como una posible maniobra de auxilio, mientras otros afirmaron que estaban en pleno acto sexual.

El registro no permite establecer qué ocurrió antes de la filmación ni confirmar si la mujer requería atención médica. Tampoco hay información sobre la identidad de las personas.

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En el video, el usuario que grabó dice: “Bueno, aquí les voy a mostrar, pues, este pescado que se están comiendo, vea. Ese golero se está comiendo un bagre, vea. Es algo impresionante ver esto en Guatapé, pero bueno, todo pasa. Ahí, vea, vea, vea, vea. Ahí, ahí le vamos a ver lo que a muchos les encanta, vea. Oiga, a eso es que van a Guatapé, vea, a comerse unos bagres (sic)”.

La escena en un bote de Guatapé que provocó reacciones y especulaciones en redes sociales - crédito @ColombiaOscura/X

La mujer permanece recostada dentro del bote durante la grabación que dura 30 segundos, mientras el hombre continúa con los movimientos. No se advierten, en el fragmento compartido, expresiones de los involucrados que expliquen la situación.

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El embalse de Guatapé es uno de los principales destinos turísticos de Antioquia y recibe embarcaciones para recorridos recreativos. Hasta ahora, no se conoció un pronunciamiento oficial sobre el video ni un reporte de emergencia vinculado con las imágenes.

La difusión del contenido abrió un debate entre usuarios, quienes pidieron contexto antes de sacar conclusiones sobre lo que ocurrió en la embarcación.

Un usuario afirmó que “no dejan c... tranquilos”, en rechazo a las restricciones sobre contenidos íntimos. Otro pidió priorizar denuncias contra quienes cometen delitos: “nunca haciendo el amor”.

Una tercera publicación sostuvo que la situación “no es nada nuevo” y aludió a creadoras de OnlyFans en Medellín. Los mensajes expusieron posturas enfrentadas sobre privacidad, moralidad pública y criterios de moderación en plataformas. Varios comentarios también reclamaron mayor atención institucional ante problemas sociales y de seguridad ciudadana.

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Reacciones a video polémico sobre pareja en Guatapé, Antioquia - crédito X

Trabajadora auxilió a un hombre durante emergencia médica en Homecenter de Santa Marta

Una situación de salud obligó a activar los protocolos en un almacén de Homecenter, en el sector de Buenavista, Santa Marta, donde una trabajadora prestó los primeros auxilios a un hombre que sufrió una emergencia médica durante la jornada del lunes.

De acuerdo con personas que estaban en el lugar, la empleada acudió de inmediato al punto donde se encontraba el ciudadano y aplicó maniobras de reanimación. Mientras tanto, otros integrantes del establecimiento coordinaron la asistencia médica y el traslado requerido.

No se conocieron datos sobre la identidad del afectado, el diagnóstico ni su condición posterior. Tampoco hubo información pública sobre el tipo de descompensación que presentó dentro de las instalaciones comerciales.

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Quienes presenciaron el episodio señalaron que la mujer utilizó conocimientos de primeros auxilios para intervenir durante los minutos previos a la llegada de personal médico. Su actuación permitió que el hombre recibiera acompañamiento mientras se coordinaban los mecanismos de atención.

Testigos destacaron atención de trabajadora ante emergencia médica en Buenavista - crédito @ColombiaOscura/X

El hecho generó tensión entre clientes y empleados. Usuarios de redes sociales destacaron la respuesta de la trabajadora y pidieron un reconocimiento para ella. “Quizá le salvó la vida”, escribió un internauta, quien también solicitó valorar la preparación de quienes enfrentan episodios similares.

Otro comentario indicó: “No hay mucha gente preparada para afrontar estos retos”. Las reacciones plantearon la necesidad de que comercios con alta asistencia de público cuenten con personal capacitado e insumos para atender situaciones imprevistas.

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Entre los mensajes también aparecieron críticas relacionadas con las condiciones del establecimiento. Un usuario cuestionó el funcionamiento del aire acondicionado y afirmó que los compradores deben permanecer bajo altas temperaturas durante sus recorridos.

Otro internauta propuso que colegios y universidades incorporen formación en atención básica de emergencias. “Deberían enseñar primeros auxilios para que todo el mundo tenga la capacidad de salvar una vida”, señaló.

La atención inicial resulta relevante ante casos de paro cardiorrespiratorio, descompensaciones u otros eventos súbitos, debido a que puede ofrecer soporte al paciente antes de la llegada de una ambulancia. Homecenter activó los mecanismos internos previstos para este tipo de situaciones.

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