Delcy Rodríguez agradeció a Trump por el acuerdo petrolero entre Venezuela y EEUU: “El renacimiento de nuestra nación”

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (REUTERS/Gaby Oraa/Archivo)

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este viernes el logro de un acuerdo petrolero “histórico” con Estados Unidos y destacó la colaboración directa del presidente estadounidense Donald Trump y del secretario de Estado, Marco Rubio. Rodríguez expresó su “alta gratitud” hacia ambos funcionarios por la disposición mostrada en el desarrollo de la alianza, la cual definió como “un hito histórico en las relaciones bilaterales”, según precisó en un comunicado.

El convenio, anunciado previamente por Trump, contempla el incremento considerable de la producción petrolera venezolana mediante la participación de operadores privados. Rodríguez detalló que el acuerdo abarca el desarrollo de 17 campos estratégicos con un potencial comprobado de 65.000 millones de barriles de petróleo, una inversión estimada en más de 100.000 millones de dólares y aportes fiscales proyectados en 209.000 millones de dólares para las arcas venezolanas.

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La líder del Gobierno chavista subrayó que el acuerdo fue posible tras el “fortalecimiento de la relación” entre Caracas y Washington, luego de que ambos países reanudaran formalmente sus vínculos diplomáticos en marzo, tras siete años de ruptura. Rodríguez anticipó que el convenio tendrá un “impacto significativo en el renacimiento” de Venezuela y permitirá el ingreso de inversiones orientadas a la recuperación y modernización de la infraestructura estratégica del sector hidrocarburos.

El mensaje de Delcy Rodríguez vía X tras el acuerdo histórico entre Caracas y Washington (@delcyrodriguezv)

“Estas inversiones contribuirán no solo a la recuperación y modernización de nuestra industria, sino también al crecimiento económico de nuestro país, a la seguridad energética de nuestro hemisferio y a un mayor equilibrio en los mercados internacionales”, afirmó Rodríguez.

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La presidenta encargada, quien había ejercido previamente como vice del ex dictador Nicolás Maduro, señaló como objetivo avanzar hacia la consolidación de Venezuela como “potencia energética productora”, poniendo las reservas al servicio del desarrollo nacional, la generación de empleo y el bienestar de la población. “Venezuela consolida así una nueva etapa de recuperación, crecimiento, producción, seguridad y prosperidad para nuestro pueblo”, declaró. Según datos oficiales, la producción petrolera venezolana alcanzó 1,23 millones de barriles diarios, el nivel más alto desde febrero de 2019.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos anunció el viernes el acuerdo y lo calificó la operación como “el mayor acuerdo petrolero en la historia” y aseguró que permitirá al país norteamericano duplicar sus reservas de crudo como mínimo, según información difundida por medios estadounidenses y confirmada por la administración interina venezolana.

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Venezuela, que posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, abrió sus sectores petrolero y minero a la inversión extranjera bajo el liderazgo de Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras el derrocamiento de Maduro y en coordinación con Washington.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en la ceremonia de entrega de la Medalla de Honor Espacial del Congreso a la tripulación de la misión Artemis II en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, Texas (EE. UU.), el 28 de agosto de 2026 (REUTERS/Kylie Cooper)

La transacción fue negociada por Marco Rubio y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en asociación con empresas privadas, informó Trump en su plataforma Truth Social. El mandatario estadounidense afirmó que “esta transacción fortalecerá enormemente la relación, ya en expansión, entre Venezuela y Estados Unidos”. Rubio, por su parte, subrayó que la política exterior impulsada por Trump está generando “reservas estables y petróleo a bajo costo” para Estados Unidos, lo que contribuirá a reducir los precios internos de la gasolina, en un contexto de alta sensibilidad social de cara a las próximas elecciones legislativas.

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El acuerdo se produce en medio del conflicto armado con Irán, que lleva seis meses y alteró el suministro global de petróleo. Según el sitio de noticias Axios, las negociaciones incluyeron más de una docena de campos petroleros productivos con 90.000 millones de barriles de reservas, alrededor de un tercio del total venezolano. El acuerdo contempla que las empresas privadas, entre ellas firmas estadounidenses, desarrollen los campos y transfieran mayores ingresos petroleros a Venezuela, como parte de una estructura de participación accionaria.

Actualmente, la reserva estratégica de petróleo de Estados Unidos se encuentra en su nivel más bajo en cuatro décadas, de acuerdo con la misma fuente. Trump instó a las empresas estadounidenses a invertir en Venezuela, aunque persisten las dudas por el estado de la infraestructura local y el pasado de expropiaciones de activos a inversionistas extranjeros. Chevron, la única petrolera estadounidense que continuaba operando en Venezuela tras la salida de Maduro, aumentó su producción diaria a 280.000 barriles y proyecta incrementarla un 50% hacia fines de 2028.

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(Con información de EFE y AFP)