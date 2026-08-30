Apagón masivo en Venezuela: reportaron fallas eléctricas en al menos cinco estados

Varias regiones del oeste venezolano se quedaron sin luz durante la noche del sábado y la madrugada de este domingo

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Un apagón masivo afectó la noche del sábado y la madrugada de este domingo a varios estados del oeste de Venezuela, y dejó sin servicio eléctrico a amplias zonas de Zulia, Táchira, Mérida, Trujillo y Barinas. La interrupción del suministro se produjo alrededor de las 8:30 p. m., luego de reportes ciudadanos sobre fluctuaciones en el sistema y la posterior suspensión total del servicio.

El partido opositor Primero Justicia (PJ) denunció una falla eléctrica que sufrieron varios estados en el oeste de Venezuela, incluyendo la región petrolera de Zulia, fronteriza con Colombia.

“Usuarios en Mérida, Táchira, Trujillo, Barinas, Lara y Zulia han reportado fallas eléctricas”, indicó la formación en un comunicado difundido en X, donde exigió “respuestas inmediatas” ante una situación que, subrayó, se repite de manera constante en zonas alejadas de Caracas. “Basta de negligencia de quienes durante 27 años han destruido nuestro país”, añadió PJ.

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Hasta el momento, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) no informó oficialmente sobre las causas de la falla ni precisó el tiempo estimado para el restablecimiento pleno en las entidades afectadas.

El ex alcalde de Maracaibo (capital de Zulia), Rafael Ramírez Colina, denunció en la misma red social que hubo “racionamiento” eléctrico durante toda la tarde y que posteriormente se registró un apagón masivo en ese estado. “Ningún convenio petrolero será suficiente para mejorar nuestra calidad de vida mientras gobiernen los mismos incapaces que acabaron con el sistema eléctrico”, afirmó.

Unas personas juegan al dominó a la luz de un teléfono móvil durante un apagón, mientras los venezolanos enfrentan cortes de electricidad cada vez más frecuentes debido al deterioro de la red eléctrica del país (REUTERS/Juan Carlos Hernandez/Archivo)

El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa informó a través de X que usuarios reportan un apagón general en varios estados de Venezuela. “A esta hora usuarios reportan un apagón general en varios estados del país. Maracaibo, capital petrolera de Venezuela, está completamente a oscuras”, señaló.

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Guanipa sostuvo que para que los planes de inversión en la industria petrolera puedan avanzar, es indispensable contar con un servicio eléctrico confiable. “Para que funcionen los planes de inversión que existen para nuestra industria petrolera, necesitamos un servicio eléctrico confiable. Y eso solo será posible cuando saquemos del poder a Delcy Rodríguez y su combo”, afirmó.

La dirigente opositora Nora Bracho reportó el sábado el apagón general en Maracaibo y San Francisco a través de X. “Hoy sábado 29 de agosto 8:36 pm se registra un nuevo apagón general en Maracaibo y San Francisco, aún no sabemos si otras partes del estado Zulia o Venezuela se encuentran en la misma situación”, indicó.

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Bracho calificó la situación como “insostenible” y exigió que se rindan cuentas por la gestión en el sector eléctrico. “Es hora de que rindan cuentas por su incompetencia, el pueblo NO AGUANTA MÁS!”, manifestó, e instó a los ciudadanos a reportar la falta de electricidad y su ubicación.

El político opositor venezolano Juan Pablo Guanipa (REUTERS/Issac Urrutia/Archivo)

El incidente ocurre en un contexto de frecuentes interrupciones y racionamientos eléctricos registrados en distintas regiones del país. Según información reciente, la demanda nacional de electricidad habría superado los 15.700 megavatios, mientras que la generación disponible se encuentra apenas por encima de los 13.000 megavatios. La falla del sábado volvió a impactar a diversas localidades del oeste venezolano y mantiene a las autoridades a la espera de aclarar las causas y el alcance de la interrupción.

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