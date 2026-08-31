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Venezuela reactivará este martes su principal aeropuerto tras más de dos meses paralizado por los devastadores terremotos

La terminal de Maiquetía operará inicialmente con estructuras modulares metálicas capaces de atender a 2.168 pasajeros. Las autoridades aeroportuarias recomendaron a los pasajeros adoptar nuevos márgenes de tiempo para sus desplazamientos

El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía reanudará el 1 de septiembre los vuelos comerciales nacionales e internacionales tras más de dos meses de cierre por los terremotos del 24 de junio. (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)
El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía reanudará el 1 de septiembre los vuelos comerciales nacionales e internacionales tras más de dos meses de cierre por los terremotos del 24 de junio. (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)
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La principal terminal aérea de Venezuela, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, tiene previsto recuperar este martes 1 de septiembre los vuelos comerciales nacionales e internacionales, después de permanecer cerrado durante más de dos meses por los daños provocados por los terremotos del 24 de junio. La reapertura se realizará mediante terminales provisionales instaladas mientras continúa el proceso de recuperación de las estructuras afectadas.

El Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM), organismo encargado de la terminal situada en La Guaira, confirmó que los espacios habilitados para recibir pasajeros ya se encuentran preparados. Las instalaciones fueron concebidas como “estructuras modulares metálicas” y estarán conectadas con las zonas de operación mediante autobuses.

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El dispositivo contempla una capacidad total de 2.168 personas. De ese volumen, 720 corresponden al sector destinado a las salidas internacionales y 496 al área de llegadas internacionales. El complejo contará además con climatización, conexión wifi, áreas de espera, baños, máquinas expendedoras, atención médica, puntos para cargar dispositivos y rampas destinadas a personas con movilidad reducida.

Venezuela reanuda operaciones de carga en su principal aeropuerto tras cierre por sismos
La reapertura de Maiquetía operará con terminales provisionales mientras continúa la recuperación de las estructuras afectadas en la terminal aérea de Venezuela. (EFE/ Miguel Gutiérrez)

Las autoridades aeroportuarias recomendaron a los pasajeros adoptar nuevos márgenes de tiempo para sus desplazamientos. Quienes tengan vuelos domésticos deberán llegar con al menos dos horas de anticipación, mientras que para los servicios internacionales se solicita una llegada tres horas antes. También se pidió completar previamente el registro de embarque y verificar con la compañía aérea o la agencia de viajes el aeropuerto desde el que partirá cada servicio.

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El retorno de los vuelos será gradual y no todas las aerolíneas recuperarán de inmediato la programación que tenían antes del terremoto. Air Europa volverá a conectar directamente España con Caracas desde este martes, con cinco frecuencias semanales: martes, jueves, viernes, sábado y domingo.

Iberia, en cambio, retomará la ruta el jueves 3 de septiembre. Su programación inicial será de tres vuelos por semana, los lunes, jueves y domingos, frente a las cuatro o cinco frecuencias semanales que mantenía antes del cierre.

Venezuela reanuda operaciones de carga en su principal aeropuerto tras cierre por sismos
El IAIM informó que los espacios habilitados en Maiquetía son estructuras modulares metálicas conectadas con las zonas de operación mediante autobuses. (EFE/ Miguel Gutiérrez)

Plus Ultra mantendrá temporalmente parte de su operación en Valencia. De acuerdo con su programación, los vuelos desde el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena continuarán hasta el 27 de septiembre, mientras que Caracas comenzará a recibir una frecuencia semanal a partir del 8 de septiembre, los martes.

Otras compañías internacionales también han comunicado su regreso a Maiquetía, entre ellas Copa Airlines, de Panamá, y Avianca y LATAM Airlines Colombia. Durante la clausura del principal aeropuerto venezolano, varias rutas fueron trasladadas a Valencia, ubicada a unos 172 kilómetros por carretera de Caracas, mientras otras operaciones fueron llevadas hasta Barcelona, a unos 313 kilómetros de la capital.

El cierre se produjo después del doble terremoto del 24 de junio, con magnitudes de 7,2 y 7,5, que golpeó especialmente al estado costero de La Guaira. Maiquetía suspendió entonces sus operaciones de pasajeros y comenzó un proceso de rehabilitación. El 5 de agosto se produjo un primer avance con la recuperación de los vuelos de carga.

El IAIM sostuvo que la reapertura comercial fue posible mediante trabajos ejecutados bajo “altos estándares de calidad y últimas tecnologías”. El aeropuerto había anunciado el 25 de agosto que el regreso de los vuelos de pasajeros se concretaría el 1 de septiembre.

Las autoridades de Maiquetía pidieron llegar dos horas antes para vuelos nacionales y tres horas antes para vuelos internacionales, además de verificar con la aerolínea el aeropuerto de salida. (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)
Las autoridades de Maiquetía pidieron llegar dos horas antes para vuelos nacionales y tres horas antes para vuelos internacionales, además de verificar con la aerolínea el aeropuerto de salida. (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

La recuperación de la conectividad aérea coincide con la reactivación de otras actividades logísticas en La Guaira. El chavismo informó que los procesos de importación, recepción de mercancías y gestión aduanera del puerto avanzan de manera “progresiva, rápida y sostenida”. El superintendente tributario Román Maniglia señaló que se está acelerando la gestión de cargas de importación y exportación para reactivar el comercio nacional e internacional.

También se habilitarán espacios de estacionamiento para permanencias cortas y prolongadas. El esquema provisional busca sostener la atención de viajeros mientras avanzan las labores de recuperación de la terminal afectada por los sismos registrados en junio.

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