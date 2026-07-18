Venezuela

El FMI liberó USD 346 millones a Venezuela para el proceso de reconstrucción tras los terremotos

El dinero, perteneciente al propio país caribeño dentro del organismo, será destinado a vivienda, infraestructura y servicios esenciales tras los sismos del 24 de junio, que dejaron más de 5.000 muertos, según la presidenta encargada

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (REUTERS/Marian Carrasquero)
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (REUTERS/Marian Carrasquero)

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que el país accedió a 346 millones de dólares de sus propios recursos en el Fondo Monetario Internacional (FMI) para apuntalar tareas de reconstrucción tras los dos terremotos del 24 de junio, los cuales provocaron más de 5.000 muertes y elevados daños materiales en la región de La Guaira y zonas cercanas a la capital Caracas.

En un comunicado difundido este viernes, Rodríguez precisó que estos fondos permitirán “apoyar a las familias afectadas en vivienda, infraestructura, servicios públicos esenciales, entre otros requerimientos”. Según la funcionaria, el acceso a estos recursos constituye una medida clave para enfrentar la emergencia humanitaria derivada del desastre natural.

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Rodríguez agradeció el respaldo de la directora del FMI, Kristalina Georgieva, y destacó el trabajo conjunto con instituciones internacionales que, según remarcó, posibilitaron el desembolso. “Seguiremos trabajando sin descanso para proteger a nuestro pueblo y avanzar en la recuperación del país”, afirmó la presidenta encargada.

El pasado 8 de julio, Rodríguez había adelantado la gestión de una llamada con Georgieva para destrabar “recursos bloqueados de Venezuela” en el organismo internacional. En esa ocasión, la dirigente venezolana insistió en la demanda de levantar las sanciones y liberar activos que, sostuvo, resultan necesarios para la reconstrucción.

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Durante una conferencia de prensa el 9 de julio, la portavoz del FMI, Julie Kozack, explicó que Georgieva y Rodríguez conversaron sobre “el uso del tramo de reserva de Venezuela en el FMI, el cual constituye una fuente de liquidez importante y de fácil acceso que puede movilizarse rápidamente”. Kozack recalcó que el tramo de reserva difiere de los Derechos Especiales de Giro (DEG) retenidos por el organismo, valorados en unos 4.500 millones de dólares, lo que eleva el total de activos disponibles a casi 5.000 millones de dólares.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y la directora del Departamento de Comunicación del FMI, Julie Kozack (REUTERS/Ken Cedeno/Archivo)
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y la directora del Departamento de Comunicación del FMI, Julie Kozack (REUTERS/Ken Cedeno/Archivo)

La vocera subrayó que los activos del tramo de reserva pueden emplearse de inmediato para “ayudar a atender las necesidades humanitarias urgentes derivadas del desastre” y precisó que “es el recurso que Venezuela indicó querer utilizar”.

El vínculo entre Venezuela y el FMI había estado suspendido desde 2019. Las relaciones se reanudaron en abril, con intercambios regulares destinados a completar procedimientos técnicos que permitan, a futuro, el acceso del país a instrumentos financieros del organismo. En paralelo, Rodríguez notificó el envío de una carta al rey británico Carlos III donde solicita la liberación del oro venezolano “retenido” en el Banco de Inglaterra.

Más de tres semanas después del doble sismo que golpeó a Venezuela, las autoridades elevaron a 5.069 la cifra oficial de fallecidos, consolidando este episodio como uno de los más mortales en la historia reciente del país y entre los más letales de América Latina en los últimos años. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció el nuevo balance este viernes y confirmó que el número de heridos se mantiene en 16.740.

El 24 de junio, dos movimientos sísmicos de magnitudes 7,2 y 7,5 afectaron al menos a siete estados venezolanos en un intervalo muy corto. Las consecuencias inmediatas incluyeron el derrumbe de edificios, la destrucción de infraestructura esencial y la interrupción de servicios como el agua y la electricidad. La Guaira, el estado costero vecino a Caracas, concentró la mayor devastación, con comunidades enteras que perdieron sus hogares y medios de subsistencia.

rmando Ceballos busca a su abuela y a su tío tras cavar un túnel para intentar llegar a la planta baja de la vivienda de su abuela, tras los terremotos del 24 de junio en La Guaira, Venezuela, el 17 de julio de 2026 (REUTERS/Gaby Oraa)
rmando Ceballos busca a su abuela y a su tío tras cavar un túnel para intentar llegar a la planta baja de la vivienda de su abuela, tras los terremotos del 24 de junio en La Guaira, Venezuela, el 17 de julio de 2026 (REUTERS/Gaby Oraa)

Según datos oficiales, 17.907 personas permanecen sin hogar y se encuentran en refugios improvisados, incluyendo escuelas, estadios y parques, mientras que otras 21.235 han sido ubicadas en 107 campamentos transitorios. El impacto directo del desastre alcanzó a 128.324 familias, que recibieron asistencia durante las semanas posteriores, detalló la autoridad legislativa.

Durante las operaciones de rescate, los equipos lograron extraer con vida a más de 6.400 personas de entre los escombros, aunque la emergencia dejó al menos 300 cuerpos sin identificar, según cifras entregadas a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y a organismos humanitarios.

El Gobierno chavista de Venezuela no publicó listas oficiales de desaparecidos. No obstante, sectores de la oposición estiman alrededor de 30.000 personas no localizadas, dato que mantiene la preocupación entre los familiares y allegados de los afectados.

(Con información de EFE)

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