Venezuela anunció que el acuerdo petrolero con EEUU tendrá una vigencia de 25 años

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (EFE/ Miguel Gutiérrez/Archivo)

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció a última hora del sábado que el acuerdo petrolero con Estados Unidos tendrá una vigencia de 25 años y establece como objetivo una producción superior a 1,5 millones de barriles diarios. A su vez, precisó que, partiendo de un precio de referencia de 65 dólares por barril, Venezuela podría recibir 209.335 millones de dólares en virtud del convenio.

“Nuestra meta va más allá con la firma de otros importantes acuerdos que incluyen a grandes empresas como Chevron, Repsol, Eni, Shell, BP, entre otros. Queremos ser una potencia energética”, afirmó Rodríguez en un mensaje transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

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“Por cada barril producido y vendido (a un promedio de 65 dólares por barril), cerca de 19 dólares ingresarán directamente a nuestro país”, indicó.

El proyecto contempla el desarrollo de ocho bloques verdes en la Faja Petrolífera del Orinoco, con regalías mínimas del 16% e impuesto sobre la renta del 34%, lo que, según la mandataria, permitirá impulsar la recuperación económica nacional. Ante la impaciencia de parte de la sociedad por conocer los detalles del pacto, señaló que “Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos”, y defendió que “en este acuerdo cada parte aporta aquello que puede hacer mejor”. Washington dará capital, tecnología y capacidad operativa para “adelantar la recuperación de una industria estratégica golpeada por las sanciones”, remarcó.

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El viernes, luego del anuncio del presidente estadounidense Donald Trump sobre el entendimiento, Rodríguez calificó al acuerdo como “histórico” y agradeció al jefe de Estado y al secretario de Estado estadounidenses, por “su disposición en el desarrollo” de una alianza que describió como “un hito histórico en las relaciones bilaterales”.

La presidenta encargada ofreció una declaración oficial desde Caracas, Venezuela, el 29 de agosto de 2026.

En un comunicado, la líder del Gobierno chavista confirmó que el acuerdo petrolero permitirá incrementar considerablemente la producción de petróleo con la participación de operadores privados. En ese sentido, detalló que el convenio prevé el desarrollo de 17 campos estratégicos con un potencial probado de 65.000 millones de barriles de petróleo, una inversión superior a 100.000 millones de dólares y más de 209.000 millones de dólares en tributos para el Estado venezolano.

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La mandataria subrayó que el acuerdo fue posible gracias al “fortalecimiento de la relación” entre Caracas y Washington, que reanudaron formalmente sus vínculos diplomáticos en marzo tras siete años de ruptura. Rodríguez aseguró que este convenio tendrá un “impacto significativo en el renacimiento” de Venezuela y facilitará un “importante flujo de inversiones destinado a la recuperación y reconstrucción de infraestructura estratégica para el desarrollo” del sector hidrocarburos.

“Estas inversiones contribuirán no solo a la recuperación y modernización de nuestra industria, sino también al crecimiento económico de nuestro país, a la seguridad energética de nuestro hemisferio y a un mayor equilibrio en los mercados internacionales”, afirmó Rodríguez.

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Según Trump, quien anunció el entendimiento vía Truth Social, duplicará las reservas petroleras estadounidenses. “¡Estados Unidos de América acaba de cerrar un acuerdo con Venezuela: el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial!”, declaró Trump en su red social, al asegurar que la operación otorga el “control mayoritario estadounidense sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela”.

El presidente Donald Trump celebró el acuerdo entre Washington y Caracas (Europa Press)

Trump afirmó que la “histórica transacción más que duplica las reservas petroleras de Estados Unidos, aumenta considerablemente nuestro suministro de petróleo y reducirá sustancialmente los precios de la gasolina para todos los estadounidenses a largo plazo”.

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El inquilino de la Casa Blanca describió el acuerdo como una “alianza con el sector privado”, negociada por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, “en estrecha colaboración con la muy respetada presidenta interina de Venezuela”, Delcy Rodríguez. Rubio, por su parte, calificó el acuerdo como “una gran victoria tanto para el pueblo estadounidense como para el venezolano”.

Un funcionario estadounidense informó a la cadena CBS que el acuerdo alcanzado entre Caracas y Washington contempla el otorgamiento de una concesión de 100 años a una empresa conjunta privada. Según la fuente, EEUU controlará el 55% de esta compañía, tanto en la participación accionaria como en la capacidad de obtener petróleo del proyecto a precio de costo. A su vez, describió a la empresa conjunta como la segunda mayor propietaria corporativa de reservas probadas de petróleo del mundo, aunque no reveló el nombre específico de la firma.

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(Con información de EFE)