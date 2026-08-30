Venezuela

Las fotos del ex dictador Nicolás Maduro desde la cárcel en Estados Unidos

La cuenta del ex mandatario en X publicó imágenes en las que se lo ve sonriente, acompañadas de un mensaje: "Sepan que estamos firmes"

Nicolás Maduro viste una sudadera gris, hace la señal de la victoria con la mano y sostiene unas gafas ante una pared de bloques
El ex dictador venezolano Nicolás Maduro se encuentra detenida en una cárcel de Nueva York (X: @NicolasMaduro)
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La cuenta oficial de Nicolás Maduro en X publicó nuevas fotos del ex dictador venezolano desde una cárcel en Estados Unidos, fechadas el 25 de junio de 2026, mientras enfrenta en Nueva York un juicio por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra.

Las imágenes aparecieron después de la captura de Maduro en enero de este año durante una operación militar en Caracas, un episodio que derivó en la reanudación de las relaciones diplomáticas entre ambos países tras siete años de ruptura. Ese giro quedó reforzado el viernes, cuando el nuevo poder chavista confirmó un acuerdo petrolero con Washington.

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Hombre con bigote y anteojos viste ropa deportiva gris y zapatillas blancas mientras hace el gesto de la victoria con ambas manos
Nicolás Maduro posa con un traje deportivo gris y realiza la señal de la victoria ante un muro de hormigón (X: @NicolasMaduro)

En los mensajes que acompañaron las fotos, Maduro dijo que enviaba las imágenes como “un pequeño regalo” para sus nietos, para “los niños y niñas” y para “toda la gente noble” que los ama. También afirmó que él y Cilia Flores seguían “firmes” y sostuvo que “Venezuela renacerá”.

“Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero. Gracias infinitas por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición”, cierra el mensaje publicado en la cuenta del ex dictador venezolano.

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Nicolás Maduro - Preso
Maduro fue detenido en Caracas el pasado 3 de enero (Reuters)

El sábado, varias personas se reunieron este sábado en el centro de Caracas para rechazar la presencia de Estados Unidos en Venezuela y exigir la liberación de Maduro y de Flores. Humberto Vargas, integrante del Frente Popular Antiimperialista, dijo a la agencia EFE que el “enemigo verdadero” era “el imperialismo yankee y el sionismo” y sus “acólitos en Venezuela”. También calificó la negociación política como una “trampa tutelada” por Estados Unidos para imponer el plan diseñado por Trump tras la operación militar del 3 de enero en Caracas.

Maduro junto a agentes de la DEA al llegar a EEUU tras ser capturado por el Ejército norteamericano en Caracas (Reuters)
Maduro junto a agentes de la DEA al llegar a EEUU tras ser capturado por el Ejército norteamericano en Caracas (Reuters)

Ese día, Maduro fue trasladado a una prisión de Nueva York y quedó sometido a un proceso judicial por conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína. Flores también quedó acusada por delitos vinculados con la importación de drogas y la posesión de armas.

Delcy Rodríguez ratificó el acuerdo petrolero con Estados Unidos
Delcy Rodríguez ratificó el acuerdo petrolero con Estados Unidos

Desde la captura del ex dictador el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez restaebleció relaciones con Washington. La propia Delcy Rodríguez confirmó el acuerdo petrolero con Estados Unidos y agradeció a Trump y al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, por su disposición para desarrollar una alianza que definió como un “hito” en la relación bilateral.

En un comunicado, Rodríguez afirmó que el acuerdo permitirá aumentar la producción petrolera con participación de operadores privados. También precisó que el plan incluye 17 campos estratégicos con un potencial probado de 65.000 millones de barriles, una inversión superior a USD 100.000 millones y más de USD 209.000 millones en tributos para el Estado.

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