Venezuela

Apagón masivo en Venezuela: reportaron fallas eléctricas en al menos cinco estados

Hasta el momento, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) del país caribeño informó oficialmente las causas de la falla y tampoco precisó el tiempo estimado para el restablecimiento pleno del sistema

Varias regiones del oeste venezolano se quedaron sin luz durante la noche del sábado y la madrugada de este domingo
Varias regiones del oeste venezolano se quedaron sin luz durante la noche del sábado y la madrugada de este domingo
Guardar

Un apagón masivo afectó la noche del sábado y la madrugada de este domingo a varios estados del oeste de Venezuela, y dejó sin servicio eléctrico a amplias zonas de Zulia, Táchira, Mérida, Trujillo y Barinas. La interrupción del suministro se produjo alrededor de las 8:30 p. m., luego de reportes ciudadanos sobre fluctuaciones en el sistema y la posterior suspensión total del servicio.

El partido opositor Primero Justicia (PJ) denunció una falla eléctrica que sufrieron varios estados en el oeste de Venezuela, incluyendo la región petrolera de Zulia, fronteriza con Colombia.

Usuarios en Mérida, Táchira, Trujillo, Barinas, Lara y Zulia han reportado fallas eléctricas”, indicó la formación en un comunicado difundido en X, donde exigió “respuestas inmediatas” ante una situación que, subrayó, se repite de manera constante en zonas alejadas de Caracas. “Basta de negligencia de quienes durante 27 años han destruido nuestro país”, añadió PJ.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) no informó oficialmente sobre las causas de la falla ni precisó el tiempo estimado para el restablecimiento pleno en las entidades afectadas.

El ex alcalde de Maracaibo (capital de Zulia), Rafael Ramírez Colina, denunció en la misma red social que hubo “racionamiento” eléctrico durante toda la tarde y que posteriormente se registró un apagón masivo en ese estado. “Ningún convenio petrolero será suficiente para mejorar nuestra calidad de vida mientras gobiernen los mismos incapaces que acabaron con el sistema eléctrico”, afirmó.

Unas personas juegan al dominó a la luz de un teléfono móvil durante un apagón, mientras los venezolanos enfrentan cortes de electricidad cada vez más frecuentes debido al deterioro de la red eléctrica del país (REUTERS/Juan Carlos Hernandez/Archivo)
Unas personas juegan al dominó a la luz de un teléfono móvil durante un apagón, mientras los venezolanos enfrentan cortes de electricidad cada vez más frecuentes debido al deterioro de la red eléctrica del país (REUTERS/Juan Carlos Hernandez/Archivo)

El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa informó a través de X que usuarios reportan un apagón general en varios estados de Venezuela. “A esta hora usuarios reportan un apagón general en varios estados del país. Maracaibo, capital petrolera de Venezuela, está completamente a oscuras”, señaló.

PUBLICIDAD

Guanipa sostuvo que para que los planes de inversión en la industria petrolera puedan avanzar, es indispensable contar con un servicio eléctrico confiable. “Para que funcionen los planes de inversión que existen para nuestra industria petrolera, necesitamos un servicio eléctrico confiable. Y eso solo será posible cuando saquemos del poder a Delcy Rodríguez y su combo”, afirmó.

La dirigente opositora Nora Bracho reportó el sábado el apagón general en Maracaibo y San Francisco a través de X. “Hoy sábado 29 de agosto 8:36 pm se registra un nuevo apagón general en Maracaibo y San Francisco, aún no sabemos si otras partes del estado Zulia o Venezuela se encuentran en la misma situación”, indicó.

Bracho calificó la situación como “insostenible y exigió que se rindan cuentas por la gestión en el sector eléctrico. “Es hora de que rindan cuentas por su incompetencia, el pueblo NO AGUANTA MÁS!”, manifestó, e instó a los ciudadanos a reportar la falta de electricidad y su ubicación.

El político opositor venezolano Juan Pablo Guanipa (REUTERS/Issac Urrutia/Archivo)
El político opositor venezolano Juan Pablo Guanipa (REUTERS/Issac Urrutia/Archivo)

El incidente ocurre en un contexto de frecuentes interrupciones y racionamientos eléctricos registrados en distintas regiones del país. Según información reciente, la demanda nacional de electricidad habría superado los 15.700 megavatios, mientras que la generación disponible se encuentra apenas por encima de los 13.000 megavatios. La falla del sábado volvió a impactar a diversas localidades del oeste venezolano y mantiene a las autoridades a la espera de aclarar las causas y el alcance de la interrupción.

Temas Relacionados

Últimas noticias AméricaVenezuelaapagónZuliaTáchiraMéricaTrujilloBarinasLara

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Donald Trump anunció “el mayor acuerdo petrolero de la historia” con Venezuela

“Estados Unidos se aseguró un control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de las reservas venezolanas”, afirmó el mandatario republicano

Donald Trump anunció “el mayor acuerdo petrolero de la historia” con Venezuela

Las aerolíneas Avianca y Copa Airlines reanudarán sus vuelos a Caracas tras el doble terremoto

La reapertura del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía para operaciones comerciales, en terminales temporales, permitirá retomar la conectividad internacional hacia la capital venezolana tras las suspensiones por el doble sismo

Las aerolíneas Avianca y Copa Airlines reanudarán sus vuelos a Caracas tras el doble terremoto

Uno de los colaboradores de María Corina Machado que se refugió en la embajada de Argentina en Caracas volvió a Venezuela

El opositor, que pasó más de un año asilado en la embajada argentina en Caracas antes de refugiarse en Estados Unidos, afirmó que su llegada es la antesala del retorno de Machado

Uno de los colaboradores de María Corina Machado que se refugió en la embajada de Argentina en Caracas volvió a Venezuela

Provea sostiene que eliminación de controles policiales no desmantela corrupción y abusos de las fuerzas

La ONG señala que la medida anunciada por Delcy Rodríguez “parece ser la reedición de una vieja promesa”, si no viene acompañada de una política de depuración de los cuerpos de seguridad del Estado

Provea sostiene que eliminación de controles policiales no desmantela corrupción y abusos de las fuerzas

Venezuela: oposición destaca que proceso de negociación “empieza a producir cambios concretos”

Juan Miguel Matheus, miembro de la delegación opositora, valoró positivamente la reforma que aprobó el Parlamento de mayoría chavista a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo, que da mayoría a la sociedad civil en el comité de postulaciones judiciales

Venezuela: oposición destaca que proceso de negociación “empieza a producir cambios concretos”
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ataque con explosivo desde un dron deja siete heridos en Suárez, Cauca: hay cuatro menores afectados

Ataque con explosivo desde un dron deja siete heridos en Suárez, Cauca: hay cuatro menores afectados

América sigue líder tras doblegar al Puebla; ahora enfrentará a Gil Mora y Club Tijuana en el Estadio Azteca

Dani Alves habría perdido demanda contra Pumas ante el TAS y ahora deberá pagar esta cifra millonaria

Temblor hoy en México: Se registra sismo de 4.0 en Chiapas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de agosto: EEUU inhabilitó con láser drones de traficantes en Tamaulipas

DEPORTES

Vélez empató con Riestra y no pudo quedar en la cima de la tabla anual: el resto de los partidos del sábado del Torneo Clausura

Vélez empató con Riestra y no pudo quedar en la cima de la tabla anual: el resto de los partidos del sábado del Torneo Clausura

Con un show de Lionel Messi, Inter Miami goleó 7-1 a Montreal por la MLS y rompió una racha de cinco partidos sin ganar

La AFA suspendió a los árbitros Nazareno Arasa y Diego Ceballos tras la polémica en el partido Riestra-Velez

Así están las tablas del Torneo Clausura: cómo sigue la clasificación a las copas

Cuatro goles, una asistencia y una jugada “a lo Maradona”: la histórica actuación de Messi en la aplastante victoria del Inter Miami

ENTRETENIMIENTO

Shirley MacLaine, 92 años y 70 de carrera: un mensaje a su público y varios proyectos pendientes

Shirley MacLaine, 92 años y 70 de carrera: un mensaje a su público y varios proyectos pendientes

Kylie Jenner no busca más hijos por el momento: “Quiero disfrutar la última mitad de mis veintes”

‘Días de trueno’ regresa 38 años después: Tom Cruise y Anne Hathaway protagonizarán la secuela

La decepción de Shailene Woodley por sus escenas eliminadas en ‘The Amazing Spider-Man 2’: “Mary Jane era mi sueño”

Will Ferrell reveló quiénes fueron sus dos grandes influencias en la comedia y cómo marcaron su estilo